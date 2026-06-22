3日間で1,277名がブース来場！イマジナ、東京ビッグサイト「総務・人事・経理Week」の出展レポートを公開 ～「管理職育成」「若手社員のマインドセット」「離職防止」に強い関心～

■ 3日間で1,277名が来場！2つの専門ブースを同時展開

株式会社イマジナ

企業のブランディングおよび組織・人材開発を支援する株式会社イマジナ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：関野吉記）は、2026年6月17日（水）から19日（金）までの3日間、東京ビッグサイトで開催された日本最大級のバックオフィス向け展示会「総務・人事・経理Week【東京】」に出展いたしました。

本会期中、同社は企業の多様な組織課題へ多角的にアプローチするため、「HR EXPO」および「理想の管理職EXPO」の2つの専門展示ゾーンにそれぞれ最適化されたブースを同時出展いたしました。3日間の会期を通じて、同社ブースには合計1,277名もの経営者や人事担当者の皆様にご訪問いただき、熱気あふれる商談や個別相談が終日行われました。また、代表取締役社長である関野吉記が登壇した出展社向けの特別セミナーは、全日程において立ち見が出るほどの満席を記録し、大盛況のうちに幕を閉じました。

■ 人事が寄せる強い危機感：連動する3大課題「管理職育成」「若手マインドセット」「離職防止」

今回の展示会において、来場者が一様に強い関心を示したのが、「管理職育成」「若手社員のマインドセット改革」「早期離職防止」の3点です。これらは個別の事象ではなく、現代の労働環境において密接に結びついた構造的な課題です。

近年の働き方改革により、業務の効率化や「働きやすさ」の整備は進みました。しかし一方で、職場から過度な摩擦や負荷を排除しすぎた結果、若手社員が「この環境にいて本当に成長できるのだろうか」と不安を募らせる「ホワイト企業の罠（ゆるい職場のパラドックス）」が深刻化しています。この「成長実感の欠如」こそが、若手社員の主体的なマインドセットを阻害し、早期離職へと踏み切らせる最大の要因となっています。

この悪循環を断ち切り、組織を自走させる鍵となるのが「管理職」の存在です。従来の精神論や個人のやる気に依存する属人的なマネジメントを排し、管理職が部下の成長をデザインする「任せ方の技術」を身につけることこそが、若手の定着と自立を促す抜本的な解決策となります。

■ 組織行動論とEQに基づく「管理職ブランディング」と「任せ方の技術」

イマジナのブースおよび特別セミナーでは、この現代の組織課題に対し、組織行動論と感情知能（EQ）に基づく科学的な管理職育成手法である「管理職ブランディング」を提示いたしました。

「人は合理性だけでなく、感情によって行動を決定する」という原則に基づき、主体性を個人の能力として片付けるのではなく、組織の「構造」として設計し直すアプローチを解説。管理職が無意識に行いがちな「自律を奪う接し方」を解き明かし、「丸投げ」と「信頼」の違い、適切な権限・裁量・責任のバランスを体系化した「任せ方の技術」など、現場で今日から実践できる再現性の高い考え方を共有いたしました。

これに加えて、英ケンブリッジ大学と提携した心理特性検査『ICA』を用いた「科学的な適材適所」の分析手法や、企業理念を現場の具体的な判断基準へと落とし込む「ビジョンマップ」などの理念浸透ツールを実際に展示し、ブースを訪れた多くの方々から具体的な問い合わせやご相談をいただきました。

■ 総括と今後の展望

3日間の展示会を通じ、イマジナは「人を活かす組織づくり」のアップデートを求める多くの企業に対して、持続可能な組織変革のロードマップを示すことができました。1,277名という来場実績とセミナーの連日満席という結果は、単なる労働環境の整備にとどまらず、成長とやりがいを両立させる組織デザインがいかに強く希求されているかを裏付けています。

少子高齢化や労働流動性の高まりがますます加速する中、イマジナは今後も、各企業の文化や課題に合わせたオーダーメイドのインナーブランディングや管理職研修を通じて、日本企業の「人」を起点とした持続的な成長を強力に後押ししてまいります。

【株式会社イマジナ 会社概要】

【本件に関するお問い合わせ先】

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