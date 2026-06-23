インバウンド需要の本人確認を迅速化。宏福商事、電子パスポートリーダー『AIR60U』シリーズの取扱いを強化
宏福商事合同会社（本社：東京都荒川区）は、このたび電子パスポートリーダー「AIR60U-A1」および「AIR60U-A2」の取扱いを強化したことをお知らせいたします。
訪日外国人旅行者の急増に伴い、宿泊施設や免税店における本人確認・パスポート情報の正確な読取作業の効率化が急務となっています。これを受け、宏福商事合同会社は、電子パスポート読取に特化した最新リーダー「AIR60U-A1」、「AIR60U-A2」の導入提案を強化し、観光DXおよび本人確認の厳格化を支援いたします。
AIR60U-A1およびAIR60U-A2は、電子パスポートを活用する各種業務において、窓口対応、本人確認、渡航関連手続き、宿泊・受付業務など、幅広いシーンでの活用が期待される製品です。用途や導入環境に応じて、適した機種をご提案いたします。
宏福商事合同会社は、今後も認証・本人確認分野における製品ラインアップ拡充を通じて、企業や各種団体の業務支援を進めてまいります。
製品概要
製品名：AIR60U-A1 / AIR60U-A2
製品カテゴリ：電子パスポートリーダー
主な用途：本人確認、窓口業務、渡航関連業務、受付業務など
ACS製品専門店：(https://cbdcanna.base.shop/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=acs_202604&utm_content=release06_direct)
Advanced Card Systems Japan 株式会社（ACS）について
所在地:〒103-0022 東京都中央区日本橋室町1-2-6日本橋大栄ビル7階
設立：1995年
事業内容：ICカードリーダー／ライター、FIDOセキュリティキー、NFCソリューション
URL：https://www.acs-japan.jp/(https://www.acs-japan.jp/?utm_source=jpedm6&utm_medium=acsjp)
宏福商事合同会社について
所在地：東京都荒川区西尾久6-13-6-A103
設立：2018年12月
事業内容：貿易業（ACS日本正規代理店）
URL：http://www.kofukutrading.com(https://kofukutrading.com/acs_iccardreader/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=acs_202604&utm_content=release06_kofuku)
【お問い合わせ先】
宏福商事合同会社
Email：acsjapan(アットマーク）kofukutrading.com
URL：https://www.kofukutrading.com(https://kofukutrading.com/acs_iccardreader/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=acs_202604&utm_content=release06_kofuku)