楽天RPP広告運用ツール「ECPRO RPP」、AIが分析・提案・実行まで担う「AIエージェント機能」を提供開始

株式会社Proteinum

株式会社Proteinum（本社：東京都港区、代表取締役：米沢 洋平）は、楽天市場のRPP広告運用ツール「ECPRO RPP」において、広告実績の分析から調整内容の提案、設定変更の実行・予約までをAIが一気通貫で行う「AIエージェント機能」を、【2026年6月17日】より提供開始しております。

■ 「分析・提案」で止まっていた広告AIが、「実行」まで担う

資料ダウンロード :https://ecpro.ai/download/デモ申込 :https://ecpro.ai/trial/

これまでの広告自動化ツールの多くは、データの分析・レポート、またはあらかじめ設定したルールの範囲内での自動最適化が中心でした。一方で「どの商品の、どの設定を、どう変更すべきか」という運用判断と、その実行操作は、依然として運用担当者が行わなければなりませんでした。

「ECPRO RPP」の新機能「AIエージェント」は、この運用判断と実行そのものをAIが担います。アカウントの広告実績を分析し、商品・キーワード単位での具体的な調整内容を提案。運用担当者の承認を経て、設定変更の実行・予約までをワンストップで完結します。

■ 新機能「AIエージェント」3つの特徴

1. 分析｜実績データから「動かすべき商品」を見極める

過去実績や楽天市場全体の傾向をAIが分析し、伸ばすべき商品・キーワード・抑えるべき商品・キーワード、配信強化すべきタイミングなどを自動で特定します。

2. 提案｜上限CPC・目標ROAS・自動更新の要否・除外・予算設定まで具体的に提案

全体の設定から商品・キーワード単位での「自動調整上限CPC」「目標ROAS」「希望掲載順位」「除外設定」「予算設定」の変更案を、〈現在値 → 提案後の値〉の形式で提示。変更内容を一覧で確認できます。

3. 実行・予約｜承認ひとつで反映。狙ったタイミングでの予約にも対応

提案内容はワンクリックで即時反映できます。さらに「予約更新モード」により、全体基準値や商品CPC・キーワードCPCの個別設定を指定日時に更新でき、セール開始前など狙ったタイミングでの自動実行が可能です。

■ 「丸投げ」ではなく「AIと運用する」設計

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AIエージェントは、運用をAIに任せきりにする設計ではありません。AIからの提案は〈現在値 → 提案値〉でわかりやすく表示され、提案は1件単位で採用・除外を選択できます。最終的に実行ボタンを押すのは運用担当者です。AIの判断スピードと、人の最終確認による安全確保のハイブリッド運用が可能となります。

■ ECPRO RPP について

ECPRO RPPは、楽天市場の運営代行で蓄積したプロの運用ノウハウをAIで実現した、RPP広告の自動運用ツールです。目標ROASに沿ったCPCの自動調整、希望掲載順位に応じた調整、キーワードの自動追加、複数月にわたる実績推移の一元管理などに対応しています。料金はRPP広告の月額広告費に応じた体系で、2週間の無料トライアルをご利用いただけます。

株式会社Proteinum（プロテーナム）概要

- サービスサイト：https://ecpro.ai/- デモ申込：https://ecpro.ai/trial/- 資料ダウンロード：https://ecpro.ai/download/

株式会社Proteinum（プロテーナム）は「ECのトータルカンパニーとしてECがより身近な世界を創造する」をミッションに掲げ、ECコンサルティング・運営代行事業とEC支援SaaSを軸に、EC事業者様の発展を支えるスタートアップです。EC事業者様に対する売上・利益アップのコンサルティングから代わりにEC運営を実施する運営代行といった人的支援や様々なEC事業者様のご支援を行った知見を活かしたEC事業運営をより楽に、より成果が出る状態を実現するSaaS（サービス名：ECPRO）の提供を行っております。

- 設立：2020年8月- 代表者：代表取締役 米沢 洋平- 所在地：東京都港区新橋6丁目13-10 PMO新橋2F- コーポレートサイト：https://proteinum.co.jp/- ECPROサービスサイト：https://ecpro.ai/- お問い合わせ：https://ecpro.ai/trial/