空気階段 第9回単独公演 『●●●』 公式ツアーグッズの詳細発表！

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株式会社ＴＢＳラジオ


6月30日（火）からスタートする空気階段 第9回単独公演『●●●』のツアーグッズが6月22日（月）放送の『空気階段の踊り場』で発表されました。



Tシャツ、トートバッグ、がま口ポーチ、靴下、クリアファイル＆ステッカーの計５点。



Ｔシャツはキービジュアルをバックにプリントした、普段使いしやすいデザイン。がま口ポーチは単独のタイトルでもある「●●●」柄で、もぐらとかたまりの顔がデザインされています。



毎回もぐらが失ったものがキャラクターになっている「MISSINGシリーズ」の第４弾も登場！-38Kgのダイエットに成功し、失われたもぐらの肉がキャラクターになった「MISSING MEAT」のトートバッグと靴下を販売。



6月24日(水)発売となる第8回空気階段単独公演『ダンス』のDVDを、単独会場にてご購入いただいたお客様には購入特典として、『空気階段ダンス缶バッジ』(全2種セット)をお渡しいたします。この機会に是非お買い求めください！（DVDは会場以外にも各種ECサイトにて販売中です。）



『空気階段ダンス缶バッジ』(全2種セット)

※DVD特典は先着でのお渡しとなります。無くなり次第終了となりますので、あらかじめご了承ください。



「●●●」グッズは単独公演の会場のほか、6月30日（火）18時よりオンラインでも販売開始いたします。



空気階段 第9回単独公演「●●●」




【会場チケット】※一般販売中


◇FANYチケット　https://r.ticket.fany.lol/kk-2026


◇チケットぴあ　https://w.pia.jp/t/kukikaidan-marumarumaru/



【配信チケット】


◇動画配信チケット<9月6日（日）18時公演 千秋楽公演>


販売期間： 5月16日（土）12:00～9月20日（日）21:00


視聴期間： 9月6日（日）18:00～9月20日（日）23:59



・FANYオンラインチケット　https://online-ticket.yoshimoto.co.jp/products/kk-2026


・チケットぴあ　https://w.pia.jp/t/kukikaidan-marumarumaru/


※上記販売ページは、随時更新していきますのでご注意ください。



◆公演・グッズの詳細はTBSラジオイベントページにて


https://www.tbsradio.jp/articles/106274/



◆空気階段 第9回単独公演「●●●」特設ページ　　　　　
https://www.kukikaidan-okujo.com/tours2026



【お問い合わせ】


公演に関しまして


・ TBSラジオイベントダイヤル 03-5570-5151（平日10:00‐17:00）



チケットに関しまして


・ FANYチケット問合せダイヤル 0570-550-100（10:00-19:00 年中無休）


・ チケットぴあ問合せダイヤル 0570-02-9111（10:00-18:00）　　　　　　　　　　　　　　　



◆主催：TBSラジオ／吉本興業


◆単独公演公式X：＠kuki_tandoku(https://x.com/kuki_tandoku)




TBSラジオ『空気階段の踊り場』

放送時間：毎週月曜 24：00～25：00


番組HP： https://www.tbsradio.jp/odoriba/


番組メール： odoriba@tbs.co.jp


番組X： https://x.com/kuki_odoriba


ハッシュタグ： #odoriba954


radiko： https://radiko.jp/r_seasons/10011876


Spotify： https://open.spotify.com/show/1c37Zx5nOLGuXnVdmwi4hb