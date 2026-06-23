生成AI迷子を救う！　目的別で選べる実践的ツール事典『今知っておきたい生成AI厳選 100ガイド』を発売。あなたの「やりたいこと」を最速で実現する最適な相棒が必ず見つかる1冊。

株式会社秀和システム新社

株式会社秀和システム新社（東京都千代田区・代表取締役 津島憲豪）は、2026年6月26日、新刊『今知っておきたい生成AI厳選 100ガイド』を発刊します。

生成AIを使えば作業がずっと楽になると聞いて試してみたものの、検索すれば見たこともないAIツールが次々と出てきます。料金や得意分野が少しずつ違い、比較しているつもりがいつの間にか「比較すること自体に疲れてしまう」といった経験はないでしょうか。そして気づけば、いつものやり方に戻っている。

本書は、生成AIの最新情報を単なる流行として追いかけるための本ではありません。仕事や創作を前に進めるための「道具」として、生成AIをすぐ使える形に整理した超実践的な一冊です。

■ 本書の3つの特徴

- あなたの「やりたいこと」から最適なAIが見つかる文章を書きたい、スライドを作りたい、動画を編集したい、議事録をまとめたい……。本書は、みなさんの「いま一番しんどい作業」を起点に、解決してくれるツールを探し出せる構成になっています。- 厳選された11カテゴリ・ツールの組み合わせを含めて100個を解説テキスト、スライド、画像、動画、音声、コーディングから、業務改善、マーケティング、デザインまで、あらゆるニーズに対応するツールの組み合わせを含めて100個のツールを紹介します。各カテゴリの冒頭には、目的別ガイドを一望できる比較ページを収録しています。- ツールの得意・不得意から「使い方のコツ」まで詳細解説各ツールの個別ページでは、概要や料金表だけでなく、「得意なこと」「不得意なこと」、さらに現場ですぐに活かせる「使い方のコツ」まで具体的に解説しています。「高機能なツールを選んだのに自分の作業に合わない」「別のツールなら無料でできた」といった、生成AI選びの失敗を防ぎます。

生成AIを完璧に理解してから始める必要はありません。本書を必要なときに開き、候補を二つ三つに絞って、小さく試してみてください。迷っている時間を減らし、目の前の作業を圧倒的に軽くする一歩を、ぜひ本書とともに踏み出しましょう。

■ 目次

Chapter 01 テキスト生成AI

（ChatGPT、Claude、Geminiなど）

Chapter 02 スライド生成AI

（Gamma、NotebookLM、Canva AIなど）

Chapter 03 画像生成AI

（Adobe Firefly、Stable Diffusionなど）

Chapter 04 動画生成AI

（Runway、Pika、HeyGenなど）

Chapter 05 楽曲・音声生成AI

（ElevenLabs、Suno、CoeFontなど）

Chapter 06 コーディングAI・開発エージェント

（GitHub Copilot、Cursorなど）

Chapter 07 業務改善AI

（Microsoft Copilot、Gmail + Gemini、Motionなど）

Chapter 08 業務自動化

（Zapier、Make、GPTsなど）

Chapter 09 デザインAI

（Figma AI、PhotoRoom、Miro AIなど）

Chapter 10 マーケティング・調査支援AI

（Felo、Genspark、Similarwebなど）

Chapter 11 専門・実務AIツール

（Duolingo Max、DeepL、ChatPDFなど）

【著者紹介】

北村 拓也（きたむらたくや）

博士（工学）／連続起業家／作家

株式会社REBRON 代表取締役、株式会社テックチャンス 取締役。

広島大学 スタートアップ推進部門 特任助教。

米国・マサチューセッツ州立大学 MBA課程在学中。

中学生時代に不登校。

広島大学工学部に進学しプログラミングと出会い、没頭する。

「U-22プログラミングコンテスト CSAJ会長賞」「Challenge IoT Award 総務大臣賞」

「人工知能学会研究会 優秀賞」「CVG全国大会 経済産業省」など、40件を超える受賞歴を持つ。未踏事業にも採択。

大学3年次には学習アプリ開発会社を起業し、2019年に同社を売却。

プログラミングは「自己実現の武器」になり得ると気づく。

その可能性を広めるため、在学中に小中高生向けのプログラミングスクール TechChance! を立ち上げ、20店舗まで拡大。

大学在学中に5社の役員を務めながら、飛び級で広島大学大学院工学研究科を修了し、博士号（工学）を取得。

現在は「生成AIは、現代における最も強力な自己実現の武器である」という思想のもと、生成AI教育に注力。

- 高校生向け「生成AI部」の顧問- 企業の生成AI活用・業務改善アドバイザー- 生成AIオンラインスクールの運営

を通じて、自由に生きられる人を増やす活動をおこなっている

■書籍概要

今知っておきたい生成AI厳選 100ガイド

著者 北村 拓也

定価 2,200円（税込）

発売日 2026年6月26日

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4798076686/(https://www.amazon.co.jp/dp/4798076686/)

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18626038/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18626038/)

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