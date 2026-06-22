タグ・ホイヤー、テーラーメイド ゴルフとのコラボレーションモデル、「TAG Heuer Connected Calibre E5 x TaylorMade Edition」を発表

LVMHウォッチ・ジュエリー ジャパン株式会社 タグ・ホイヤー

アメリカ、ニューヨーク - 2026年6月22日：スイスの高級時計ブランド、タグ・ホイヤーは、大手高級ゴルフ用品ブランド、テーラーメイド ゴルフ（TaylorMade Golf）とのコラボレーションモデル、「TAG Heuer Connected Calibre E5 x TaylorMade Edition」を発表いたします。今回のコラボレーションでは、新作コネクテッドウォッチに加え、「Spider ZT x TAG Heuer」パターや両ブランドのロゴを配したアクセサリー類を展開。高精度なタイムキーピングとゴルフパフォーマンスの融合を体現する特別なコレクションとなっています。

「TAG Heuer Connected Calibre E5 x TaylorMade Edition」は、ゴルフコースというリアルなフィールドと、現代のゴルファーが求める体験を融合させたタイムピースです。このコラボレーションの背景には、2005年にタグ・ホイヤーがゴルフ向けのクォーツ式ウォッチを発表して以来、長年育んできたゴルフとの関わりが基盤になっています。コントロールと一貫性が何よりも重要視されるこのスポーツにおいて、タグ・ホイヤーの高精度な時計製造技術は、パフォーマンスを支える重要な要素となってきました。こうしてゴルフは、タグ・ホイヤーにとって計時とパフォーマンスが交差する象徴的なフィールドとなったのです。

以来、タグ・ホイヤーは、その精度へのこだわりをどのようにプレー体験へと消化できるかを追求し続けてきました。ゴルフは時間との直接的な戦いではないものの、常に精度と集中力が求められるスポーツです。一打ごとの結果には技術だけでなく精神状態も大きく影響し、プレーヤーは経験を重ねながら自身のプレーを磨き上げていきます。こうした感覚とパフォーマンスの相互作用こそが、タグ・ホイヤーのゴルフに対する哲学を形作ってきました。

2019年の「TAG Heuer Connected Golf Edition」の登場は、その探求における転換点となりました。タグ・ホイヤーはこのタイムピースを通じて、伝統的な時計製造が培ってきた精度の世界から、デジタル分析という新たな領域へとその専門性を拡張したのです。プレーヤーはラウンドデータを正確に記録し、自身のパフォーマンスをより深く理解できるようになりました。「TAG Heuer Connected Calibre E5 x TaylorMade Edition」では、この思想をさらに進化させ、プレー中に得られるパフォーマンスデータをゲームの流れに自然に溶け込む形で、より深いインサイトを提供することで、プレーヤーの意思決定とパフォーマンス向上をサポートします。

ルールを変えてきたという両ブランドの歩み

テーラーメイドとのコラボレーションは、技術革新によって業界の常識を塗り替えてきた両ブランドの共通の歴史に根ざしています。1979年にアメリカで創業したテーラーメイドは、現代のゴルフ用品のあり方を形作る上で、決定的な役割を果たしてきました。特に、テーラーメイドが世界で初めて世に送り出した「メタルウッド」は、素材、デザイン、パフォーマンスの最適化における絶え間ないイノベーションの先例となり、ゴルフ業界に新たな方向性を打ち立てました。現在では、クラブやボール、アパレル、デジタルプラットフォームに至るまで幅広い製品・サービスを展開し、世界のトッププレーヤーたちからも高い支持を得ています。

こうした歩みは、タグ・ホイヤーの歴史とも重なります。両ブランドは、それぞれの分野において革新的な技術によって新たな基準を打ち立て、その信頼と評価を確立してきました。タグ・ホイヤーがクロノグラフ開発を通じて精密計時の分野を切り拓いてきた一方で、テーラーメイドは革新的なゴルフ用品の開発によってプレーの可能性を広げてきました。計測とパフォーマンスが切り離せない関係にあるという点において、時計製造とゴルフテクノロジーは共通の価値観を共有しています。この共通の哲学こそが、今回のコラボレーションの礎となっています。

