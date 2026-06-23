雪肌精グローバルブランドミューズNumber_i（平野 紫耀・神宮寺 勇太・岸 優太）さん出演“冷やし雪肌精で涼感美白”の新CMを公開!!

株式会社コーセー

株式会社コーセー（本社：東京都中央区、代表取締役社長：田中慎二）は、当社のグローバルスキンケアブランド『雪肌精』にて、強い紫外線による乾燥などの肌ダメージが加速する夏の酷暑に、『雪肌精』をひんやりと冷やして使用することで得られる冷涼感と、より爽やかでみずみずしい心地よさが大好評の“冷やし雪肌精”キャンペーンを実施します。

これに伴い、6月26日（金）より、『雪肌精』の新CM「冷やし雪肌精で涼感美白」篇の全国放映を開始します。この新TVCMに出演するのは、昨年の夏に引き続き、『雪肌精』グローバルブランドミューズのアーティストグループNumber_i（平野紫耀・神宮寺勇太・岸優太）さん。

冷蔵庫で冷やされた化粧水とマルチ ジェルを取り出す〈3人のリアルな夏のスキンケアシーン〉や、“涼感美白”によって肌に冷たい夏が訪れた〈3人の透明感あふれるクールで涼やかな表情〉は必見です。

また、昨年の夏から“冷やし雪肌精”を楽しんでくださっているNumber_iさんからは、この1年でさらに進化したエピソードトークも。「僕たちの家の冷蔵庫には“冷やし雪肌精”のVIP席がある(笑)」、「お中元に“冷やし雪肌精”ってアイデア、最高じゃない？」と盛り上がったインタビュームービーもぜひお楽しみください。

■Number_iが魅せる『雪肌精』の夏シーズンのCM。「冷やし雪肌精で涼感美白」篇を公開！

Number_iさんが出演する『雪肌精』の夏シーズンのCMは、昨年の夏の「夏の肌に、つめたい愛を。」篇に続き、今回で2回目。この夏も、「肌に、冷たい夏がきた―冷やし雪肌精で涼感美白―」がテーマの新CMが登場します。

Number_iさんが「今回は、2回目の“冷やし雪肌精”のCMということで、僕たちがよりリアルに楽しむ“冷やし雪肌精”をお見せできた」と語られたように、今夏のCMでは、真夏の日射しのもと、うだるような暑さと乾きを全身で感じる3人が、冷蔵庫からキンキンに冷えた化粧水とマルチ ジェルを手に取る〈リアルな夏のスキンケアシーン〉を描いています。猛暑の中、3人の肌が〈過酷な夏のダメージに負けない“冷やし雪肌精”の冷たいうるおいを欲するさま〉はとても印象的です。

また、平野さんは、「自分の肌が、“冷やし雪肌精”をゴクゴク飲み干すような心地よさと満足感が伝わるように」と、意識して撮影に臨んでくださったとのこと。乾いて熱くほてった3人の表情から、“涼感美白”をした後に、すーっと冷たいうるおいとみずみずしさが心にまで浸透していくようなリフレッシュ感と、透明感あふれるクールで涼やかな表情への移り変わりも必見です。

さらに、今回のCMでも、神宮寺勇太さんがプロデュースした新たな楽曲『Supa Bro』(3rd Single『3XL』収録)をタイアップ起用。夏の気だるい暑さの浮遊感やスキンケアで心地よくリラックスするムードとリンクし、いつの間にか虜になってしまうチルなグルーヴ感にもぜひご注目ください。

＜CM概要＞

【CMタイトル】雪肌精 『冷やし雪肌精で涼感美白』篇

【出演者】Number_i（平野紫耀・神宮寺勇太・岸優太）

【放映開始日】2026年6月26日(金)～

【放映地域】全国

＊CMは、6月26日(金)～全国TV放映ほか、6月29日(月)～8月16日(日)まで、JR新宿駅東南口の「新宿K-Vision」や、東京メトロ「東京メトロビジョン（東京メトロ銀座線、丸ノ内線、日比谷線、東西線、千代田線、有楽町線、副都心線、半蔵門線、南北線）」にて放映予定です。

