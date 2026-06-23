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涼やかで華やかな季節限定の「七夕グルメ」
彩り豊かなスイーツや和菓子に、食卓が華やぐ七夕限定ごはん
京王百貨店 新宿店では、6月25日(木)〜7月7日(火)の期間、B1階・MB階 食品街にて「七夕グルメ」を展開します。季節を感じる旬のフルーツがふんだんにあしらわれたケーキや、繊細な色合いが涼やかさを感じさせる和菓子のほか、食卓を彩る七夕限定のごはんまで多彩にご用意しています。
https://digitalpr.jp/table_img/2943/137395/137395_web_1.png
●ラ・メゾン アンソレイユターブル パティスリー
「白桃とギリシャヨーグルト・天の川タルト（直径14cm）」4,580円
カスタードタルトに爽やかなギリシャヨーグルトクリームといちごクリームを重ね、みずみずしい白桃を贅沢に飾りました。ホイップクリームと苺味のクリームを絞り、天の川に見立てた期間限定のタルトです。
＜MB階 菓子売場＞
●アンテノール
「夏フルーツのショートケーキBOX（七夕）（長さ16cm）」2,538円
きらきらと輝く星と5種類のフルーツを飾った七夕限定のショートケーキ。スポンジの間に苺とメロンをサンドしています。
＜MB階 菓子売場＞
〈左〉ユーハイム 《7/4（土）から販売》
「七夕レモンパイ（直径14.8cm）」 1,836円
パイ生地にレモンクリームと生クリームを重ね、星のチョコレートをトッピングした七夕限定のレモンパイです。
＜MB階 菓子売場＞
〈右〉モロゾフ 《7/1（水）から販売》
「七夕デンマーククリームチーズケーキ（天の川）（直径17cm〈容器含む〉）」 1,296円
定番のデンマーククリームチーズケーキの天面に、ホワイトチョコレートパウダーで七夕の夜空を描きました。
＜MB階 菓子売場＞
●サンドイッチハウス メルヘン 《京王百貨店限定販売》
「流れ星サンド2026（1パック・2切入）」 432円〈各日20点販売予定〉
黄色や青のカラフルなクリームに、流れ星をイメージした食材をトッピング。可愛らしいスイーツサンドです。
＜MB階 菓子売場＞
●築地定松 《7/3（金）から販売》
「七夕カットフルーツ」（1パック）2,160円〈各日3点販売予定〉
星形カットが目を引くドラゴンフルーツ、パパイヤ、マンゴーなど、9種類のフルーツオードブルです。
＜B1階 生鮮・グロサリー売場＞
https://digitalpr.jp/table_img/2943/137395/137395_web_2.png
●森八 《7/5（日）から販売》
〈左〉「星合」（1個） 497円〈各日10点販売予定〉
〈右〉「願い笹」（1個）497円〈各日10点販売予定〉
織姫と彦星が天の川を渡り年に一度会う特別な日を表現した「星合」と、天高く伸びる笹竹に飾られた色とりどりの短冊に見立てた「願い笹」。
＜MB階 京王のれん街＞
●鶴屋八幡
〈左〉「願の糸」（1個）519円〈7/6（月）・7（火）のみ販売、各日20点販売予定〉
〈右〉「星の光」（1個）497円〈7/1（水）から販売、各日10点販売予定〉
願いをつなぐ糸に見立てた三色の餅皮が美しい「願の糸」。星のきらめきを感じる涼やかな生菓子「星の光」は本葛と玉子あんを使っています。
＜MB階 京王のれん街＞
●船橋屋
「星カップくず餅」（1個）571円〈各日20点販売予定〉
七夕フェアに合わせて、星型くず餅が2切入った期間限定商品。七夕をイメージして夜空をデザインした帯も限定です。
＜MB階 京王のれん街＞
●榮太樓總本鋪
「ちさリス七夕 榮太樓飴・果汁飴」（1箱）各756円〈各250点販売予定〉※7/1(水)改定後の価格
ちさリスのキュートなパッケージの中に、榮太樓飴と果汁飴がそれぞれアソートになって入っています。
＜MB階 菓子売場＞
●小倉山荘
「星ざらめあられ 想ひ橋（95g、チャック付き袋）」540円
天の川に翼を広げた“かささぎ”が連なり橋を架ける。七夕伝説に想いを馳せた星形のざらめあられです。
＜MB階 菓子売場＞
●赤坂柿山
「星はささやく ミニ（10袋入）」864円〈100点販売予定〉
夜空と笹飾りを描いたパッケージに、星やハートのひとくちサイズのあられを詰め合わせました。
＜MB階 菓子売場＞
https://digitalpr.jp/table_img/2943/137395/137395_web_3.png
●おこわ米八 《7/7（火）のみ販売》
「笹結びおこわ（5個入）」980円〈20点販売予定〉
5種類のおこわを笹の葉で包んだ七夕らしい商品です。1つずつ包んでいるため、家族で分け合って楽しめます。
＜MB階 惣菜売場＞
●吉川水産 《7/3（金）から販売》
「七夕ちらし（1折）」864円〈各日15点販売予定〉
イクラ、マグロ、サーモンなど人気の海鮮に星形玉子をちりばめた、七夕限定のちらし寿司です。