ゴルフから生まれたデザイン

「TAG Heuer Connected Calibre E5 × TaylorMade Edition」は、ゴルフのラウンド中にシームレスに機能し、コースを離れた日常のシーンにも自然に身に着けられるようデザインされたタイムピースです。そのデザインには、テーラーメイドがゴルフ界で築いてきた存在感が色濃く反映されており、競技に親しむ人々にとって馴染み深い要素を随所に取り入れています。

ケースにはCalibre E5シリーズとして初めてブラックDLCコーティングを施さないグレード2チタンを採用。これにより、素材の質感がゴルフクラブの自然な色合いに近づき、より控えめな美学を湛えながら、クラブとのつながりを強めています。また、ベゼルにホール数を示す1から18までの数字が刻印されることで、このタイムピースをゴルフというゲームの構造にしっかりと結びつける一方、リューズに配したテーラーメイドのロゴや、ゴルフクラブのフェースに着想を得たストライプが、さりげなくも一目でピンとくるディテールとなっています。

カラーリングもまた、テーラーメイドの世界観からインスピレーションを得ています。パターや、今回のコラボレーションに合わせて展開されるカプセルコレクションと共通する色彩を採用し、コレクション全体に統一感をもたらしています。ストラップは、ブルーのレザーにブラックのラバーベースを組み合わせたバイマテリアル仕様で、中央のホワイトのラインとシルバーのステッチがアクセントとなり、エレガンスとパフォーマンスを高次元で融合させています。

ブラックのサンドブラスト加工とDLCコーティングを施したチタン製のケースバックには、テーラーメイドのロゴが刻印されているだけでなく、心拍数センサーが組み込まれることで、パフォーマンスの追跡機能とデザインを見事に融合させています。さらに、専用パッケージには、伸縮性に優れたテキスタイルストラップも付属し、コースから日常まで幅広いシーンに対応します。

データが解き明かすパフォーマンス

ゴルフは、わずかな距離の違いや読みの誤差、あるいは一瞬の判断によって左右されるスポーツです。しかし、その原因は必ずしも明確には見えません。「TAG Heuer Connected Calibre E5 × TaylorMade Edition」は、その一瞬一瞬を捉え、あらゆる一打を記録し、ストロークスゲインド分析へと変換します。これにより、どこでスコアを伸ばし、どこで失ったのかを可視化することで、自身のプレーをより深く理解し、改善につなげることを可能にします。

TAG Heuer OSを搭載した本モデルは、ゴルファーのプレー、振り返り、上達というサイクルをスマートにサポート。タグ・ホイヤー独自の先進的なアルゴリズムにより、プレーヤーによる操作を必要とすることなく、ラウンド中のショットや位置情報を自動的に記録。ゴルファーはプレーへの集中を妨げられることなく、必要なデータを取得できます。

収集されたデータは、テーラーメイド独自のパフォーマンス分析によって処理され、各ラウンドを規定された基準値と比較する体系的な測定指標「ストロークスゲインド」を導き出します。この指標は、各ラウンドを一定の基準と比較しながら、どの局面でスコアを獲得し、どの局面で失ったのかを明確に分析するものです。さらにラウンドごとの変化を追跡することで、継続的な成長や改善点を把握することができます。タグ・ホイヤーの高度なデータ取得技術と、テーラーメイドの分析ノウハウ。その両者を融合することで、本モデルはゴルファーにとって実践的かつ有益なインサイトを提供します。

この分析はプレーのさまざまな領域にまで及び、ゴルファーは、ラウンドごとのデータの変化を通じて、時間の経過とともに自身がどれだけ上達しているかを追跡することが可能になります。これまで感覚に頼ることの多かったプレー分析を、より客観的かつ実践的なものへと進化させます。

「TAG Heuer Connected Calibre E5 x TaylorMade Edition」には、ゴルフに特化したコンプリケーションを搭載。最長飛距離、次回のラウンド予定、ベストスコア、直近のスコア、年間ラウンド数、年間バーディー数などの重要な指標をひと目で確認することができます。ベストパフォーマンスだけでなく、シーズンを通じた継続性や成長の軌跡まで把握できるよう設計されています。

