いばらき特産マーケット＆全国餃子まつり来週末開催！

一般社団法人餃子屋連盟會

JAつくば市が主催の大人気いばらき特産マーケットとあの全国餃子まつりが一度に楽しめる2日間。

焼きたての餃子、穫れたて新鮮野菜の販売、各種フードやキッチンカー、ワークショップなど盛り沢山。

ご家族で、お友達同士で、是非皆様つくばセンター広場に足をお運びください。

開催概要

イベント名：いばらき特産マーケット＆全国餃子まつり

開催日：2026年7月4日（土）・7月5日（日）

時間：4日 10:00から20:00まで／5日 10:00から19:00まで

会場：つくばセンター広場（入場無料）

主催：JAつくば市

協力：一般社団法人餃子屋連盟會

出店店舗紹介

仙台名物牛タン餃子

絆／茨城県つくば市

牛タンならではの歯ごたえと旨味がたまらない、仙台名物の美味しさを包み込んだ餃子です。

浜松餃子

うまいもん空海／静岡県浜松市

日本一3連覇!! “タレなしでも旨い”大好評の浜松餃子です！

龍門の餃子

宇都宮餃子ぎょうざの龍門／栃木県宇都宮市

コクがあるのにさっぱりとした味わい。何個でも食べ進めたくなる宇都宮餃子です。

鹿児島黒豚餃子

じゃげな／長野県伊那市

噛むほど旨い、黒豚餃子。鹿児島黒豚の深い旨味をじっくり味わえる一品です。

小江戸川越小籠包

餃子の宮でんでん／埼玉県戸田市

埼玉小江戸川越で大人気の小籠包！タピオカ粉を使用した、もちもち食感と肉汁爆発をぜひお召し上がりください。

白酢味噌仕立ての九条ねぎだく

京都餃子ミヤコパンダ／京都府宇治市

京野菜のうまみ滴るごちそう餃子。九条ねぎの香りと白酢味噌の風味をお楽しみください。

餃子フランク

猪天餃子／愛知県名古屋市

かぶりついた瞬間「これ餃子だ！」尾張名古屋・猪天餃子の肉汁あふれる衝撃フランク。ここでしか味わえない、ぎっしり詰まった猪天餃子餡をご堪能ください。

鴨餃子

特級鶏蕎麦 龍介／茨城県土浦市

鴨の旨味がほとばしる！濃厚な味わいを餃子で楽しめる注目の一品です。

他にも会場には色んなお店が盛り沢山！各種フード販売やキッチンカー大集合！ワークショップも各種開催！