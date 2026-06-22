鹿島アントラーズのホームスタジアムとして地元から愛されるメルカリスタジアムに日本最大級のドッグイベント「プレミアムドッグフェスタ」が初上陸

株式会社TORINO

プレミアムドッグフェスタ事務局は、関東各地で開催している大型ドッグイベント「プレミアムドッグフェスタ」を、茨城県鹿嶋市にて初開催いたします。

プレミアムドッグフェスタは、酒々井プレミアム・アウトレット、埼玉スタジアム2002、Gメッセ群馬、ジアウトレット湘南平塚など関東各地の大型会場で開催されている、日本最大級のドッグイベントです。

これまでの累計来場者数は過去2年の間に約19万人に達し、全国から多数の愛犬家が来場。

各開催では100店舗を超えるドッグブランドやペット関連事業者、キッチンカーが集結する大型イベントとして、多くの支持をいただいております。

今回、茨城県鹿嶋市で初開催となる本イベントでは、全国から厳選された人気ドッグブランド・ペット関連ショップ・キッチンカーがおよそ130店舗出店予定です。

会場では、

・ドッグウェア

・首輪、リード

・ペットアクセサリー

・無添加おやつ

・ライフスタイル雑貨

・フォトスポット

・体験型コンテンツ

・キッチンカー

など、愛犬との暮らしをより楽しめる多彩なコンテンツを展開いたします。

また、プレミアムドッグフェスタでは、万が一の体調不良やトラブルにも迅速に対応できるよう、獣医師が会場へ常駐し、安全管理体制の強化にも取り組んでおります。

愛犬家の皆様が安心して楽しめるイベント運営を目指し、快適で安全な会場づくりを行ってまいります。

【イベント概要】

■イベント名

プレミアムドッグフェスタ

サマーナイトマーケット in メルカリスタジアム

■開催場所

メルカリスタジアム（ゲート前広場・メルカリロード周辺）

茨城県鹿嶋市神向寺後山２６－２

■内容

大型ドッグマルシェ

キッチンカー

ペット関連商品の展示販売

フォトスポット

体験型コンテンツ ほか

■運営・主催

プレミアムドッグフェスタ事務局

【プレミアムドッグフェスタについて】

プレミアムドッグフェスタは、関東を中心に開催される関東最大のドッグイベントです。

愛犬との時間をより楽しめる空間づくりをテーマに、全国から多くのドッグブランド・ペット関連事業者が集結しています。

今後も、愛犬家の皆様が安心して楽しめるイベント運営を目指し、関東各地で開催を予定しております。