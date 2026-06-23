店舗独立開業支援「ミセダソ！」サービス開始｜物件・資金計画・内装・集客を一体で考える店舗開業支援サービス

株式会社サニーサイドライフ

株式会社サニーサイドライフは、このたび店舗独立開業支援サービス「ミセダソ！」の提供を開始いたしました。

ミセダソ！は、店舗独立開業を目指す方に対し、物件紹介や事業計画書作成・資金計画支援を中心に、内装工事・内装デザイン、広告支援まで、開業に必要なサービスをワンストップで提供する店舗開業支援サービスです。

店舗独立開業では、「良い物件を見つけること」「無理のない資金計画を立てること」「開業後の集客導線を設計すること」が密接に関係しています。

しかし実際には、それぞれを別々の事業者へ相談するケースが多く、全体最適の視点で開業準備を進めることが難しいという課題がありました。

ミセダソ！では、物件選定・資金計画・内装工事・集客を一体で考えることで、開業後の運営まで見据えた店舗づくりをサポートします。

■サービス開始の背景

店舗ビジネスへの挑戦を目指す人は増えている一方で、開業準備には多くの専門知識が必要です。

物件探し、事業計画の策定、資金調達、内装工事、販促活動など、開業までに行うべきことは多岐にわたり、それぞれ異なる専門家や事業者とのやり取りが発生します。

その結果、

・どこに相談すればよいかわからない

・複数の業者との調整に時間がかかる

・開業後の運営まで見据えた判断が難しい

といった課題を抱えるケースも少なくありません。

サニーサイドライフでは、これまで理美容室、美容系店舗を中心とした店舗独立開業支援で培ってきたノウハウを活かし、より幅広い業種の開業希望者を支援するため、「ミセダソ！」の提供を開始しました。

■ミセダソ！が提供する主なサービス

ミセダソ！では、店舗独立開業時に必要となる「物件」「資金計画」「内装」「許認可」「集客・採用」の各領域をワンストップで支援しています。

物件紹介・選定サポート

業種や事業計画に合わせた物件選定と物件紹介を即レス対応で行います。

創業融資相談・事業計画書サポート

開業時に必要となる事業計画の策定や資金計画の整理をサポート。開業後の収支を見据えた計画づくりを支援します。

内装デザイン・施工

店舗コンセプトに合わせた空間設計から施工まで対応。業種ごとの運営導線や顧客体験を考慮した店舗づくりを行います。

集客支援

WEB制作や広告運用、Google、SNS活用など、開業時に必要な集客・採用活動をサポートします。

■ミセダソ！の特徴

物件・資金計画・集客を一体で考える支援体制

店舗独立開業では、それぞれの工程が独立しているように見えて、実際には密接につながっています。

例えば、物件条件によって必要な投資額は変わり、投資額によって資金計画が変わり、立地によって集客施策も変わります。

ミセダソ！では、これらを個別ではなく一体で考えることで、開業後の事業運営まで見据えた提案を行います。

■今後の展望

サニーサイドライフでは、これまで理美容室を中心に店舗独立開業支援を行ってまいりました。

今後はそのノウハウを活かし、飲食店・理美容室・美容系サロン・歯科・美容クリニック・物販店・スクールなど、幅広い業種の店舗独立開業支援を強化してまいります。

また、AIを活用した事業計画支援や店舗開発支援など、開業準備をより効率化するサービスの開発を進めるとともに、物件探しから資金計画、内装工事、集客までを一気通貫で支援することで、店舗ビジネスに挑戦する事業者の伴走パートナーとして幅広いサポートを提供してまいります。

■サービス概要

サービス名：「ミセダソ！」

サービスサイト：https://misedaso.com/

■会社概要

会社名：株式会社サニーサイドライフ

事業内容：店舗開業支援事業、不動産関連事業、店舗設計・施工事業、WEB制作・広告運用事業