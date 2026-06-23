特集【中年の危機！】『週刊文春WOMAN』2026夏号は本日発売。102歳で亡くなった作家・佐藤愛子さんの“終活ノート”を娘と孫が明かす

株式会社文藝春秋

株式会社文藝春秋（本社：東京都千代田区 社長：飯窪成幸）が本日6月23日に発売する『週刊文春WOMAN』2026夏号の特集テーマは「中年の危機！ 人生は、惑ってからが面白い。」です。

おばさん、中年……なぜか否定的に使われてきたこれらの言葉。若さもなければ、老人の達観も備わっていない世代は、どこか肩身の狭い存在ではなかったでしょうか。でもいまや人生100年時代。寿命が延びつづける時代にあって、人生の長きを占めるようになった「中年時代」にスポットライトが当たりはじめています。キャリアの行き詰まり、夫婦関係の変化、老いへの不安……そうした惑いを乗り越えた先に見えるのは？ 約60ページにわたって考える大特集です。

『週刊文春WOMAN』2026夏号表紙（表紙画：香取慎吾「Midlife Crisis」）

▪︎ 香取慎吾さん「ミッドライフ・クライシスという言葉を初めて知った」

表紙を飾るのは、香取慎吾さんによる通算30作目の表紙画「Midlife Crisis（ミッドライフ・クライシス）」。今号の特集テーマについて「僕の周りの友達でも、思い当たることがある」と感じた香取さんは、４～５月に出演したミュージカル『新宿発8時15分』の共演者シルビア・グラブさんの歌を聴きながら、絵のイメージが思い浮かんだと言います。

『週刊文春WOMAN』の表紙画を通算30作描いてきた香取慎吾さん（撮影：中村力也）

「ミッドライフ・クライシスやミドルエイジ・クライシスという言葉を、僕は今回初めて知って。人生の折り返し地点に来た人たちが『僕の人生、私の人生は何だったんだろう』『これから先、どうやって生きていこう』と悩み、それが次の段階に進む突破口にもなる。僕の周りの友達でも思い当たることがありましたし、あの舞台は今号のテーマとも繋がると思ったんです」（香取さん）

その流れで香取さんが語り始めたのは、「自分はすごく不器用な人間なんじゃないか」と最近気がついたという話。芸能界に入ったばかりの中高生の頃、“素”の香取慎吾のままで時代劇の現場に入って大失敗した経験から、すべての共演者に敬語で接し、切り替えが上手そうな顔をしてきたのだが、この春『新宿発8時15分』の現場で自分の不器用さに直面して……。さらに、ミッドライフ・クライシスに直面する地元の友人たちとのエピソードも明かされます。

▪︎ 阿川佐和子さんが振り返るキャリアの惑い、更年期、親の介護

「中年の危機！」特集の巻頭インタビューは、阿川佐和子さんの「ミドルエイジからの“年とる力” 『自分が何者なのか、ずっと分からなかった』」です。72歳の現在もエッセイスト、作家、司会者として第一線で活躍する阿川さんですが、実は社会に出て働き始めたのは30代に入る直前、40代でも仕事に自信が持てなかったと言います。そんな阿川さんがどのようにキャリアの惑い、更年期、親の介護を乗り越えたのか、希望溢れるインタビューです。

阿川佐和子さん (C)文藝春秋

「20代の終わりにテレビの仕事を始めた頃は、早く仕事をやめたいとばかり考えていました。アナウンスの技術があるわけでも、ジャーナリズムに関心があるわけでもない。今の自分は仮の姿で、いつか専業主婦になるんだ、そこが最終目的地なんだと、半分腰の浮いた状態で過ごしていた。自分が何者なのか分からず、その都度来る仕事を引き受けていたら、40代半ばから楽しくなってきて、この仕事が性に合っていると思えるようになりました。“続ける”ということだけで“力”なのだと、今になって感じています」（阿川さん）

ほかにも、「上沼恵美子（71）が語る中年の夫婦の危機 それは夫の定年で始まった…」、「東畑開人×酒井順子“人生の午後”を生きのびる」、「永作博美“人生後半のお母さん”がドラマヒロインになる時代に」、「中年になった『就職氷河期世代』 バブル崩壊、長期不況、女性活躍の狭間で…」など、様々な角度から「中年の危機」に迫っています。

▪︎ 佐藤愛子さんの“終活ノート”を娘と孫が明かす

4月29日、102歳で亡くなられた作家・佐藤愛子さんの娘・杉山響子さん、孫・杉山桃子さんには、ロングインタビュー「出棺はロッド・スチュワート、葬儀は家で密葬、斎場は絶対だめ。娘と孫が明かす、102歳の作家・佐藤愛子の最期『終活ノートが準備されていて…』」でお話を伺いました。

響子 葬儀を近所の方々にも知られたくないということだったので、参列者には「いらっしゃる時は、明るいコートを上に着てきてください」とお願いしたりもしました。

桃子 結果的には、連休で留守にされている家が多くて助かりました。

響子 騒がれたくなかったんです。30年以上前ですが、漫画家の長谷川町子さんの死が1ヶ月後に公表された時、「羨ましい。ああいうのがいいね」と親しかった作家の中山あい子さんに話していました。

