空気階段 第9回単独公演 『●●●』 公式ツアーグッズの詳細発表！

株式会社ＴＢＳラジオ

6月30日（火）からスタートする空気階段 第9回単独公演『●●●』のツアーグッズが6月22日（月）放送の『空気階段の踊り場』で発表されました。

Tシャツ、トートバッグ、がま口ポーチ、靴下、クリアファイル＆ステッカーの計５点。

Ｔシャツはキービジュアルをバックにプリントした、普段使いしやすいデザイン。がま口ポーチは単独のタイトルでもある「●●●」柄で、もぐらとかたまりの顔がデザインされています。

毎回もぐらが失ったものがキャラクターになっている「MISSINGシリーズ」の第４弾も登場！-38Kgのダイエットに成功し、失われたもぐらの肉がキャラクターになった「MISSING MEAT」のトートバッグと靴下を販売。

6月24日(水)発売となる第8回空気階段単独公演『ダンス』のDVDを、単独会場にてご購入いただいたお客様には購入特典として、『空気階段ダンス缶バッジ』(全2種セット)をお渡しいたします。この機会に是非お買い求めください！（DVDは会場以外にも各種ECサイトにて販売中です。）

『空気階段ダンス缶バッジ』(全2種セット)

※DVD特典は先着でのお渡しとなります。無くなり次第終了となりますので、あらかじめご了承ください。

「●●●」グッズは単独公演の会場のほか、6月30日（火）18時よりオンラインでも販売開始いたします。

空気階段 第9回単独公演「●●●」

【会場チケット】※一般販売中

◇FANYチケット https://r.ticket.fany.lol/kk-2026

◇チケットぴあ https://w.pia.jp/t/kukikaidan-marumarumaru/

【配信チケット】

◇動画配信チケット<9月6日（日）18時公演 千秋楽公演>

販売期間： 5月16日（土）12:00～9月20日（日）21:00

視聴期間： 9月6日（日）18:00～9月20日（日）23:59

・FANYオンラインチケット https://online-ticket.yoshimoto.co.jp/products/kk-2026

・チケットぴあ https://w.pia.jp/t/kukikaidan-marumarumaru/

※上記販売ページは、随時更新していきますのでご注意ください。

◆公演・グッズの詳細はTBSラジオイベントページにて

https://www.tbsradio.jp/articles/106274/

◆空気階段 第9回単独公演「●●●」特設ページ

https://www.kukikaidan-okujo.com/tours2026

【お問い合わせ】

公演に関しまして

・ TBSラジオイベントダイヤル 03-5570-5151（平日10:00‐17:00）

チケットに関しまして

・ FANYチケット問合せダイヤル 0570-550-100（10:00-19:00 年中無休）

・ チケットぴあ問合せダイヤル 0570-02-9111（10:00-18:00）

◆主催：TBSラジオ／吉本興業

◆単独公演公式X：＠kuki_tandoku(https://x.com/kuki_tandoku)

TBSラジオ『空気階段の踊り場』

放送時間：毎週月曜 24：00～25：00

番組HP： https://www.tbsradio.jp/odoriba/

番組メール： odoriba@tbs.co.jp

番組X： https://x.com/kuki_odoriba

ハッシュタグ： #odoriba954

radiko： https://radiko.jp/r_seasons/10011876

Spotify： https://open.spotify.com/show/1c37Zx5nOLGuXnVdmwi4hb