NINAITE、アスクル主催ピッチイベント「アスツクル PITCH CAMP」で「オーディエンス賞」を受賞

株式会社NINAITE

株式会社NINAITE（本社：北海道札幌市、代表取締役社長 横山三四郎、以下NINAITE）は、アスクル株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長 吉岡 晃、以下アスクル）が2026年5月14日に開催したスタートアップ向けピッチイベント「アスツクル PITCH CAMP」に登壇し、「オーディエンス賞」を受賞したことをお知らせします。

■ 「アスツクル PITCH CAMP」について

「アスツクル PITCH CAMP」は、アスクルが持つ商品力・EC・物流などのアセットを活用したイノベーションと、スタートアップとの共創機会の創出を目的に開催されているピッチイベントです。昨年に続き2回目となる今回は計5社のスタートアップが登壇し、それぞれの強みを生かした事業提案を行いました。当社からは執行役員プロダクト責任者である菅原が登壇。

会場およびオンラインで参加したアスクル社員の投票による「オーディエンス賞」が設けられ、登壇各社の提案の中から、NINAITEの提案が選ばれました。

■ NINAITEの提案｜外国人雇用OS「ninaite.ai」を軸にしたEC・福利厚生サービス

執行役員プロダクト責任者である菅原一馬

NINAITEは2018年の創業以来、全国の現場に入り込みながら、外国人材の紹介から定着支援までを一貫して手がけてきました。8年間の現場データをAIと掛け合わせた外国人雇用OS「ninaite.ai」を展開し、在留管理・採用・定着支援をシームレスにつなぐプラットフォームとして、外国人雇用の共通基盤化を目指しています。

本ピッチでは、自社で支援している外国人材に独自アンケートを実施し、外国人材の生活課題である「母国商品の買い物」に着目。自社の強みと、アスクルの物流・顧客基盤を組み合わせたEC事業への進出を提案しました。外国人材向けECにとどまらず、企業の福利厚生などへの展開も視野に入れ、新たな外国人材マーケットの創出を見据えた構想を示しました。

■ 当日の反響

外国人雇用OS「ninaite.ai」

当日はアスクルの社員の皆さまから多くの反響が寄せられました。現場に深く入り込んできたNINAITEの姿勢と、現地・現物・現場を重んじるアスクルの志向が重なったことが、共感の広がりにつながったと考えています。「根底に愛情と想いがあり、アスクルとのマッチ度が高いと感じた」「現場のお困りごとに寄り添う姿勢を強く感じ、自社の根幹に通じるものがあった」「事業内容が魅力的でありつつ、アスクルへの想いも感じる内容だった」など、両社が共通して大切にする価値観への手応えが寄せられました。

■ 受賞コメント｜株式会社NINAITE 執行役員 プロダクト責任者 菅原 一馬

オーディエンス賞を受賞

「このたびは、貴重な機会と『オーディエンス賞』をいただき、誠にありがとうございました。短いお時間ではありましたが、私たちの取り組みや事業の可能性について温かいお言葉を数多くいただき、大変励みになりました。まずは今回ご提案した外国人材マーケットに向けたEC事業の協業を通じて、外国人材の方々にとって価値あるサービスを届けるとともに、雇用される企業の皆さまにとっても有益な事業となるよう、しっかりと取り組んでまいります。」

■ 代表コメント｜株式会社NINAITE 代表取締役社長 横山 三四郎

「アスクルの皆さまには、創業期からの歩みや事業に込めた想いを直接うかがう中で、多くの示唆をいただきました。今回の受賞を機に、まずは外国人雇用OS『ninaite.ai』の普及に向けた連携から、具体的な協業の検討を進めてまいります。外国人材・企業・地域がともに豊かになる仕組みを、アスクルの皆さまとともに実現できることを楽しみにしています。」

■ 株式会社NINAITE 会社概要

・会社名：株式会社NINAITE

・代表者：代表取締役社長 横山三四郎

・設立：2018年7月

・資本金：95,000,600円

・所在地：北海道札幌市中央区北5条西9丁目5 BYYARD N5W9 3階

・事業内容：特定技能外国人紹介・支援事業、特定技能外国人人材派遣事業、日本語学校NINAITE INDONESIA運営、外国人雇用OS「ninaite.ai」

・会社HP：https://ninaite.ne.jp

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社NINAITE 広報担当

E-mail：info@chomolungma.co.jp

TEL：011-311-6759

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