一般社団法人自治体DX推進協議会（GDX）、自治体職員が業務の悩みを気軽に相談できる窓口『GDX目安箱』を開設

一般社団法人自治体DX推進協議会

一般社団法人自治体DX推進協議会（所在地：東京都港区、以下「GDX」）は、全国の自治体職員の皆様が日々の業務で感じる課題やお困りごとを、気軽に相談・共有できるオンライン窓口『GDX目安箱（自治体様向け）』を開設いたしました。DXに限らず、ふるさと納税・移住定住・関係人口・防災など、自治体業務に関するご相談を幅広くお受けします

▼『GDX目安箱（自治体様向け）』 https://gdx.or.jp/meyasubako/government/

「GDX目安箱（自治体様向け）」開設の背景

GDX目安箱

人口減少や人手不足が進むなか、自治体の現場では、DXをはじめ、ふるさと納税、移住定住、関係人口の創出、防災など、多岐にわたる業務への対応が求められています。一方で、限られた人員のなかで日々の業務に追われ、次のような声が多く聞かれます。

自治体職員の声

「何から手をつけていいかわからないが、わざわざ問い合わせるほどでもない気がしてしまう」

「他の自治体がどう取り組んでいるのか、ざっくばらんに聞ける相手がいない」

「分野をまたぐ相談を、どこに持ち込めばよいかわからない」

こうした“漠然とした困りごと”や“ちょっとした疑問”は、相談先が明確でないために抱え込まれがちです。GDXは、DXに限らず各分野でのご相談に対応してまいりました。

その知見をより多くの自治体の皆様に活かしていただくため、気軽に声を寄せられる窓口として『GDX目安箱』を開設いたします

『GDX目安箱』とは

『GDX目安箱（自治体様向け）』は、自治体の皆様が感じる課題・要望・事例を、オンラインフォームから気軽にお寄せいただける窓口です。

「こんなことを聞いてもいいのだろうか」とためらう必要はありません。漠然とした課題から具体的なご相談まで、まとまっていない内容でもお気軽にお寄せください。

お悩み相談・困りごと：解決方法・ヒントが欲しい

情報リクエスト：知りたいこと・調べてほしいこと

情報提供・事例共有：こんな事例があります

ご意見・ご要望：GDXへのご提案など

あわせて、回答スピードのご希望（「早めに欲しい（1週間以内目安）」「あれば欲しい」「回答不要（情報共有のみ）」）や、他の会員への共有可否（「匿名化の上で共有OK」「自治体名を出してOK」「事務局のみ確認」）もお選びいただけます。投稿者のご意向に沿った形で、対応・活用してまいります。

『GDX目安箱』の特徴

1. ためらわず投稿できるシンプルなフォーム

投稿区分・回答スピード・共有可否を選ぶだけで送信でき、まとまっていない相談や素朴な疑問もそのままお寄せいただけます。非会員・匿名での投稿にも対応しています。

2. DXに限らず、分野を問わず相談できる

DXはもちろん、ふるさと納税・移住定住・関係人口・防災など、自治体業務に関するご相談を幅広くお受けします。担当領域をまたぐ横断的なテーマも、まとめてご相談いただけます。

3. 全国自治体さまとの相談・マッチング実績に基づく対応

これまで全国の自治体から寄せられた相談・マッチングの知見をもとに、他自治体の取り組み事例や最新動向を踏まえてお応えします。

4. 寄せられた声を、全国の自治体の学びへ

共有にご同意いただいた投稿は、匿名化のうえで他自治体の参考事例として、会報誌『自治体DXガイド』(https://www.gdx.or.jp/dxguide/)や公式note「GDX通信」(https://note.com/gdx)、セミナー等を通じて広く共有してまいります。一つの現場の工夫や疑問

下記URLの専用フォームより、お気軽にお寄せいただけます。



GDX公共会員の皆様を中心とした窓口ですが、非会員・匿名でのご投稿も受け付けております。

▼『GDX目安箱（自治体様向け）』 https://gdx.or.jp/meyasubako/government/

令和8年度 会員募集のご案内

【公共会員（自治体および自治体関係者向け）】

GDXでは、令和8年度の「公共会員」を募集しております。公共会員は入会費・年会費ともに完全無料で、各自治体のご担当者様が抱える課題解決を支援いたします。

＜公共会員 特典＞

・ 会報誌「自治体DXガイド」配布（年4回発行）

・ アンケート調査報告書の配布

・ イベント・セミナーへの優先案内／無料参加

・ 先進自治体の事例紹介や視察の機会提供

・ 会員団体同士の体制構築支援

・ 課題に合わせた民間企業とのマッチング

【賛助会員（民間企業・事業者向け）】

自治体との協働により地域課題の解決に貢献いただける事業者様向けに、賛助会員も募集しております。

・ 会員種別：賛助会員／入会金：50,000円・年会費：50,000円

会員入会にご興味ございましたら、以下よりお気軽にお問合せ下さい。

一般社団法人自治体DX推進協議会（GDX） 事務局

電話番号：03-6683-0106 ／お問い合わせフォーム：https://www.gdx.or.jp/contact/

■ 一般社団法人自治体DX推進協議会について[動画: https://www.youtube.com/watch?v=sVQL_Cu1t80 ]

一般社団法人自治体DX推進協議会(GDX)は、自治体のDX推進を民間企業との連携によって支援する2023年設立の一般社団法人です。自治体と企業をつなぐハブとして、ヒアリング・マッチング・情報発信を展開し、会報誌『自治体DXガイド』の発行、全国自治体向けセミナーの企画・運営、各種実態調査などを行っています。

■ 本リリース・本セミナーに関するお問い合わせ

一般社団法人自治体DX推進協議会 事務局

TEL：03-6683-0106 E-mail：info@gdx.or.jp

URL：https://gdx.or.jp/