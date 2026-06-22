「教える」から「引き出す」へ。教育コーチングのStellα Institute、独自のコーチ認定制度「SCF」第一期認定コーチが始動

■ 背景：「知っているのに、できない」という空白

Stella Institute 合同会社

「予備校に行ってまじめに努力しているのに、点数が伸びない」。

受験生やその保護者から、Stellα Instituteにはこうした声が多く寄せられます。

参考書を何周もし、授業も真面目に受ける。それでも結果が出ず、「自分はダメだ」と自信を失っていく――。当社はこの背景に、日本の教育が抱える構造的な課題があると考えています。

日本の学校教育や受験指導の多くは、知識を一方的に伝える「ティーチング」が中心です。

一方で、「自分は本当はどうなりたいのか」「今の自分に何が足りないのか」「どう学べば伸びるのか」を自分で考え、決め、動く力を育てる時間は、十分に確保されてきませんでした。

近年、大学入学共通テストでは、単なる暗記では解けない、

思考力や文章を読み解く力を問う出題が増えています。

社会が求める力が変化するなかで、

「考えるプロセス」そのものを支える学びの必要性が高まっています。

Stellα Instituteは、情報があふれる時代に必要なのは「対話」だと考え、

「知っているを、できるに変える。」を掲げて、教育の現場にコーチングを届けています。

■ Stellα Instituteのコーチングとは

当社のコーチングは、答えを教えるのではなく、

問いを通じて学習者自身の中にある考えや目標を引き出し、

行動と変化につなげることを目的としています。主に以下の3領域で支援を行っています。

受験コーチング：偏差値や合否だけを目的にせず、「本当に何がやりたいのか」を起点に学習を設計

英語・IELTSコーチング：海外大学院進学を目指す大学生・社会人などを支援

ライフ／目標達成コーチング：医師・教員・社会人などを対象に、生き方や目標達成を支援

特徴は、勉強の「やり方」だけでなく、学習者が「自分がどう学んでいるか」を客観視する力

（メタ認知）を育てる点にあります。

合宿の様子

セッションでは、学習のプロセスをマインドマップで可視化し、

本人に「説明」してもらうことで、つまずきの原因を一緒に分析。

理想の学習プロセスを共に設計します。

提供形態は、週1回のオンライン1on1コーチングを基本に、

学習コーチによるグループ勉強会を組み合わせます。

さらに毎夏、全国の高校生・大学生が鎌倉の古民家に集まる合宿を開催し、

オンラインを越えたつながりの場を設けています。

これまでに当社は、累計500名以上の学習者・クライアントの支援に携わってきました。

■ 利用者の変化（個別事例）

当社の支援を受けた学習者からは、次のような変化が報告されています（いずれも個別の事例です）。

模試でE判定・偏差値帯の低かった状態から、約1年の取り組みを経て大阪大学に合格した受験生

複数回の受験に苦戦したのち、自分の状態を言語化し計画を立て直すことで、

複数の有名私立大学に合格した受験生

これらの事例に共通するのは、勉強法そのものよりも

「自分を客観視し、自分で決める力」が変化の起点になっている点だと当社は捉えています。

■ コーチを育てる「SCF」と、今回の始動

Stellα Instituteは2026年、教育コーチングの担い手を育成する独自のコーチ認定プログラム

「SCF（Stellα Coaching Federation）」を整備しました。

学習コーチングと自己理解コーチングのトレーニング・講義を受け、

実践を重ねた修了者が「認定コーチ」として活動できる仕組みです。

このたび第一期の認定コーチが誕生し、実際の支援に参画を開始しました。

代表一人に依存せず、同じ思想を共有するコーチが各地で

学習者に伴走できる体制づくりを進めています。

■ 代表・高砂諒大について

代表の高砂諒大は、英国バーミンガム大学で生物医科学（BSc）を学んだ後に帰国し、

教育コーチング事業を立ち上げました。17歳のときに母を病気で亡くした経験から医師を志し、

偏差値50台の高校から猛勉強を始めるも、一方通行の指導のなかで

「対話の不足」に苦しんだといいます。

留学準備ではIELTSを独学などで4.5から7.0まで引き上げ、英国留学中にコーチングと出会いました。

「知っているのに動けない」状態が対話によって変わった自身の原体験が、事業の原点となっています。米国発祥の国際的なコーチング資格（ICF）の考え方を土台に、

学習科学（想起練習・分散学習・メタ認知など）を取り入れた独自のアプローチを構築しています。

「日本の教育を、教える側と学ぶ側の関わり方から変えていきたい。ティーチングではなくコーチングを若い世代に届けることで、『人は変われる』ことを証明していきたいと考えています。」

（代表・高砂諒大）

■ 今後の展開

Stellα Instituteは今後、フリースクールや高校の探究学習など、学校・教育機関と連携した展開も視野に入れています。あわせて、受験・英語・地域教育の各領域で新たな事業の準備を進め、コーチングによる学びの選択肢を広げていく方針です。

【会社概要】 会社名：ステラインスティテュート合同会社（Stellα Institute）

公式Instagram: https://www.instagram.com/ryo_coach__/

Webサイト: https://stellainstitute.com/

メールアドレス: contact@stellainst.company