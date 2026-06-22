7月1日、IM Lab Open Day「イノベーション・マネジメントシステム（IMS）に基づくイノベーション教育プログラムの未来」を開催

一般社団法人Japan Innovation Network

一般社団法人Japan Innovation Network（JIN）は7月1日にIM Lab Open Dayを開催し、東京科学大学、スウェーデン王立工科大学（KTH）、Amplify社（スウェーデン）と共同で「IMS Global Learning Initiative」を始動します。

*IMS：イノベーション・マネジメントシステム

IM Lab Open Dayは、JINと東京科学大学の共同事業である「IM Lab」が主催し、IMSの国際標準である ISO 56000 シリーズを共通言語として企業・大学・研究機関・政策形成機関・スタートアップが共に学び合い、イノベーションを偶発的な成果ではなく「再現可能な組織能力」として育む、新たな教育モデルの普及を目指すことを目的として開催します。

*IM Lab：2025年8月に設立した、企業・大学・研究機関・自治体・スタートアップが集い、イノベーション能力の向上とエコシステム形成を目指す実践コミュニティ。教育・研究・社会実装を結びつける新たな知識創造の場としての発展を目指している。

生成AIの急速な進展、GX（グリーン・トランスフォーメーション）、地政学的リスクの高まり、人口構造の変化など、企業と社会を取り巻く環境は、かつてないスピードで変化しています。こうした時代に求められるのは、単発のアイデア創出や一部の専門家への依存ではありません。組織全体が継続的に価値を生み出し続ける「イノベーション能力」そのものです。

[IM Lab Open Day]

JINは2015年以来、ISO 56000 シリーズ「イノベーション・マネジメントシステム」の国内審議団体として、国際標準化機構（ISO）のイノベーション規格策定活動に参画してきました。一方スウェーデンは、イノベーション政策、デザイン思考、産学連携、人材育成において世界をリードしてきた国として知られています。

7月1日のIM Lab Open Dayは、欧州を代表する工学・イノベーション研究機関であるKTH 、イノベーション教育と組織変革の実践を担うAmplify、ベルギー・フランデレン地域政府イノベーション・起業庁などからの発表とダイアログを通じて、日本の企業や研究機関に、世界水準の知見に触れながら学ぶ機会を提供します。

主な登壇者：

Mats Magnusson氏（スウェーデン王立工科大学教授）：欧州におけるIMS 研究・教育の第一人者。日本のイノベーション教育を世界へとつなぐ象徴的な存在。

Magnus Karlsson氏（Amplifyパートナー）：北欧型イノベーション教育と組織変革の実践を担う。Open Dayで「Boosting Japan's Innovation Performance」というメッセージを発表予定。

Annie Renders氏（ベルギー・フランデレン地域政府イノベーション・起業庁 / TCI Network）：フランデレン地域のクラスター政策、イノベーションエコシステムの実践を共有予定。

大嶋 洋一氏（東京科学大学 執行役副学長（産学官・地域連携担当）/ 産学共創機構 機構長、教授）

紺野 登（一般社団法人 Japan Innovation Network Chairperson 理事 / 多摩大学大学院 名誉・特任教授）

Open Dayの詳細はこちら(https://ji-network.org/2026/06/17/13081/)

[IMS Global Learning Initiative]

2024年には、IMSの要求事項を定めた ISO 56001 が発行され、世界ではイノベーションを「偶然の成果」ではなく「組織的に設計・運営すべき経営能力」として捉える動きが加速しています。しかし日本では、イノベーション教育が個別スキルや新規事業手法の習得にとどまり、組織や社会の変革能力として体系的に学ぶ機会は依然として限られています。

この課題に応えるために「IMS Global Learning Initiative」 は構想されました。企業、大学、政策形成機関、研究機関、スタートアップが共通言語を持ち、イノベーションを再現可能な組織能力として共に育てる――これが本構想の核心にあるメッセージです。

IMS Global Learning Initiativeの活動内容：

1. ISO 56000 シリーズを実践知へ：規格を学ぶこと自体を目的とせず、共通言語として活用しながら、組織変革と価値創造に結びつける実践的な学習を行います。

2. 経営・技術・社会を横断する学び：イノベーション戦略、新規事業創出、組織文化、リーダーシップ、エコシステム形成を統合的に扱います。

3. 北欧と日本の共創：講義型ではなく、対話・共創・フィールドリサーチ・実践プロジェクトを通じて学びを深めます。

4. 学習コミュニティの形成：企業・大学・研究機関・行政・スタートアップなど多様な参加者が継続的に交流し、新たな価値創造の可能性を探索します。

IMS Global Learning Initiative 主催者コメント：

ISO 56000 シリーズは単なる規格ではなく、イノベーションを偶然や個人の才能に依存する活動から組織と社会が学び続ける能力へと転換するための共通言語です。今回の取り組みは、日本と北欧の知見を結びながら、企業・大学・研究機関・政策形成機関が共に学ぶ新しい教育モデルへの挑戦です。私たちは、イノベーション教育の新たな次元を切り拓きたいと考えています。（Japan Innovation Network Chairperson 理事 紺野 登）

IMS Global Learning Initiative では、国内セッションに加え、北欧との交流プログラム、国際ラウンドテーブル、企業・研究機関との共同プロジェクトなどを順次展開していく予定です。