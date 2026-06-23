第2回NFDトリミングコンテスト開催決定

株式会社GITAN

株式会社GITAN（本社：東京都江東区亀戸、代表取締役：村田公平）が展開する犬のケアブランド「Nature+ For Dog（ネイチャー フォー ドッグ）」と、トリマー育成を行うKENNEL SCHOOL（運営：ケンネルグループ株式会社）は、「第二回NFDトリミングコンテスト in ケンネルスクール東京校」を2026年9月10日（木）に開催いたします。

本コンテストは、ペット業界全体の発展と、現場で活躍するトリマーの皆さまの技術向上、そしてトリマーという職業の価値向上を目的として開催する技術コンテストです。

2026年2月に開催された「第一回NFDトリミングコンテスト」では、多くのトリマーの皆さまにご参加いただき、大変好評を博しました。

参加者同士の交流や技術共有の場としても大きな反響をいただき、今回、さらに規模を広げ「第二回」の開催が決定いたしました。

今回の審査員には、表参道エリアで高い支持を集める人気ペットサロンのオーナーであり、数多くの犬たちの美しさと健康を引き出してきたカリスマトリマー 平山由樹氏を招聘。

長年培われた確かな技術と、犬一頭一頭に寄り添う豊かな感性を持つ平山氏の視点を通じて、参加者の技術力・デザイン性・犬への配慮などを総合的に評価します。

当日は、トリミング技術を競うコンテスト形式で実施し、単なる仕上がりの美しさだけではなく、犬の個性を理解したケア、トリマーとしての表現力、施術中の安全性など、多角的な視点から審査を行います。

また、教育機関であるケンネルスクール東京校を会場とすることで、現役トリマーだけでなく、これからトリマーを目指す学生や若手トリマーにとっても、トップレベルの技術や考え方に触れられる貴重な機会となることを目指しています。

「Nature+ For Dog」は、“犬にとって本当にやさしいケアとは何か”を追求するブランドとして、今後もトリマー、教育機関、ペット業界と連携しながら、犬と人がより豊かに暮らせる社会づくりに貢献してまいります。

【開催概要】

イベント名

第二回NFDトリミングコンテスト in ケンネルスクール東京校

イベントURL

https://naturefordog.com/2nd-nfd-trimming-contest

開催日

2026年9月10日（木）12:00～

申込開始日

2026年7月10日（金）10:00～

開催場所

ケンネルスクール東京校

主催

株式会社GITAN

ケンネルグループ株式会社

後援

NPO日本トリマー協会

ケンネルスクール

目的

ペット業界の発展

トリマーの技術向上・活躍機会の創出

トリミング文化の価値向上

【審査員】

平山由樹 氏

ドッグサロンV.I.D. オーナー / カリスマトリマー

表参道エリアで高い支持を集める人気ペットサロン「ドッグサロンV.I.D.」のオーナー。

長年にわたり数多くの犬たちのケアやスタイリングに携わり、一頭一頭の個性や魅力を最大限に引き出す高い技術力を持つ。

トリミング技術だけではなく、犬への深い理解と細やかなケアを大切にし、ペット業界における技術向上やトリマー育成にも力を注いでいる。

今回のコンテストでは、豊富な経験と専門的な視点から、参加者の技術力・デザイン性・犬への配慮などを総合的に審査いただきます。

https://www.instagram.com/dogsalonvid/

【申込みについて】

申込受付開始：

2026年7月10日（金）10:00～

※詳細・申込フォームは公式サイトにて順次公開予定

公式サイト：

https://naturefordog.com/2nd-nfd-trimming-contest

【会社・ブランド情報】

Nature+ For Dog

トリマーや専門家の声を取り入れた製品開発・啓発活動を行う犬用ケアブランド。

植物由来成分を大切にし、シンプルで分かりやすく、犬の健康と快適な生活を第一に考えた製品づくりを行っています。

KENNEL SCHOOL

犬との深い絆を大切にし、一頭一頭の魅力を引き出すトリマーの育成を行う教育機関。

技術だけでなく、犬への向き合い方やプロフェッショナルとしての心構えを学ぶ場を提供しています。