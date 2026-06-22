フェンシング　アジア選手権大会 女子フルーレ団体戦で金メダル・男子サーブル団体戦で銀メダル獲得！

公益社団法人日本フェンシング協会

現地時間 2026 年 6 月 22 日（月）、インド・デリーで開催されたアジア選手権大会 女子フルーレ団体戦及び男子サーブル団体戦で女子フルーレが金メダル、男子サーブルが銀メダルを獲得しました。

6連覇達成した女子フルーレチーム。左から菊池小巻、上野優佳、東晟良、辻すみれ

今大会を世界ランキング 4 位で迎えた女子フルーレチームは、準々決勝でカザフスタンに 45-23 で勝利。続く準決勝では香港を 45-30 で退け、決勝では中国を 25-18 で破り、金メダルを獲得しました。なお、女子フルーレ団体戦は今大会で6 連覇を達成しました。

決勝戦で相手に攻撃をする上野選手6連覇達成！

■選手コメント

・上野優佳（エア・ウォーター株式会社）

「目標としていた 6 連覇を達成できて嬉しいです。決勝は厳しい試合の連続でしたが、全員で粘り強く戦えたことが優勝につながりました。次の世界選手権でも優勝を目指して頑張ります。応援ありがとうございました。」

・菊池小巻（セガサミーホールディングス株式会社）

「アジア選手権の団体戦で 6 連覇することが出来ました。コーチ、メンバー、日本のスタッフの方々、応援してくださった皆様に感謝したいです。次の世界選手権でもメダル獲得を目標に頑張りたいと思います。ありがとうございました。」

・東晟良（共同カイテック株式会社）

「無事 6 連覇を達成することができて嬉しく思います！強いチームメイトに感謝です。そして応援してくださった皆さん、ありがとうございました！来月の世界選手権に向けて更に頑張っていきたいと思います！引き続き、応援よろしくお願いします。」

・辻すみれ（株式会社大垣共立銀行）

「アジア選手権 6 連覇を達成することができてとても嬉しいです。中々点数が入らない苦しい試合でしたが、全員で粘り切って勝つ事が出来て安心しました。応援ありがとうございました！」

銀メダルを獲得した日本代表チーム。左から津森志道、小久保真旺、ストリーツ海飛、坪颯登

今大会を世界ランキング 7 位で迎えた男子サーブルチームは、準々決勝でオーストラリアに 45-18 で勝利。続く準決勝では中国を 45-38 で退け、決勝では韓国に 29-45 で惜敗したものの、銀メダルを獲得しました。

決勝戦で相手に攻撃を仕掛ける坪選手2大会連続で決勝へ！

■選手コメント

【男子サーブル】

・小久保真旺（ミキハウス）

「応援ありがとうございました。今回大会では 2 連覇を目指して試合に臨みましたが目標にしていた結果に届かず悔しいです。日本の 100%の力を出すことができなかったので来月香港で行われる世界選手権では優勝できるように頑張ります。引き続き応援の程よろしくお願いいたします。」

・津森志道（ミキハウス）

「団体二連覇を目標としていましたが、2 位という結果で終わってしまい悔しい気持ちでいっぱいです。今大会は、自分の課題や弱さを知った大会にもなりましたので、7 月末の世界選手権メダル獲得に向け、より一層努力していきます。引き続き応援のほどよろしくお願いいたします。」

・坪颯登（株式会社ティー・ユー・ビーアソシエイツ）

「はじめにいつも応援していただき、ありがとうございます。準優勝という悔しい結果に終わってしまいましたが、切り替えて世界選手権に向けてもう一度チーム一丸となって頑張っていきたいと思います。今後も応援よろしくお願いいたします。」

・ストリーツ海飛（コアスタッフ株式会社）

「金メダルを目指していましたが最後まで一つひとつのポイント、そして試合を全力で戦い抜いたチームを誇りに思います。今日の経験から学び、これからさらに強くなっていきます！」