【URL】

●雪肌精 『冷やし雪肌精で涼感美白』篇(15秒)

https://youtu.be/ZOkvkehHbGw

●雪肌精 『冷やし雪肌精で涼感美白』篇(30秒)

https://youtu.be/SQneSTkH34Q

＜CMストーリーボード＞

Number_iの楽曲『Supa Bro』が流れ出し、過酷な夏の照りつける日射しのもと、うだるような暑さと乾きを全身で感じるNumber_iが登場。「過酷な夏の肌は ダメージに負けない うるおいを欲しがってる」と、強い紫外線などによる乾燥で乾ききった肌が、深いうるおいを欲する様子を表現。

真夏の強い炎天下にさらされて身体が熱くほてったNumber_iが、冷蔵庫でキンキンに冷やされた“冷やし雪肌精”を取り出し、「冷やし雪肌精で涼感美白」というメッセージとともに、リアルな夏のスキンケアシーンを再現。

透きとおる氷で、ひんやりと冷やされた化粧水(薬用雪肌精 ブライトニング エッセンス ローション)と、氷の中で輝くマルチ ジェル(薬用雪肌精 ブライトニング マルチ ジェル)。夏のシミ・くすみ(※1)、肌あれのケアへの期待感が高まる、極上の透明感と冷涼感に包まれたプロダクトカット。 （※1）乾燥による

「肌に、冷たい夏がきた」―。“冷やし雪肌精”を使って、肌に冷たい夏が訪れたNumber_i。

『雪肌精』の涼感美白スキンケアによって、すーっとひんやり心地よいリフレッシュ感と、みずみずしい透明感・圧倒的な輝きがあふれ出す3人の表情をズームアップ。

テラスで涼みながら、上質でリラックスした夏のひとときを3人で過ごすNumber_i。

■Number_iスペシャルインタビュー 「肌に、冷たい夏がきた ―冷やし雪肌精で涼感美白―」

【URL】 ●SPECIAL MAKING＆INTERVIEW https://youtu.be/YDrtKpYZIJ8

【Q】 今回は、昨夏に続いて2回目の“冷やし雪肌精”のCMとなりますが、見どころは？

［平野さん］今年も“冷やし雪肌精”の季節がやってきた！ということで。おめでとうございます(笑)。

［神宮寺さん］夏！まさに夏！って感じですね！

［平野さん］昨年に続いて2回目の“冷やし雪肌精”のCMということで、今回は、僕たちがリアルに楽しむ“冷やし雪肌精”をお見せできたんじゃないかなと思います。

［神宮寺さん］今回、めちゃくちゃリアルでしたね。

［平野さん］本当にプライベートの僕たちに寄ってる、というか。

［岸さん］素の一面を見ていただけるかもしれないですね。

［平野さん］自分の肌に『雪肌精』をゴクゴク飲ませるような、肌が飲み干すような心地よさと満足感が伝わるように撮影させていただきました。

［神宮寺さん］夏のダメージに負けない、うるおいと透明感のあるお肌も、ぜひ皆さん見てください。

［岸さん］お願いします！

【Q】 過酷な夏のダメージに負けず、快適に過ごす秘訣を教えてください。

［神宮寺さん］暑いですからね、日本の夏は。

［平野さん］年々温度も上がってるっていう気がするしね。何かあります？

［神宮寺さん］1日の疲れはその日のうちにとった方がいいから、夏だとシャワーだけの人も多いと思うんですが、お風呂にしっかり入って、一旦リセットするのが大事なんじゃないかなって思いますね。

［岸さん］かなり大事だね。

［平野さん］ですね。俺もけっこうサウナに行ったりするから、それがリフレッシュできてすごく気持ちいいので、ぜひ皆さんも試してみてください。

［神宮寺さん］紫耀は特に、よく乾燥肌だって言ってるじゃないですか。そのあたりは気をつけてる？

［平野さん］そうなんです。すっごい乾燥肌なんですよ。だから、夏は紫外線と冷房のすごいＷパンチで乾燥が来るから、夏のお肌のトラブルを防ぐために、乾いたなと感じる前に、早めにしっかり保湿したりとか、化粧水を肌にゴクゴク飲ませるように使ったりしてますね。

