ふみの、フジテレビ7月期水10ドラマ『Tokyo middle 30』主題歌に決定。書き下ろし楽曲「東京」で、世代を超えて“今を生きる不安と希望”に寄り添う

株式会社BMSG(C)フジテレビ

シンガソングライター・ふみのの書き下ろし楽曲「東京」が、7月22日(水)より放送開始となるフジテレビの7月期水10ドラマ『Tokyo middle 30』の主題歌に決定した。今年1月のデビューから間もなく、4月クールで放送された『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』（テレビ朝日）に続き2クール連続となるGP帯連続ドラマ主題歌を務める。

『Tokyo middle 30』は、中国で大ヒットを記録したドラマ『Nothing But Thirty』を原作に、日本版としてオリジナルリメイクされた恋愛ヒューマンドラマ。キラキラしたサクセスストーリーを思い描いて地方都市から憧れの東京にやってきた女性3人が、恋、仕事、家庭―思い通りにはいかない現実に直面し、時に3人で泣き、助け合い、たわいないことで笑い転げながら、“35歳”という人生の分岐点で自分らしい人生を模索していく物語。

主題歌となる「東京」は、本作のためにふみのが書き下ろした一曲。東京という街で人生と向き合う主人公3人の姿と重なるように、主題歌にも、にぎやかな“東京”の街の中で生きる人々がそれぞれに悩みや葛藤を抱えながら日々を重ねている現実に光を当て、どんな生き方も肯定し、そっと背中を押すメッセージが随所に込められている。「東京の街に溢れる多くの価値観、目を引く個性に焦りや孤独を感じながら、それでも毎日を必死に生きる。その何気ない日々にそっと寄り添えるそんな曲になれば嬉しいです」と楽曲への想いを語るふみの。ふみのならではの優しく温かい歌声が物語を鮮やかに彩る。

なお、「東京」は7月1日(水)放送の『FNS歌謡祭』にて初生披露を予定。また、本楽曲を使用した『Tokyo middle 30』のティザー映像も7月2日(木)より公開される。

【ふみの コメント】

この度、7月期新水10ドラマ『Tokyo middle 30』の主題歌を担当させていただくことになりました。

求める何かに向けてひたすらに奮闘する“今”を描いた私の4th Single 『東京』がドラマ『Tokyo middle 30』と一緒にこの夏を並走できること、本当に光栄に思います。

本楽曲は、いつか描いていた夢や希望の前に気づいたらある現実とのギャップに戸惑いや葛藤を感じながらも、歩みの止まることない日々（「今」）を歌っています。

東京の街に溢れる多くの価値観、目を引く個性に焦りや孤独を感じながら、それでも毎日を必死に生きる。

その何気ない日々にそっと寄り添えるそんな曲になれば嬉しいです。

是非ドラマと合わせてお楽しみください！

【プロデューサー・鹿内植氏 コメント】

『Tokyo middle 30』は35歳を題材にしていますが全ての女性たちの人生における喜びや悩み、決断や希望をテーマにしています。

10代だったあの頃、夢みていた未来に今、立っているのか？

そんな想いをのせて、10代のふみのさんに30代になった女性の想いを想像しながら楽曲を制作していただきました。

登場人物たちも10代からの親友３人。その３人が35歳で再会します。

個人的にふみのさんのイメージに“あきらめない自分”があります。

この物語の３人も、この楽曲とともに人生に真剣に向き合い、もがいて前に進む姿をお届けしたいです。

ふみのさん、最高に心に響く楽曲を有り難うございます

【番組概要】

タイトル：『Tokyo middle 30』

放送日時：7月22日(水)スタート・毎週(水)22時～22時54分

キャスト：仲里依紗、のん、深川麻衣

原作：Chinese Drama by Linmon Pictures - Nothing But Thirty

脚本：北川亜矢子（過去ドラマ作品：『東京ラブストーリー』（2020）、『【推しの子】』（実写版）など）

音楽：小山絵里奈

主題歌：ふみの「東京」（NO LABEL ARTISTS / UNIVERSAL MUSIC）

プロデューサー：

鹿内 植（過去ドラマ作品：『にこたま』、『102回目のプロポーズ』など）

森谷 雄（過去ドラマ作品：『東京ラブストーリー』（2020）、『33分探偵』、『天体観測』など）

森本友里恵（過去ドラマ作品：『東京ラブストーリー』（2020）、『今日のさんぽんた』など）

協力プロデューサー：田淵麻子（過去ドラマ作品：『小さい頃は、神様がいて』、『愛してるって、言いたい』など）

演出：

筧昌也（過去ドラマ作品：『イップス』、『素敵な選TAXI』シリーズなど）

宮木正悟（過去ドラマ作品：『問題物件』、『366日』など）

高杉考宏（過去ドラマ作品：『社内処刑人～彼女は敵を消していく』など）

制作プロダクション：アットムービー

制作著作：フジテレビジョン

【ハッシュタグ】#東京ミドサー

【公式HP】https://www.fujitv.co.jp/middle30/

【公式X】https://x.com/middle30_fujitv

【公式Instagram】https://www.instagram.com/middle30_fujitv/

【公式TikTok】https://www.tiktok.com/@middle30_fujitv

【ふみの プロフィール】

BMSG×ちゃんみなが手がけたガールズグループオーディション「No No Girls」に参加し、約7,000人の応募者の中から最終選考まで進出したファイナリスト10名の一人。静謐な弾き語りから躍動感あふれるバンドサウンドまで、自由自在にその世界観を展開するシンガーソングライター。

2026年1月11日、活動名を「ふみの」とし、ちゃんみなが主宰するセルフプロデュース型レーベル「NO LABEL ARTISTS」の第一弾アーティストとしてデビュー。デビュー曲「favorite song」はBillboard JAPAN “JAPAN Hot 100”で9位を記録し、ミュージックビデオは公開20時間で100万回再生を突破するなど大きな注目を集めた。

その後、自身初の作詞・作曲による「ホットライン」、テレビ朝日系木曜ドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』主題歌「よくあるはなし」をリリース。さらに4thシングル「東京」ではフジテレビ系水曜ドラマ『Tokyo middle 30』の主題歌に抜擢され、デビューからわずか半年で2作連続の連続ドラマ主題歌を担当するなど、異例のスピードで活躍の場を広げている。

繊細さと力強さを併せ持つ唯一無二の歌声と、自身の言葉で紡がれる等身大の表現で多くの共感を集め、次世代を担うシンガーソングライターとして存在感を高めている。

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