日本コクレア　第2回世界ろう野球大会への協賛を決定

株式会社 日本コクレア

株式会社 日本コクレア（東京都文京区 執行役員社長 上中 茂弘）は、この度、2026年11月1日から3日にかけて神奈川県で開催される「第2回世界ろう野球大会（WDBC）」に協賛いたします。世界ろう野球大会が日本で開催されるのは今回が初であり、世界9か国から約200名の選手が参加する予定の国際的なイベントです。前回、台湾で開催された第1回大会では日本代表チームが優勝を収めており、今大会では連覇への期待から注目を集めています。

執行役員社長 上中 茂弘はコメントしています：

この度弊社は、多くの人工内耳装用者のアスリートの方々が活躍された昨年11月の東京デフリンピックへの協賛に続き、WDBCが掲げる「ろう野球を通じた国際交流の促進」という理念に深く共感し、協賛を決定いたしました。本大会が、ろう野球のさらなる発展と国際的な交流拡大、難聴の啓発につながる意義ある機会になると考えており、選手の皆さまの熱い戦いを応援してまいります。

第一回世界ろう野球大会（WDBC ）で勝利を祝う日本代表チーム

株式会社 日本コクレアは、オーストラリア・シドニーを本社とし、人工内耳をはじめとした人工聴覚器の輸入・販売を行っております。弊社は、製品・サービスを通じて難聴者の皆様の生活を豊かにし、日本社会において難聴者の声を広く伝えるとともに、聴こえの健康に関する意識を向上させ、さらに難聴やその治療法についての理解を促進することを目指しています。

「第2回世界ろう野球大会」大会概要

日程：

2025年11月15日～11月26日（12日間）

出場チーム（予定）：

日本、アメリカ、メキシコ、台湾、韓国、中国、プエルトリコ、カナダなど

会場：

横須賀スタジアム（横須賀市）

サーティーフォー保土ヶ谷球場（横浜市）

八部野球場（藤沢市）

佐原2丁目公園硬式野球場（横須賀市）

公式サイト:

https://jdba2020.jp/worldcup/

本リリースは、特定の製品を宣伝したり、特定の製品に関する具体的な情報を提供したりすることを目的とするものではありません。難聴に関する情報を広く知ってもらうために作成されたものです。