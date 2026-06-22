『銀河の一票』2026年12月9日(水) Blu-ray&DVD BOX発売決定！主演・黒木華、野呂佳代と初タッグ！異色のバディがお届けする、新たな“選挙エンターテインメント”！

株式会社ハピネット

★主人公は、裏で仕掛ける“選挙参謀”黒木華！表に立つ“政治素人の都知事候補”は、野呂佳代！本格的には初共演となる２人が、異色のタッグを結成！

主人公・星野茉莉を演じるのは、カンテレ制作のドラマ初主演となる黒木華。映画・ドラマ・舞台で硬軟問わず幅広い役柄を演じ分ける実力派俳優として、独特の存在感を発揮している。そんな黒木が今回挑戦する役は、幼い頃から政治の世界に身を置いてきた政治家の娘。不正疑惑を隠ぺいし、自身に冷酷な仕打ちを与えた父への復讐も兼ねた都知事選で、“選挙参謀”として戦っていく姿を見守りたい。

そして、黒木と初のタッグを組むのが、AKB48・SDN48の元メンバーで、卒業後はバラエティー番組を中心に活躍してきた野呂佳代。近年は演技の仕事も急増し活躍の幅を広げる野呂が、本作で満を持して主人公の“相棒”をつとめる。野呂が演じる月岡あかりは、茉莉とは対照的に、市井に生きるスナックのママ。政治は遠くにあるもの”として過ごしていたあかりのもとに突如として現れた茉莉が、あかりの人生を一変させることとなる。

★都知事を目指して奮闘する50日間の物語を、脚本・蛭田直美氏のオリジナルストーリーで描く！

脚本は、『しずかちゃんとパパ』（2022年・NHK）、『ウソ婚』（2023年・カンテレ）、『舟を編む ～私、辞書つくります～』（2024年・NHK）など、数々のヒット作を世に送り出してきた蛭田直美によるオリジナル作品。音楽は、アニメ『怪獣８号』や映画『ルックバック』（2026年公開）に携わり、2022年には映画『竜とそばかすの姫』で日本アカデミー賞 最優秀音楽賞を受賞した、坂東祐大が担当。チーフ監督は、『きのう何食べた? season2』（2023年・テレビ東京）、『春になったら』（2024年・カンテレ）『ひらやすみ』（2025年・NHK）などを演出した松本佳奈。プロデュースは、『カルテット』（2017年・TBS）、『大豆田とわ子と三人の元夫』（2021年・カンテレ）、『エルピス-希望、あるいは災い-』（2022年・カンテレ）などを手掛けた佐野亜裕美がつとめる。

■『銀河の一票』Blu-ray＆DVD BOX 商品情報

【発売日】2026年12月9日（水）

【価格】

Blu-ray BOX(4枚組)：34,650円(税込)

DVD-BOX(4枚組)：28,600円(税込)

【映像特典】

メイキング ほか

※商品の仕様は変更になる場合がございます。

発売元：関西テレビ放送株式会社

販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング

▼商品の詳細はこちら

https://happinet-p.com/ginganoippyou

■『銀河の一票』作品情報

【ストーリー】

「あなたが殺した」--幹事長の父に届いた、謎めいた告発の手紙。

真相究明に乗り出した娘で秘書の茉莉（黒木華）は、“解雇”を言い渡され…

星野茉莉（黒木華）は、与党・民政党の幹事長を務める父の秘書。周囲から父の後継者と目され、当たり前のように政治家を志すようになった茉莉は、永田町の党本部で秘書業務に追われる忙しい日々を送っていた。

そんなある日、父宛てに差出人不明の封書が届く。中には、とある医大の学部長の転落死を報じる新聞記事の切り抜きと、生々しい手書きの文字で「あなたが殺した」と書かれた手紙が入っていた。

胸騒ぎを覚えた茉莉は、父の過去の行動をひそかに調査し、ある事実を突き止める。しかし、とあることをきっかけにその行動が父へと伝わり、即刻秘書をクビに。さらには家も出ていくことになる。何もかもを失った茉莉は、小さなスナックをひとりで切り盛りする月岡あかり（野呂佳代）と出会う。

そんなとき、現職都知事がスキャンダルで辞任。急きょ都知事選が行われることになり―。

【キャスト】

黒木華 野呂佳代 三浦透子 渡邊圭祐 倉悠貴

小雪 本上まなみ

シシド・カフカ 岩谷健司 山口馬木也

木野花 岩松了 坂東彌十郎 松下洸平

【スタッフ】

脚本：蛭田直美 音楽：坂東祐大

主題歌：「おーへい」浜野謙太（在日ファンク）＆後藤真希feat.黒木華＆野呂佳代（日本コロムビア）

プロデュース：佐野亜裕美 制作プロデュース：植木さくら 森田美桜

演出：松本佳奈 藤澤浩和 瀧悠輔 稲留武

制作協力：AOI Pro. 制作著作：カンテレ MYRIAGON STUDIO

【作品公式HP】

https://www.ktv.jp/ginganoippyou/

(C)カンテレ/ MYRIAGON STUDIO