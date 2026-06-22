ヒーリングシンガー mamii、新曲「愛の大海」をリリース　末崎正展プロデュースによる“究極の愛”を描いた一曲

合同会社トイノート

mamiiは、新曲「愛の大海」を2026年6月22日より、Spotify・Apple Music・LINE MUSIC・Amazon Musicほか主要音楽配信サービスにてリリースした。

本作は、1990年代後半から2000年代初頭のヒーリングミュージックブームを想起させるサウンドを基調としたクラシック・クロスオーバー作品であり、mamiiにとって“癒しの声”を象徴する重要な一曲となっている。

楽曲について

新曲「愛の大海」は、1990年代後半から2000年代初頭のヒーリングミュージックを想起させるクラシック・クロスオーバー作品。癒しの声を特徴とするmamiiの歌声と、壮大なサウンド、愛をテーマにしたメッセージが融合した一曲となっている。

本作はプロデューサーに末崎正展を迎え、作詞を末崎正展、作曲を斎藤葉、編曲を岡崎雄二郎が担当。加藤登紀子や玉置浩二などの作品にも関わってきた末崎正展と、ハープ奏者・ハープ協会理事の斎藤葉によるタッグによって制作された。

制作陣コメント

<コメント> 末崎正展（プロデューサー / 作詞）

古くからの友人のハープ奏者の斎藤葉さんから

2026年ハープという楽器の普及の意味も込めて

今年は精力的にライブ活動実施するに辺り、ゲストのボーカリストをどうしたらよいか？という相談を受け、それなら私が主催したshowroomのボーカルオーディションに応募してくれて、それがきっかけで、葉さんと創った『小さな星の歌』を録音してカバーで歌ってくれ、クラシックの素養もある"mamiiが良いよ"となりライブの話はトントン拍子で進んだようだ。

折角の2人の共演の機会なので新曲でも創りましょう。という事で、以前から言葉を温めていた『愛の大海』に葉さんに曲をつけてもらい、私の音楽制作の父とも言える大川正義さんに相談しながら信頼するアレンジャーの岡崎雄二郎氏にアレンジとトラック制作をお願いした次第だ。

楽曲の解説にある通り1990年代後半から2000年代初頭、私もオカリナの宗次郎さんやアンドレギャニオン、シークレットガーデンなど、メーカー時代にそのムーブメントに深く関わったヒーリングサウンド（癒し系音楽）ブームを彷彿させる美しく切ない壮大なクラシック・クロスオーバーサウンドに仕上がった。歌詞の内容や書いた意図は此処では書ききれ無いので割愛させて頂くが、矢張り今この時に多くの人に必要な愛の詩（アイノウタ）であるという確証だけは持っているし、其れを感じて欲しいというのが素直な気持ちだと思う。

<コメント> 斉藤葉（作曲）

詞に対峙してハープに向かいながら、mamiiさんの声をイメージし、光と陰が同居する大海を思い浮かべ、ユニークなオリジナリティを目指し作曲しました。

本人コメント

<コメント> mamii（アーティスト）

本楽曲は、私にとって「奇跡の歌」だと感じています。

私は先日祖母を亡くしましたが、その前日、この楽曲が完成しました。

完成直後、体調が優れない祖母に本楽曲を聴かせる機会があり、家族と共に最後の時間を過ごしました。その中で、静かに曲を聴いてくれていたことがとても印象に残っています。

その経験を通して、この楽曲には言葉では説明できないような、深く心に作用する力があるのではないかと感じるようになりました。

また、これまで病院や施設で歌わせていただく中で、普段は落ち着かない方が静かに聴いてくださったり、涙を流してくださったり、終演後に握手を求めていただくこともありました。そのたびに、音楽が人の心に与える影響の大きさを実感しています。

こうした経験を通して、私は現在「歌のおくりびと」を目指しています。この楽曲は、その歩みの大きな第一歩だと考えています。

ミュージックビデオ制作 クラウドファンディング実施中！

本楽曲『愛の大海』の世界観を映像として表現するミュージックビデオ制作に向け、クラウドファンディングを実施している。

本プロジェクトは、楽曲に込められた“癒し”や“愛”のテーマを映像として制作し、より多くの人へ届けることを目的とした取り組みとなっている。

■募集ページ

https://motion-gallery.net/projects/mamii-ocean-of-love

■実施期間

2026年6月22日（水）21:00 ～ 2026年8月5日（水）23:59

■リターン例

・ミュージックビデオ内 クレジットへのお名前掲載

・ミュージックビデオ メイキング映像

・mamiiによる直筆手紙 など

楽曲情報

ライブ出演情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/93312/table/5_1_9522572c75cbab54c4bf924b2c0b4d2c.jpg?v=202606230951 ]『愛の大海』を今すぐ聴く :https://linkco.re/8VGsp07n

2026年6月30日（火）に JZ Brat Sound of Tokyoにて開催される『Mr.Bassman!齋藤順 presents 斎藤葉「ハープの未来2026」』にゲスト出演が決定！

■日程：2026年 6月30日（火）Open 18:00 / Start 19:00（21:30終演予定・途中休憩あり）

■会場：JZ Brat Sound of Tokyo

■料金：予約 6,000円 / 当日 6,500円（税込・サービス料別）

■詳細：https://share.google/v1E2gOfAdMX2y1mAK

プロフィール

中学生時に合唱コンクールでソロ歌唱を担当し、審査員の推薦を受けて中学3年生より声楽レッスンを開始。

「人に癒しを与え、多くの人を笑顔にできる歌い手になる」という想いのもと、クラシックや日本歌曲を中心に活動。病院や施設での慰問歌唱や歌唱指導も行っている。

これまでにはトライアスロンDAIBUTSUMAN CUP公式テーマソングを担当。



映画『カメラを止めるな！』で日本アカデミー賞音楽賞を受賞した永井カイル氏より楽曲提供を受け、その関係性から1stアルバム・2ndアルバムをリリースしている。



現在は配信プラットフォームSHOWROOMにて毎日配信を継続しており、フォロワーは2,000人を超える。先日には1,000日連続配信達成を記念しトロフィーを授与された。

各種リンク

mamiiの最新情報をチェック :https://x.com/showroom_Mamii

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SHOWROOM：https://www.showroom-live.com/r/mamii



TuneCore：https://www.tunecore.co.jp/artists/mamii