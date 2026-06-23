宅配クリーニング「モリクリ」、革・ムートン製品の全国受付を開始

モリモトクリーニング

高級ブランド・特殊品専門の宅配クリーニング「モリクリ」（運営：モリモトクリーニング、本社：大阪府摂津市、創業1973年）は、2026年6月18日より、衣替えシーズンに向けた新サービスとして、人気の「ハイクラスクリーニングパック」および「パーフェクトクリーニングパック（完パケ）」において、総革・部分革製品やムートン素材の受付を正式に開始します。これにより、従来は店舗で断られることの多かったスタジャン、ライダースジャケット、ムートンコートなどの特殊衣類を、自宅からオンラインで手軽に依頼できるようになります。ベルトコンベア式の大量生産ではなく、国家資格を持つ職人が一点一点手作業でメンテナンスを行い、素材本来の風合いを蘇らせ、長持ちさせます。

■開発の背景：サステナブル意識の高まりと「衣替えの難題」に直面する生活者の悩み

職人がライダースジャケットを手作業で丁寧に仕上げている写真

近年、環境配慮やサステナブルな消費意識の広がりから、「お気に入りの上質な衣服を、メンテナンスしながら長く大切に着続けたい」という生活者が増えています。しかし、レザーやムートンといった特殊素材は高度な技術を要するため、一般的なクリーニング店では取扱外として断られるケースが少なくありません。

特に、異素材が組み合わさったスタジャンや、デリケートなライダース、ムートンコートは、適切なケア（汚れ落とし・湿度管理・油分の補給）を怠ると、カビやひび割れ、ボリュームダウンといった致命的なダメージに繋がります。「大切な一着を安心して預けられる場所がない」という全国の生活者の悩みを解決するため、当店が50年以上培ってきた職人技術を結集し、本サービスを拡充しました。

■新サービスの特徴

1. 機械任せにしない「完全手仕上げ」と独自の復元術

効率重視の機械的な流れ作業は行いません。熟練の職人が一着ずつの状態を目と手で確認し、素材に合わせた最適な洗剤を選定します。独自の修復技術と加脂加工を施すことで、革のしなやかさや風合い、ムートンのふくらみを蘇らせます。他店で断られた難易度の高い特殊品に対応します。

2. 要望の多かった「スタジャン」「ライダース」「ムートン」に網羅対応

これまで宅配での取り扱いが難しかった、総革・部分革製品やムートンコート、スタジャン等のお預かりが可能になりました。ウールと革が組み合わさったスタジャンなど、デリケートな衣類も職人が最適な工法を見極めて仕上げます。

3. スマホで完結、最大12ヶ月の無料保管サービス付き

重い荷物を持って店舗へ行く必要はなく、スマートフォンから注文し、発送キットに詰めて送るだけで完了します。クリーニング後は、最適な環境で最大12ヶ月間無料で保管するため、自宅のクローゼットの省スペース化にも貢献します。事前に写真を送って職人に直接診断してもらえる「LINE無料相談」も実施しています。

■開発にいたる経緯と職人の想い

モリモトクリーニングは1973年の創業以来、大阪府摂津市の地で職人の手しごとを守り続けてきました。2021年には大阪府より環境衛生関係功労者・優良施設知事表彰を受賞するなど、技術力と信頼性を積み重ねています。

インターネットの普及に伴い、全国のお客様から「近くの店舗でライダースを断られた」「ムートンコートが断られた」という切実な声が届くようになりました。「遠方で本当に困っているお客様に、私たちの復元術を届けたい」という職人たちの強い想いから、今回の特殊素材対応に踏み切りました。

■将来への展望：一着の服を長く愛せるサステナブルな社会の実現へ

「モリクリ」は、今回のサービス拡充を通じて、大切な衣類との思い出を次のシーズンへと繋ぐお手伝いをいたします。今後も大量生産・大量消費のクリーニングとは一線を画し、顧客に寄り添うだけでなく、良質な衣服をケアしながら長く愛用し続ける、地球に優しいライフスタイルを提案してまいります。

■会社概要

・会社名：モリモトクリーニング

・サービス名：宅配クリーニング「モリクリ」

・創業：1973年

・代表者：守本 武司

・本社所在地：大阪府摂津市鳥飼下3-14-12

・主な事業内容：高級ブランド衣類・特殊素材（ダウン・帽子・レザー等）の職人仕上げクリーニング、宅配クリーニングサービスの運営

・公式WEBサイト：https://www.morikuri.jp/