AI時代に組織の成長を生むインターナルブランディングの極意

株式会社揚羽

コーポレートブランディング支援を行う株式会社揚羽（東京都中央区 代表取締役社長：湊 剛宏 証券コード：9330）とコミューン株式会社は、「AI時代に、人こそがブランドになる～インターナルブランディングの理論と実践～」と題したオンラインセミナーを、2026年7月9日（木）に共催します。

詳細と申し込みはコチラ⇒ https://commune.co.jp/seminar/20260615_12574/(https://commune.co.jp/seminar/20260615_12574/)

■セミナー概要

AIの普及によって、多くの業務が自動化される時代。だからこそ、効率化だけでは決して生み出せない「人」の力が、これまで以上に重要視されています。働くメンバー一人ひとりが自社の理念やブランドを理解し、自律的に考え、行動すること。その積み重ねこそが、他社には真似できない「企業らしさ」となり、持続的な成長を支えるブランドの力へとつながっていくからです。

そこで本セミナーでは、「AI時代に、人こそがブランドになる」をテーマに、人の力を最大限に引き出し、組織の成長へとつなげるインターナルブランディングについて分かりやすく解説します。今回は、理念浸透のプロセスを「理論」と「実践」という2つの視点からお届けします。

まず株式会社揚羽からは、インターナルブランディングの根幹であり、すべての土台となる「ブレない軸を定める上流設計」について。続くコミューン株式会社からは、その設計された理念を日々の仕事や組織文化に深く根付かせるための「具体的な仕組みづくり」について紹介します。

詳細と申し込みはコチラ⇒ https://commune.co.jp/seminar/20260615_12574/(https://commune.co.jp/seminar/20260615_12574/)

■こんな方におすすめ

・AI時代における「人」や「組織」の価値を見直し、持続的な成長につなげたい方

・理念やパーパスを策定したものの、現場への浸透や行動変容に課題を感じている方

・従業員一人ひとりが自社のブランドを理解し、自律的に行動できる組織づくりを進めたい方

・インターナルブランディングを概念で終わらせず、日々のコミュニケーションや組織文化に落とし込みたい方

■開催概要

・開催日時：2026年7月9日（木）13：00～14：00

・参加費：無料

・開催場所：Zoomウェビナー｜ご都合の良い場所からオンラインにてご視聴ください。

・申し込みURL：https://commune.co.jp/seminar/20260615_12574/(https://commune.co.jp/seminar/20260615_12574/)

▼ブランディングの相談を承ります

弊社は、コーポレートブランディング、マーケティングコミュニケーション（社外への情報発信）、インナーブランディング（人材の定着）、採用ブランディング（人材の採用）、デジタルマーケティング（顧客獲得）などの幅広い領域で、クライアントとともに汗をかきながら伴走支援しています。また徹底した課題導出をもとに、戦略策定からクリエイティブ、顧客体験、理念浸透まで、“一気通貫で支援”する姿勢を大切にしています。ブランディングやマーケティングにお悩みのある方は、ぜひ次のフォームよりお声がけください。⇒ https://www.ageha.tv/contact/(https://www.ageha.tv/contact/request/#content?utm_campaign=2606_pr_commune)

【会社概要】

会社名：株式会社揚羽

市場：東京証券取引所グロース市場・名古屋証券取引所ネクスト市場（証券コード：9330）

資本金：2億8410万円（2025年9月30日現在）

所在地：〒104-0032 東京都中央区八丁堀2丁目12-7 八丁堀トーセイビルIII 3F

設立：2001年8月

代表者：代表取締役社長 湊 剛宏

ミッション：一社でも多くの企業のブランディングに伴走し、日本のビジネスシーンを熱く楽しくする！

事業内容：ブランディング支援全般

支援領域：コーポレートブランディング／パーパスブランディング／インナーブランディング

アウターブランディング／サステナビリティブランディング／採用ブランディング

製品・商品・サービスブランディング 等

ブランディングにおけるコンサルテーション、クリエイティブ、ソリューションまで一気通貫できるパートナーとしてご支援してまいります。

URL：https://www.ageha.tv/(https://www.ageha.tv/?utm_campaign=2606_pr_commune)

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社揚羽 広報担当

TEL：03-6280-3336 Email：pr@ageha.tv