［神宮寺さん］めっちゃ大事！

［岸さん］2人はやっぱり意識高いなっていうか。神宮寺さんは、女優さんですか？って思いました。

［神宮寺さん］それでいうと違います(笑) 女優さんではないです(笑)。

［岸さん］それは知ってますよ(笑)。分かりやすい例えとしてね。なんか、すみません(笑)。

【Q】 暑い夏、冷蔵庫や冷凍庫にマストで入れているものを教えてください。

［平野さん］お風呂あがりやサウナ後のアイスがすごい好きなので。アイスはけっこう入ってますね。

あとお茶系ね、ルイボスティーとかけっこう好きだから。ジンはある？

［神宮寺さん］冷やす枕みたいなの、あるじゃん。

［平野さん］持ってる！

［神宮寺さん］俺、あれをけっこう使うかもしれない、夏は。

［平野さん］俺、あれ、3つ入れてる(笑)！

［神宮寺さん］3つも？ストックしてるんだね(笑)。僕は、寝つきがよくなる気がして。首の後ろとか冷やしてます。

［平野さん］女優さんですか(笑)？

［神宮寺さん］それでいうと、女優さんじゃないです(笑)。 岸くんはやったことあります？

［岸さん］気持ちよさそうだよね。夏は特にね。分かる。ただ、僕は、それこそ、冷凍庫には、この『雪肌精』のマルチ ジェル、入れてます！

［平野さん］え、なんかずるくない？その答え(笑)。俺ら、アイスと枕ですよ。

［岸さん］いやいや。真剣に答えさせてください(笑)。

［神宮寺さん］岸くんは、このマルチ ジェルを入れてると。

［岸さん］そう。冷えたのが、お風呂あがりとか本当に気持ちいいし。日やけした後も肌のケアにも最高ですし。

［平野さん］いやいや、それで言ったら、“冷やし雪肌精”は、俺もちゃんと入れてますよ！冷蔵庫に。

マルチ ジェルは本当に気持ちいい。めちゃくちゃ気持ちいい。本当にしっとりするし。肌にピタッ！て感じがする。

［岸さん］ね。心までうるおう感じだよね。リフレッシュになるというか、冷たさと気持ちよさとで。

［神宮寺さん］内面からもいけるっていうね。

［平野さん］あるあるだけどさ、自分はちゃんと冷蔵庫にVIP席みたいなのを用意してある。“冷やし雪肌精”の！

［岸さん］ “冷やし雪肌精”の特別ゾーンね。

［神宮寺さん］あ、僕も、冷凍庫にVIP席用意します、マルチ ジェルの。

［平野さん］あ、まだされてないの(笑)？

［神宮寺さん］VIP席はまだされてないんで(笑)。

［岸さん］しなきゃダメです。

［神宮寺さん］はい(笑)ぜひVIPルームを。ルーム作っておきます(笑)。

［平野さん］冷蔵庫にルームとかない(笑)！

［岸さん］ってことは、まとめると、Number_iの冷蔵庫には“冷やし雪肌精”が座ってます！ということで、今年の夏は、皆さんもぜひ “冷やし雪肌精”をスタンバイしてみてください！

