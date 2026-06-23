【イベント】英語で学び、ミャンマーの若者とつながるオンライン英会話プログラム「ミャンマー英語サロン」が、7/5（日）“つながる夏の語り合いDAY”を東京・京都・福岡・オンラインで同時開催

特定非営利活動法人 開発メディア（代表理事：長光大慈）は、同法人が運営するオンライン英会話プログラム「ミャンマー英語サロン」の関連イベントとして、“つながる夏の語り合いDAY『ミャンマーに関わり続ける3人の「もらった話」＆現地ライブ報告会』”を、2026年7月5日（日）に東京・京都・福岡の3会場およびオンライン（Zoom）で同時開催します。

本イベントでは、ミャンマーに関わり続けてきた日本人3名の座談会と、ミャンマーおよびタイ在住のミャンマー人ファシリテーターによる現地ライブ報告を通じて、英語コミュニケーションを入口にミャンマーの今と、市民レベルの国際協力のかたちを考えます。録画視聴も可能なため、当日参加が難しい方も事前申込により後日視聴で参加できます。

特定非営利活動法人 開発メディア

背景：軍事クーデターから5年、ミャンマーとどう関わり続けるか

2021年2月の軍事クーデター以降、ミャンマーでは多くの若者が仕事や学びの機会を失いました。

こうした状況のもと、途上国・国際協力に特化したNPOメディア「ganas」を運営する特定非営利活動法人 開発メディアは、2021年9月にオンライン英会話プログラム「ミャンマー英語サロン」をスタートしました。

これまでに約650万円をミャンマーに送金。写真は、国内避難民（IDP）キャンプの288人に温かい食事を提供している様子。

今回開催する“つながる夏の語り合いDAY”は、ミャンマー英語サロンに関わる人びとの経験と、現地で活動する若者たちの声に触れながら、「ミャンマーと関わり続けるとはどういうことか」を多面的に考えることを目的としています。

イベント概要：日本の3会場とミャンマー、タイを結ぶハイブリッド開催

【イベント名】

つながる夏の語り合いDAY「ミャンマーに関わり続ける3人の『もらった話』＆現地ライブ報告会」

【日時】

2026年7月5日（日）14:00～16:00（日本時間）

【会場】

・東京会場：JICA地球ひろば（市ヶ谷）

・京都会場：kokoka 京都市国際交流会館

・福岡会場：GOOD SPACE《博多駅》

・オンライン会場：Zoom

※第1部のみ／第2部のみの参加、途中参加・途中退席も可能です。

※会場参加の方には、第1部と第2部の間の休憩時間にミャンマーのお茶とスイーツを提供します。

【参加費】

・ganasサポーターズクラブ パートナー／サポーター：無料

・一般：1,000円（会場参加・オンライン参加・録画視聴込み）

※第1部・第2部とも録画を行い、申込者は後日録画視聴が可能です（当日参加できない方も申込可）。

【申込方法】

Peatixのイベントページからチケットをお申し込みください。

https://peatix.com/event/5057283

申込締切：2026年7月4日（土）正午

プログラム詳細

第1部：ミャンマーに関わり続ける3人の「もらった話」（日本語）

ミャンマーや周辺地域で活動してきた日本語教師・ボランティア・会社員など3名が登壇し、

ミャンマーと出会ったきっかけ、なぜ今も関わり続けているのか、現地との関わりから「もらったもの」などを語ります。

登壇予定者（敬称略）：

・松本さえ（日本語教師）

歯科医の夫とともに、2011年からミャンマー／タイ国境で歯科衛生活動を続ける。2012年には「福岡ミャンマー友達の会」を設立。現在もボランティアで日本語を教えながら、現地の子どもたちとの交流を続けている。

・市原壮真（会社員）

2021年、大学を2年間休学し、在ミャンマー日本国大使館で外務省の派遣員として勤務。現在は都内IT企業に勤めながら、週末はボランティアでミャンマーの送り出し機関で日本語を教えている。来日した教え子との交流も続けている。

・飛松睦（日本語教師／ミャンマー英語サロン運営チームメンバー）

2023年からヤンゴンの企業で日本語を教える傍ら、タイ国境に避難しているミャンマーの若者が、いつの日か来日することを夢見て、ボランティアで日本語を教えている。ミャンマー英語サロン運営チームメンバーの一員。

第2部：現地ライブ報告会＆小グループ交流（英語／日本語サポートあり）

ミャンマーおよびタイ在住のミャンマー人ファシリテーターと会場・オンラインをつなぎ、

ミャンマー英語サロン第9期の会計報告、第10期の活動レポート

現在の暮らしや支援活動の近況などをライブで報告します。

その後、参加者は小グループに分かれ、ミャンマー人ファシリテーターも交えた簡単な英語アクティビティやゲームを行います。英語初心者でも参加しやすい内容で、日本語によるサポートも用意しています。

録画視聴での参加も可能

本イベントは、第1部・第2部ともに録画を行います。

当日リアルタイムでの参加が難しい場合でも、事前にPeatixからお申し込みいただければ、後日、録画視聴によりプログラム全体をご覧いただけます。

現地時間帯と合わない海外在住者や、多忙な社会人・学生にも参加いただきやすい設計としています。



ミャンマー英語サロンについて

ミャンマー英語サロンは、ミャンマーの若者とオンラインで英語を学びながら交流するプログラムです。

これまでのべ700人以上の参加者とともに、英語を学びながら、ミャンマーの若者の仕事と支援活動を支えるという、新しい形のオンライン英会話プログラムとして、約5年間にわたり続いています。

参加者は、ミャンマーの現状や歴史・文化を現地目線で学びながら、英語でのコミュニケーション力を高めることを目指しています。

運営団体

団体名：特定非営利活動法人 開発メディア

代表理事：長光大慈

設立：2012年8月17日

事業内容：途上国・国際協力に特化したNPOメディア「ganas」の運営、ganasサポーターズクラブによる「ミャンマー英語サロン」などの語学チャリティープログラムの企画・運営 ほか

ウェブサイト：https://www.ganas.or.jp/

本件に関するお問い合わせ

ganasサポーターズクラブ『ミャンマー英語サロン』

担当：高柳喜代子

E-mail：savethemyanmar.eng@gmail.com