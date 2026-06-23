UdemyとTalentsForce、ラーニングとタレントデータをスキルベースに連携し、AIによる判断支援を強化

freecracy株式会社

freecracy株式会社は、株式会社ベネッセコーポレーションが日本国内で展開する法人向けオンライン学習サービスプラットフォーム「Udemy Business」と、当社が提供するタレントインテリジェンスシステム「TalentsForce」とのAPI連携に向けた取り組みを開始しました。



本取り組みにより、Udemy Businessが提供する豊富な学習コンテンツや学習履歴データと、TalentsForceが保有する社員の職務経歴、保有スキル、キャリア志向、希望ポジションなどのタレントデータをつなぎ、社員一人ひとりの現在地と目指すキャリアに応じた学習体験の実現を目指します。

これまで多くの企業では、リスキリングやアップスキリングの必要性が高まる一方で、「社員にどの学習コンテンツを薦めるべきか」「学習が本人のキャリアや組織の人材戦略にどう結びついているのか」が見えづらいという課題がありました。

学習環境は整備されていても、社員にとっては自分に必要な学びが分からず、人事にとっても学習行動を配置・育成・人材ポートフォリオの意思決定に活かしきれないケースが少なくありません。

TalentsForceとUdemy Businessの連携によって実現を目指すのは、単なる学習コンテンツの一覧表示ではありません。

社員がTalentsForce上で自身の職務経験、スキル、キャリア志向を登録・更新すると、その情報とUdemy Businessのコース情報を組み合わせ、現在のスキルギャップや目指すキャリアに応じた学習機会を提示します。たとえば、将来的にデータ分析職を目指す社員に対して、現在の経験・スキルと目標ポジションとの差分を可視化し、次に学ぶべき講座を提案ができる様になります。

社員にとっては、「会社から指定された研修を受ける」のではなく、「自分のキャリアに近づくために何を学ぶべきか」が分かるようになります。学習の目的が明確になることで、受講への納得感が高まり、自律的なキャリア形成や継続的な学習行動を促進します。



一方、人事部門にとっては、社員のスキル、キャリア志向、学習履歴を一体で把握できるようになることで、育成施策の精度向上が期待できます。誰がどのようなスキル獲得に取り組んでいるのか、学習行動がどのようなキャリア変化や配置可能性につながっているのかを可視化し、リスキリング施策、後継者育成、社内公募、配置転換、人材ポートフォリオ設計などに活用することが可能になります。

また、経営にとっても、全社のスキル獲得状況や育成投資の方向性を把握しやすくなります。事業戦略上必要なスキルと、現在社内に存在するスキル、社員が学習によって獲得しつつあるスキルを結びつけることで、人的資本経営における「育成投資の可視化」と「戦略的人材活用」をより実践的に進めることができます。

TalentsForceは、社員一人ひとりの職務経歴、保有スキル、キャリア志向をもとに、キャリア形成、学習レコメンド、社内外ポジションとのマッチング、人材配置、人材ポートフォリオ分析を支援するタレントインテリジェンスシステムです。

今回のUdemy BusinessとのAPI連携に向けた取り組みを通じて、学習、スキル、キャリア、配置を分断せず、社員の成長と企業の人材戦略をつなぐ新たなユーザー体験の実装を目指します。

freecracyは今後も、企業における人的資本経営、リスキリング、スキルベース人材マネジメントの実現に向けて、学習サービスや人材関連サービスとの連携を推進し、社員の可能性を最大化するタレントインテリジェンスの社会実装を進めてまいります。

■TalentsForceについて

TalentsForceは、社員一人ひとりの職務経歴、保有スキル、キャリア志向、学習状況などの情報をもとに、キャリア形成、学習レコメンド、社内外のポジションとのマッチング、人材配置、人材ポートフォリオ分析、あらゆる社内ワークフォースの最適化などを支援するタレントインテリジェンスシステムです。社員は、自身の経験やスキルを可視化し、目指すキャリアや関心のある仕事に対して、どのようなスキルが不足しているのか、どのような学習に取り組むべきかを把握することができます。これにより、自律的なキャリア形成やリスキリング・アップスキリングに向けた具体的な行動を促進します。

また、人事部門や管理職は、社員のスキルやキャリア志向、学習状況をもとに、適所適材の配置、育成計画の検討、社内公募やプロジェクトへの人材マッチングなどを行うことができます。蓄積されたデータを活用することで、経験や勘に依存しがちな人材活用を、よりデータドリブンな意思決定へと進化させます。

TalentsForceは、社員の成長支援と企業の人材活用をつなぎ、スキルベース人材マネジメントや人的資本経営の実現を支援するプラットフォームです。

■Udemy Businessについて

Udemy Businessは、世界中の実務家による実践的な学習コンテンツを法人向けに提供するオンライン学習プラットフォームです。 テクノロジー、ビジネススキル、マネジメント、リーダーシップなど幅広い領域の学習コンテンツを通じて、企業におけるリスキリング、アップスキリング、人材育成を支援しています。

ベネッセコーポレーションは、日本におけるUdemy Businessの事業展開を通じて、社会人一人ひとりが変化の激しい時代に必要な知識・スキルを主体的に学び続けられる環境づくりを推進しています。また、企業の人材育成課題に対して、学習コンテンツの提供にとどまらず、社員の学習行動を促し、組織全体の成長につなげるための支援を行っています。

Udemy Businessは、社員一人ひとりの継続的な学びを後押しするとともに、企業が求めるスキル獲得や人材育成施策の高度化に貢献するサービスです。

Udemy（ユーデミー）は、米国Udemy社が運営する世界8,400万人が学ぶオンライン学習プラットフォームで、AIによる学習支援機能を搭載しています。世界中の「教えたい人（講師）」と「学びたい人（受講生）」をつなげ、最新の生成AIからビジネススキルまで、幅広いテーマを学ぶことができます。

法人向けの「Udemy Business」は、Udemyで公開されている世界29万以上の講座から、厳選した30,000以上の講座を定額で利用できるサービスです。ベネッセコーポレーションは、一生涯の学びを通して社会と人々の人生が豊かになることを目指し、社会人の学び支援を行っており、Udemy社とは2015年より日本における独占的業務提携を締結しています。

■会社概要

会社名：freecracy株式会社

HP：https://freecracy.com/

プロダクトページ：https://freecracy.com/talentsforce

所在地：新宿オフィス 東京都新宿区西新宿7-1-12 8F

事業内容：タレントインテリジェンスシステム「TalentsForce」の開発・提供、HRテック領域におけるコンサルティング・システム提供

■本件に関するお問い合わせ

freecracy株式会社 広報担当 香川

E-mail：kagawa@freec.asia

Website：https://freecracy.com/talentsforce