涼やかで華やかな季節限定の「七夕グルメ」

写真拡大 (全28枚)

彩り豊かなスイーツや和菓子に、食卓が華やぐ七夕限定ごはん















場所：京王百貨店 新宿店B1階・MB階 食品街

会期：6月25日(木)〜7月7日(火)


京王百貨店 新宿店では、6月25日(木)〜7月7日(火)の期間、B1階・MB階 食品街にて「七夕グルメ」を展開します。季節を感じる旬のフルーツがふんだんにあしらわれたケーキや、繊細な色合いが涼やかさを感じさせる和菓子のほか、食卓を彩る七夕限定のごはんまで多彩にご用意しています。

https://digitalpr.jp/table_img/2943/137395/137395_web_1.png







●ラ・メゾン アンソレイユターブル パティスリー

「白桃とギリシャヨーグルト・天の川タルト（直径14cm）」4,580円

カスタードタルトに爽やかなギリシャヨーグルトクリームといちごクリームを重ね、みずみずしい白桃を贅沢に飾りました。ホイップクリームと苺味のクリームを絞り、天の川に見立てた期間限定のタルトです。

＜MB階 菓子売場＞







●アンテノール

「夏フルーツのショートケーキBOX（七夕）（長さ16cm）」2,538円

きらきらと輝く星と5種類のフルーツを飾った七夕限定のショートケーキ。スポンジの間に苺とメロンをサンドしています。

＜MB階 菓子売場＞







〈左〉ユーハイム　 《7/4（土）から販売》

「七夕レモンパイ（直径14.8cm）」　1,836円

パイ生地にレモンクリームと生クリームを重ね、星のチョコレートをトッピングした七夕限定のレモンパイです。

＜MB階 菓子売場＞

〈右〉モロゾフ　《7/1（水）から販売》

「七夕デンマーククリームチーズケーキ（天の川）（直径17cm〈容器含む〉）」　1,296円

定番のデンマーククリームチーズケーキの天面に、ホワイトチョコレートパウダーで七夕の夜空を描きました。

＜MB階 菓子売場＞







●サンドイッチハウス メルヘン　《京王百貨店限定販売》

「流れ星サンド2026（1パック・2切入）」　432円〈各日20点販売予定〉　

黄色や青のカラフルなクリームに、流れ星をイメージした食材をトッピング。可愛らしいスイーツサンドです。

＜MB階 菓子売場＞







●築地定松　《7/3（金）から販売》

「七夕カットフルーツ」（1パック）2,160円〈各日3点販売予定〉

星形カットが目を引くドラゴンフルーツ、パパイヤ、マンゴーなど、9種類のフルーツオードブルです。

＜B1階 生鮮・グロサリー売場＞

https://digitalpr.jp/table_img/2943/137395/137395_web_2.png









●森八　《7/5（日）から販売》

〈左〉「星合」（1個）　497円〈各日10点販売予定〉

〈右〉「願い笹」（1個）497円〈各日10点販売予定〉

織姫と彦星が天の川を渡り年に一度会う特別な日を表現した「星合」と、天高く伸びる笹竹に飾られた色とりどりの短冊に見立てた「願い笹」。

＜MB階 京王のれん街＞







●鶴屋八幡

〈左〉「願の糸」（1個）519円〈7/6（月）・7（火）のみ販売、各日20点販売予定〉

〈右〉「星の光」（1個）497円〈7/1（水）から販売、各日10点販売予定〉

願いをつなぐ糸に見立てた三色の餅皮が美しい「願の糸」。星のきらめきを感じる涼やかな生菓子「星の光」は本葛と玉子あんを使っています。

＜MB階 京王のれん街＞







●船橋屋

「星カップくず餅」（1個）571円〈各日20点販売予定〉

七夕フェアに合わせて、星型くず餅が2切入った期間限定商品。七夕をイメージして夜空をデザインした帯も限定です。

＜MB階 京王のれん街＞







●榮太樓總本鋪

「ちさリス七夕 榮太樓飴・果汁飴」（1箱）各756円〈各250点販売予定〉※7/1(水)改定後の価格

ちさリスのキュートなパッケージの中に、榮太樓飴と果汁飴がそれぞれアソートになって入っています。

＜MB階 菓子売場＞







●小倉山荘

「星ざらめあられ 想ひ橋（95g、チャック付き袋）」540円

天の川に翼を広げた“かささぎ”が連なり橋を架ける。七夕伝説に想いを馳せた星形のざらめあられです。

＜MB階 菓子売場＞







●赤坂柿山

「星はささやく ミニ（10袋入）」864円〈100点販売予定〉

夜空と笹飾りを描いたパッケージに、星やハートのひとくちサイズのあられを詰め合わせました。

＜MB階 菓子売場＞

https://digitalpr.jp/table_img/2943/137395/137395_web_3.png







●おこわ米八　《7/7（火）のみ販売》

「笹結びおこわ（5個入）」980円〈20点販売予定〉

5種類のおこわを笹の葉で包んだ七夕らしい商品です。1つずつ包んでいるため、家族で分け合って楽しめます。

＜MB階 惣菜売場＞







●吉川水産　《7/3（金）から販売》

「七夕ちらし（1折）」864円〈各日15点販売予定〉

イクラ、マグロ、サーモンなど人気の海鮮に星形玉子をちりばめた、七夕限定のちらし寿司です。

＜B1階 生鮮・グロサリー売場＞

※本リリースに掲載の価格表示はすべて税込です。画像はすべてイメージです。

関連リンク

京王百貨店 新宿店

https://www.keionet.com/info/shinjuku/