さらに、本モデルのために開発された2種類の専用ウォッチフェイスが、ゴルフとのつながりを視覚的に表現します。「Momentum（モメンタム）」はスイングの流れるような動きから着想を得たデザインで、針の動きによってテーラーメイドのロゴが描かれるダイナミックな表示を採用。「Topography（トポグラフィー）」はゴルフコースの等高線をモチーフとし、テーラーメイドのアイコニックなSpiderパターから着想を得たインデックスを組み合わせています。

また、数字のデザインにはゴルフクラブのフェースに見られるテクスチャーを取り入れ、タグ・ホイヤーの代表的なウォッチフェイスにも本コラボレーションのカラーコードを反映。コレクション全体で統一されたデジタルアイデンティティを創出しています。

ゴルフコースの先へ

この体験を支える基盤となっているのが「TAG Heuer Connected Calibre E5」プラットフォームです。サファイアクリスタルを採用したAMOLED（有機EL）タッチスクリーンと常時表示ディスプレイを備え、プレー中も最適な視認性を確保します。バッテリー性能は用途に合わせた複数のモードで構成され、パフォーマンスモードで最大2日、低電力モードで最大3日、スポーツモードで最大17時間、ゴルフ専用モードで最大12時間の連続使用が可能です。また、急速充電により、わずか30分で1日分の充電が完了します。

接続性はTAG Heuer OSを中心に構築され、iOS 18以降/Android 13以降との互換性を備え、Made for iPhoneの認証も取得しています。新たに搭載されたスピーカーにより、通話管理や音声アシスタント、各種サウンド体験ができるようになっただけでなく、センサー類の拡充により、血中酸素飽和度、心拍変動、呼吸数、安静時心拍数、睡眠ステージなどの睡眠トラッキングも可能になり、ゴルフコース以外のシーンでの利用範囲も広がりました。加えて、デュアルバンドGPSを搭載することで、素早い位置情報取得と高い測位精度を実現。プレー中はもちろん、日常のあらゆるシーンにおいて信頼性の高いトラッキング性能を提供します。

Spider ZT x TAG Heuer

テーラーメイドを代表するパターファミリー「Spider」が誇る最先端のパフォーマンスと、タグ・ホイヤーならではの洗練された一目でそれとわかるデザインが融合して誕生した「Spider ZT x TAG Heuer」パター。タグ・ホイヤーのロゴを配したサイトラインや、ウォッチフェイスにも採用されている地形図（トポグラフィー）から着想を得たテクスチャーまで、コラボレーションを象徴するディテールを随所に採用。グリーン上で重要な一打を支えるパターとして、その存在感を際立たせています。また、両ブランドのロゴをあしらったプレミアムヘッドカバーやボールマーカーに加え、製品本体と同様に細部までこだわり抜かれた専用パッケージが付属します。

さらに、TaylorMade x TAG Heuer ダッフルバッグをはじめ、コラボレーションロゴ入りのキャップやゴルフグローブも展開。コースの内外で両ブランドの世界観を体現するアイテムを取り揃えています。テクノロジー、クラフツマンシップ、そして精度へのこだわりという共通の価値観から生まれた本コレクションは、手首の上のウォッチから手にするパターに至るまで、あらゆるディテールがプレー体験をより豊かなものへと導きます。

ラウンドのたびに蓄積されるデータは、やがてプレーヤー自身の傾向や可能性を映し出します。感覚に頼っていたものを理解へと変え、一打一打をより意味のあるものへと昇華する「TAG Heuer Connected Calibre E5 x TaylorMade Edition」は、ゴルフとの新たな向き合い方を提案します。

ゴルフというゲームそのものは変わりません。 変わるのは、そのゲームの捉え方です。



＜TAG Heuer Connected Calibre E5 x TaylorMade Edition＞

https://www.tagheuer.com/SBT8A86.EB0421.html

SBT8A86.EB0421 / 368,500円（税込）/ 2026年6月発売

キャリバー E5

OS：TAG Heuer OS 搭載

バッテリー持続時間：フルパフォーマンスで2日 / 低電力モードで3日

充電時間：約1時間30分でフル充電（気温15～45°Cの場合）

センサー：心拍数モニター、消費カロリー、歩数計、コンパス、加速度計、ジャイロスコープ、気圧計、血中酸素飽和度、呼吸数、睡眠トラッキング、心拍数変動、GNSSデュアルバンド

グレード2チタン製ケース / 直径45 mm / 防水50ｍ / ブルーバイマテリアルストラップ



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