4月29日に102歳で亡くなった佐藤愛子さん (C)文藝春秋

響子 母は物書きですから敏感なんです。お手伝いさんだった人やヘアメイクをしてくださった人は母の認知症が進むにつれ、子どもに嚙んで含めるような感じで話すようになりました。微妙な変化ですが、母は察するんです。そういうことに気づかないおばあさんだったらいいのだけど、根っからの作家だから気づいてしまう。私の中の戸惑いや変化にも気づいていたでしょう。桃子に「最近の響ちゃん、怖い」と言ったこともありました。

桃子 施設に行くよりずいぶん前の話だよね。

響子 それも私の中ではけっこうな傷になっていて。

桃子 親子ですから。それまで培ってきた親子関係が土台にあって、コミュニケーションの仕方が変わることを受け入れられない。母を見ていてそう思いました。

響子 桃子はさっさと「佐藤愛子の認知症」を受け入れたけど、私は受け入れがたかった。

波乱万丈の人生を歩んだ佐藤愛子さんの規格外の人物像と、小２で父が借金を作って出て行って以来、佐藤さんと「ひとつのカプセルに入っているような時間」を半世紀以上にわたって過ごしてきた娘・響子さんの辛さ。そんな母と娘を、孫の立場からサポートしてきた桃子さん。戦前戦後を生き抜いた女流作家が、いかに自身の100年を超える人生を閉じていったか。最も近くにいた娘と孫だからこそ語れるロングインタビューとなりました。また、佐藤さんの人生を文藝春秋秘蔵の写真とともに紹介するグラビア「追悼・佐藤愛子さん『美しき、憤怒の人』」も収録しています。

▪︎ 【週刊文春WOMAN 2026夏号 目次】

追悼・佐藤愛子さん 102歳の作家が遺した「終活ノート」／特集 中年の危機！／阿川佐和子 ミドルエイジからの“年とる力”／上沼恵美子 “夫婦の危機”は夫の定年から始まった

⚫︎表紙画第30弾＆インタビュー 香取慎吾、人生の過渡期に思うこと「Midlife Crisis」

⚫︎娘と孫が明かす、102歳の作家・佐藤愛子の最期「終活ノートが準備されていて…」

［グラビア］追悼・佐藤愛子さん「美しき、憤怒の人」

＜特集 中年の危機！ 人生は、惑ってからが面白い。＞

⚫︎阿川佐和子（72）ミドルエイジからの“年とる力”

⚫︎上沼恵美子（71）が語る中年の夫婦の危機 それは夫の定年で始まった…

⚫︎東畑開人×酒井順子 “人生の午後”を生きのびる

⚫︎永作博美“人生後半のお母さん”がドラマヒロインになる時代に

［グラビア］母親の描かれ方がおかしいなと思ってた

⚫︎内田也哉子 パートナーを考える連載「Mirror River」journey7 MEGUMI 八面六臂、夜露死苦。

⚫︎中年になった「就職氷河期世代」 近藤絢子／氷河期世代4人のキャリアと現在地 小峰敦子

⚫︎竹田ダニエル×柳澤田実 福音派、マーベル、BTS…“推し活”は中年を救うのか？

⚫︎野宮真貴66歳×松本孝美60歳×渡辺満里奈55歳

『大人の女史会』にようこそ。VOL.21 人生後半、「家の住み替え」を考えよう

［グラビア］人生後半、「夫婦2人」でも仲良く暮らせる間取りって？

＜豪華連載＞

⚫︎稲垣吾郎×朝井リョウ 談話室稲垣Goro's Salon 小説の書き方教えてください vol.29［グラビア］最近、人前で踊っています

⚫︎光浦靖子［新連載］ 楽して絶好調になりたいの

⚫︎ヤマザキマリ 猫と私。時々、家族。 Puntata 5 与謝野晶子センパイ！

⚫︎ジェーン・スー はたらく私 第4回 「何者シンドローム」を解き明かす／はたらく私 特別編 ジェーン・スー×今成夢人

⚫︎岡村靖幸の〇〇。 第5回地道 ヒコロヒー

［グラビア］岡村靖幸がカチコチに？

⚫︎齋藤薫 こんなに変わった美容の常識・非常識

⚫︎［マンガ連載］志村貴子「ふたりでひとり暮らし」 第10回

⚫︎［グラビア］ハマる人 #23 超特急 草川拓弥のコーヒー愛

⚫︎［グラビア］スープ作家・有賀薫さんの新提案 パンやお菓子で済ませちゃう日の調整スープ

⚫︎松本隆「中華ドラマ三昧」再び！ なんと言っても『逐玉』。レゼ篇を思い出す『異人之下』

⚫︎信田さよ子×國分功一郎 阿部慎之助、ChatGPT… 生きづらさの時代に考える依存症、DV、戦争責任

▪︎ 『週刊文春WOMAN』とは

いつもの女性誌には載ってないこと。いつもの週刊文春にも載ってないこと。

3月、6月、9月、12月の20日頃に発売する季刊誌です。

「世の中で起きていることの本質を自分の目と耳でとらえ、自分の足で生きる道を切り開いていきたいと願う、大人の女性のための雑誌」として、2018年12月29日に『週刊文春』の女性版として創刊。創刊1周年を迎えた2019年12月より、年4回発行に。

▪︎ 掲載誌情報

雑誌名：『週刊文春WOMAN』2026夏号

発売日：2026年6月23日

定価（紙版）：770円（税込）

電子版価格：740円（税込）

出版社：株式会社文藝春秋

目次URL: https://bunshun.jp/articles/-/89549