株式会社Unlockへ「ちしゃ」「とに」「rimi」の美容系クリエイター3名が専属所属！

株式会社Unlock

株式会社Unlock（本社：東京都渋谷区、代表取締役：堀江利工、以下「Unlock」）は、この度、美容系タレントとして活躍する【ちしゃ】【とに】および【rimi】の3名が、新たに弊社所属となりましたことをお知らせいたします。

それぞれ異なる個性と魅力を持つ3名が、今後は株式会社Unlockのもと、さらなる活躍の場を広げながら、多方面での活動に挑戦してまいります。

株式会社Unlockは、3名それぞれの個性や強みを活かしながら、その魅力を最大限に引き出すマネジメントおよびプロデュースを通じて、今後の成長と活躍を全面的に支援してまいります。

今後の【ちしゃ】【とに】【rimi】の活動ならびに株式会社Unlockの取り組みに、ぜひご期待ください。

【ちしゃ】

ジャンル：美容/ファッション/メイク/コーデ

特徴：流行ファッションや美容を中心に発信するクリエイターです。透明感のある韓国風ビジュアルを強みとし、コーディネートや美容情報、ライフスタイルコンテンツを通じて多くの支持を集めている。

SNS：

・TikTok(14.9万人)：https://www.tiktok.com/@chishadayo

・Instagram(5.8万人)：https://www.instagram.com/chishadayo/

【とに】

ジャンル：美容/ファッション/メイク/コーデ

特徴：韓国系のビジュアルを活かしながら、コスメレビューやメイクテクニックを発信。特に脂性肌向けの悩み解決コンテンツを得意としており、分かりやすい解説力と関西弁とのギャップで多くの女性フォロワーから支持を集めている。



SNS：

・TikTok(4.2万人)：https://www.tiktok.com/@mochittony

・Instagram(0.3万人)：https://www.instagram.com/mochittony

【rimi】

ジャンル：美容/ファッション/メイク/コーデ

特徴：男女問わず人気を集める、美女クリエイター。持ち前のスタイルとトレンドを捉えた美容発信を掛け合わせることで、ビジュアル訴求と美容領域の両軸から幅広いターゲットへのアプローチを実現。SNSを中心に存在感のあるビジュアルと発信力で、ブランド価値の最大化に貢献できる。



SNS：

・TikTok(3.3万人)：https://www.tiktok.com/@ll1ovexr

・Instagram(2.8万人)：https://www.instagram.com/ll1ovexr

【会社概要】

会社名：株式会社Unlock

所在地：東京都渋谷区東1-26-30 KTビル3階

代表者：堀江利工

事業内容：タレントマネジメント／プロモーション事業 ほか

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社Unlock

E-mail：contact@unlock-un.jp

TEL：03-6805-1776