＜B1階 生鮮・グロサリー売場＞
※本リリースに掲載の価格表示はすべて税込です。画像はすべてイメージです。
関連リンク
京王百貨店 新宿店
https://www.keionet.com/info/shinjuku/
場所：京王百貨店 新宿店B1階・MB階 食品街
会期：6月25日(木)〜7月7日(火)
会期：6月25日(木)〜7月7日(火)
京王百貨店 新宿店では、6月25日(木)〜7月7日(火)の期間、B1階・MB階 食品街にて「七夕グルメ」を展開します。季節を感じる旬のフルーツがふんだんにあしらわれたケーキや、繊細な色合いが涼やかさを感じさせる和菓子のほか、食卓を彩る七夕限定のごはんまで多彩にご用意しています。
●ラ・メゾン アンソレイユターブル パティスリー
「白桃とギリシャヨーグルト・天の川タルト（直径14cm）」4,580円
カスタードタルトに爽やかなギリシャヨーグルトクリームといちごクリームを重ね、みずみずしい白桃を贅沢に飾りました。ホイップクリームと苺味のクリームを絞り、天の川に見立てた期間限定のタルトです。
＜MB階 菓子売場＞
●アンテノール
「夏フルーツのショートケーキBOX（七夕）（長さ16cm）」2,538円
きらきらと輝く星と5種類のフルーツを飾った七夕限定のショートケーキ。スポンジの間に苺とメロンをサンドしています。
＜MB階 菓子売場＞
〈左〉ユーハイム 《7/4（土）から販売》
「七夕レモンパイ（直径14.8cm）」 1,836円
パイ生地にレモンクリームと生クリームを重ね、星のチョコレートをトッピングした七夕限定のレモンパイです。
＜MB階 菓子売場＞
〈右〉モロゾフ 《7/1（水）から販売》
「七夕デンマーククリームチーズケーキ（天の川）（直径17cm〈容器含む〉）」 1,296円
定番のデンマーククリームチーズケーキの天面に、ホワイトチョコレートパウダーで七夕の夜空を描きました。
＜MB階 菓子売場＞
●サンドイッチハウス メルヘン 《京王百貨店限定販売》
「流れ星サンド2026（1パック・2切入）」 432円〈各日20点販売予定〉
黄色や青のカラフルなクリームに、流れ星をイメージした食材をトッピング。可愛らしいスイーツサンドです。
＜MB階 菓子売場＞
●築地定松 《7/3（金）から販売》
「七夕カットフルーツ」（1パック）2,160円〈各日3点販売予定〉
星形カットが目を引くドラゴンフルーツ、パパイヤ、マンゴーなど、9種類のフルーツオードブルです。
＜B1階 生鮮・グロサリー売場＞
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●森八 《7/5（日）から販売》
〈左〉「星合」（1個） 497円〈各日10点販売予定〉
〈右〉「願い笹」（1個）497円〈各日10点販売予定〉
織姫と彦星が天の川を渡り年に一度会う特別な日を表現した「星合」と、天高く伸びる笹竹に飾られた色とりどりの短冊に見立てた「願い笹」。
＜MB階 京王のれん街＞
●鶴屋八幡
〈左〉「願の糸」（1個）519円〈7/6（月）・7（火）のみ販売、各日20点販売予定〉
〈右〉「星の光」（1個）497円〈7/1（水）から販売、各日10点販売予定〉
願いをつなぐ糸に見立てた三色の餅皮が美しい「願の糸」。星のきらめきを感じる涼やかな生菓子「星の光」は本葛と玉子あんを使っています。
＜MB階 京王のれん街＞
●船橋屋
「星カップくず餅」（1個）571円〈各日20点販売予定〉
七夕フェアに合わせて、星型くず餅が2切入った期間限定商品。七夕をイメージして夜空をデザインした帯も限定です。
＜MB階 京王のれん街＞
●榮太樓總本鋪
「ちさリス七夕 榮太樓飴・果汁飴」（1箱）各756円〈各250点販売予定〉※7/1(水)改定後の価格
ちさリスのキュートなパッケージの中に、榮太樓飴と果汁飴がそれぞれアソートになって入っています。
＜MB階 菓子売場＞
●小倉山荘
「星ざらめあられ 想ひ橋（95g、チャック付き袋）」540円
天の川に翼を広げた“かささぎ”が連なり橋を架ける。七夕伝説に想いを馳せた星形のざらめあられです。
＜MB階 菓子売場＞
●赤坂柿山
「星はささやく ミニ（10袋入）」864円〈100点販売予定〉
夜空と笹飾りを描いたパッケージに、星やハートのひとくちサイズのあられを詰め合わせました。
＜MB階 菓子売場＞
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●おこわ米八 《7/7（火）のみ販売》
「笹結びおこわ（5個入）」980円〈20点販売予定〉
5種類のおこわを笹の葉で包んだ七夕らしい商品です。1つずつ包んでいるため、家族で分け合って楽しめます。
＜MB階 惣菜売場＞
●吉川水産 《7/3（金）から販売》
「七夕ちらし（1折）」864円〈各日15点販売予定〉
イクラ、マグロ、サーモンなど人気の海鮮に星形玉子をちりばめた、七夕限定のちらし寿司です。
＜B1階 生鮮・グロサリー売場＞
※本リリースに掲載の価格表示はすべて税込です。画像はすべてイメージです。
関連リンク
京王百貨店 新宿店
https://www.keionet.com/info/shinjuku/