【Q】 今年の夏、大切な人にお中元を贈るなら？ Number_iのおススメは？

［岸さん］難しい～。

［平野さん］贈ったことある？

［神宮寺さん］あります、あります。

［平野さん］なに贈ったの？

［神宮寺さん］夏だから、そうめんとか。普段スーパーとかでは買わないような、ちょっと良い系のものを贈ったり。

［平野さん］俺、もらったことないから分からないんだけど、フルーツとかもイメージあるね。

［神宮寺さん］なんかいいですよね、お中元ってね。日頃の感謝を改めて伝えることができる、っていう。

［平野さん］そうね。僕は、やったことがないからこそ、初めてのお中元はスペシャルなことしたいなって。スタンダードじゃないもので。

［神宮寺さん］なんですか？

［岸さん］なになに？？

［平野さん］…思いつきました！“冷やし雪肌精”をお中元として。

［岸さん］なるほど！それ、嬉しいよ。

［平野さん］ これ、けっこう斬新じゃないですか？流行りそうというか。夏、絶対おススメだし。すごくスペシャルな感じがある。

［岸さん］いいアイデア！

［神宮寺さん］暑いですからね、夏は。年々暑くなってるから、このひんやり冷たいスキンケアでリフレッシュしてください！って贈るのがいいと思います。

［平野さん］ですね。これは名案が出ましたね!! 皆さんもぜひ、“冷やし雪肌精”のお中元をこれからのスタンダードにしてみてください！

［３人］今年の夏も、僕たちNumber_iと一緒に、「冷やし雪肌精で涼感美白」をぜひ！

※本品をご使用の際には、キャップをきちんと閉めて、容器は立てた状態で冷蔵庫に保管してください。※夏のダメージ肌は、乾燥によるくすみなどのこと“冷やし雪肌精”とは

夏のダメージ肌に、「薬用雪肌精 ブライトニングシリーズ」の化粧水やジェル、乳液やクリームを冷蔵庫で冷やしてスキンケアすると、肌がキュッと引き締まるような心地よいひんやり感と、角層までじっくり浸透する深いうるおいを体感できます。さらにひんやり感が欲しい方は、『薬用雪肌精 ブライトニング マルチ ジェル』を冷凍庫に入れて、より冷やして使うことも！

“冷やし雪肌精”の冷涼感あふれる使い心地は、一度使うとやみつきになる、手放せない心地よさ。スキンケアが億劫になりがちな暑い夏や日やけでほてった肌にはもちろん、普段のお風呂やサウナなどの湯あがり後にもおすすめ。

冷たいうるおいが肌にすーっとなじみ、角層のすみずみまで満たすことで、透明感あふれるみずみずしい肌へと導く“冷やし雪肌精”。

この夏も、心まで澄みわたるような『雪肌精』ならではの夏の新感覚スキンケアをお楽しみください。

■【雪肌精×Number_i オリジナルポスター】 プレゼントキャンペーンを実施！

対象商品いずれか１品以上ご購入の方に「雪肌精×Number_iオリジナルポスター」をもれなくプレゼント！

【賞品】

雪肌精×Number_i オリジナルポスター

《数量限定》

【対象商品】

「薬用雪肌精 ブライトニングシリーズ」

1品以上のご購入

＊限定キット含む/トライアルサイズを除く

【参加方法】

公式オンラインショップまたは全国の一部店舗にて

対象商品いずれか1品以上購入の方にプレゼント

＊店舗でのお引き換えは、一部企業・一部店舗のみ対象となります。

【ご購入対象期間】

2026年7月1日(水)～

＊先着数量限定のため、なくなり次第終了

【キャンペーンサイト】

https://sekkisei.jp/site/p/sekkisei_cp_26summer.aspx

■雪肌精グローバルブランドミューズ＜Number_iプロフィール＞

平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太の3人からなるグループ。グループ名には「オンリーワン」や「愛」、そして「応援してくださる方たちと共に歩んでいきたい」という想いが込められている。

2024年1月1日に「GOAT」を配信リリースし、デビュー。9月23日に1st Full Album「No.I」をリリースし、〈Billboard Japan JP Albums〉で1位、Spotify〈TOP ALBUMS DEBUT GLOBAL〉にて世界チャート4位を獲得。

2025年1月27日に、岸優太プロデュースの楽曲、DigitalSingle「GOD_i」をリリース。Billboard JAPAN総合ソング・チャート“JAPANHot100”で総合首位を獲得し、アメリカのiTunes Music Videosで3位、Hip-Hopチャートでも1位にランクイン。9月22日には、2ndFullAlbum「No.II」をリリースし、Billboard JAPAN“HotAlbums”で総合首位、“DownloadAlbums”、“Artist100”でも初週1位を獲得。12月1日に新曲「LAVALAVA」を追加収録したデラックス版となる、「No.II(Deluxe)」をリリースし、「LAVALAVA」はBillboard JAPAN“HotShotSongs”初週1位、“JAPANHot100”初週2位を獲得。さらに、Instagramで限定公開された、初の試みとなる“手振りダンス”に挑戦した「LAVAダンス」のスペシャル動画が公開5日間で1,000万回再生を突破し話題に。

2026年1月29日に平野紫耀プロデュースの楽曲、Digital Single「3XL」をリリース。ミュージックビデオはグループ最速で1,000万回再生を突破し、YouTubeのMVデイリーランキング(2026年1月29日付)でグローバル6位、さらにBillboard JAPAN“JAPAN Hot 100” “Hot Shot Songs”“Download Songs”で初週1位を獲得。

今年2月には、海外における活動展開を見据え、米国を拠点とする「WME（William Morris Endeavor）」とエージェント契約を締結。

さらに5月には、アメリカの名門音楽レーベル「Atlantic Records」とレーベル契約を締結し、活動の幅を広げている。

■薬用雪肌精 ブライトニングシリーズ ＜この夏は“冷やし雪肌精で涼感美白”の2ステップケアで＞

販売名：雪肌精 化粧水薬用雪肌精 ブライトニング エッセンス ローション ［医薬部外品］

『雪肌精』は、透明感のある肌に導く和漢植物エキス配合の化粧水として1985年に誕生し、そのたしかな肌効果感と使い心地の良さから、国籍や性別、世代を問わず、世界中のお客さまに支持され続け、日本を代表するグローバルスキンケアブランドへと成長。

2024年3月には新たに、コーセーが約40年もの自然科学と透明感研究の末にたどり着いた和漢発想の答えとして、日本で唯一、コーセー独自の美白（※2）と肌あれ防止のＷ効果がある「甘草由来有効成分［W-グリチルレチン酸ステアリル（※3）］」を新配合した、“シミ予防”と“肌あれケア”の両方を同時に叶える薬用美白化粧水「薬用雪肌精 ブライトニング エッセンス ローション」を新発売。

このＷ効能と、長年愛され続けてきた、肌がぐんぐん飲み干すような、みずみずしく高い浸透感（※4）のある使い心地により、雪のようにうるおい澄みわたる透明素肌へと導く新・薬用美白化粧水は、多方面から評価をいただき、ベストコスメにおいて、ブランド史上過去最高数である78冠を受賞（※5）しています。

薬用雪肌精 ブライトニング マルチ ジェル［医薬部外品］

透明感のすべてを1品で。昨年の夏に新登場した、１品で7つの機能（乳液・美容液・クリーム・アイクリーム・美容オイル・マッサージ・マスク）を叶え、美白（※2）や肌あれ防止、保湿、エイジングケアなどの複合的な効果を得られる薬用美白多機能ジェル。

みずみずしいタッチで角層までとろけるように浸透し、うるおいを密封。「甘草由来有効成分［W-グリチルレチン酸ステアリル（※3）］」による本格的な美白ケアで肌の美しさを底上げしながら、シミを予防するだけでなく、肌あれまで同時にケア。

肌の透明感を損なうさまざまな要因にアプローチし、化粧水の後、この1品でスキンケアが完了できるシンプルな手軽さとたしかな肌効果感で、まだ見ぬうるおい透明感を実現します。

（※2）メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ / （※3）グリチルレチン酸ステアリルＳＷ / （※4）角層まで / （※5）「薬用雪肌精 ブライトニング エッセンス ローション」における雑誌・WEB等のメディアにおける受賞総数（2025年12月末時点）２位以下や個人賞を含む。

▼『雪肌精』公式サイト・公式SNS

◇ブランドサイト： https://sekkisei.jp/

◇公式Instagram： https://www.instagram.com/sekkisei.official/

◇公式X： https://twitter.com/kose_sekkisei

◇公式YouTube： https://www.youtube.com/@SekkiseiChannel