決戦の地、テキサス州ダラスで前夜祭大型企画「ULTRAS2026 in DALLAS」開催決定

MORTGAGE TREASURY LLC

■概要

ULTRAS2026 in DALLAS実行委員会は、6月25日にテキサス州アーリントンで行われる日本×スウェーデンの試合に合わせ、ダラス市中心部にて日本代表サポーター向けの大型イベント「ULTRAS2026 in DALLAS ULTRAS2026 in DALLAS - PAINT IT BLUE -」を実施いたします。

■１｜6月24日（日本×スウェーデン戦前日）

ULTRAS2026 in DALLAS 前夜祭イベント @ Harwood Park

日本代表のグループリーグ第３戦（vs スウェーデン）を翌日に控え、ダラスの中心部に位置するHarwood Park 特設ステージにて、前夜祭イベントを開催。日本サッカー界のレジェンド、アーティスト、DJ、そして世界中から集まるサポーターが一堂に会し、翌日の大一番に向けて士気を高める“決起集会”として実施します。“PAINT IT BLUE”という副題のもと、日本の祭りの象徴でもある青い提灯や青い法被で会場を青一色に染め、縁日を模した形でかき氷の無料配布も行い、世界中から集まる各国のサポーターや現地のアメリカ人との交流の場として、サッカーを通じた日本文化の発信もしていきます。

＜予定コンテンツ＞

★日本サッカー界レジェンドによるトークセッション

★DJプレイ他、応援のために現地にやってくるアーティストやコメディアンが飛び入りパフォーマンス

★テキサスBBQの販売やかき氷の無料配布

★ULTRA’ NIPPONとのコラボレーショングッズ（ユニフォーム、団扇など）の無料配布

＜開催時間＞

2026年6月24日 (水) 18時～20時30分 (米国中部時間／Central Time)

※縁日は16時00分～を予定

＜会場＞

Harwood Park（Dallas, TX）

https://downtowndallasparks.org/harwood-park/

■２｜6月12日～25

ULTRA’ NIPPON OFFICIAL DALLAS BASE

- Harwood Tavernに“サポーターヴィレッジ”を常設

グループリーグ期間中、現地の日本代表サポーターが集まれる拠点として、Harwood Parkに隣接するHarwood Tavernに「ULTRA’ NIPPON OFFICIAL DALLAS BASE」を開設。お店では、期間中、日本人サポーターが集まりやすい環境を演出、フットボールファン同士の交流の場として日々盛り上がりを見せている。ダラスの人気ブリュワリーとコラボした【ULTRAS BEER】や、iichiko U.S.Aが提供するブルーをイメージしたカクテルも提供しています。

＜主な展開内容＞

● 日本代表サポーターの交流スペース

● ULTRA’NIPPON装飾・フォトスポット

ULTRAS BEER、スペシャルカクテルの販売

● ラーメンの販売

● 日本人コメディアンによるトークイベント

● その他、期間中のちょっとした催しものを随時発表

＜会場＞

Harwood Tavern

333 Harwood Street, Dallas, TX 75201

https://harwoodtaverndallas.com/

■３｜背景：ダラスに集う日本代表サポーターの新たな拠点づくり

ULTRA’ NIPPONは、過去の大会でも、日本人サポーターが集まって交流できる拠点を作ってきました。今回、日本代表のグループリーグ2試合がダラス近郊で開催されます。

世界中のサポーターが集まるこの地で、日本のサッカー文化を発信し、国境を越えた交流を生み出す場として本企画を立ち上げました。 ULTRA’ NIPPONを中心に、日本の応援文化を世界へ届けるとともに、ダラスの街と日本のサポーターをつなぐ新たなコミュニティ形成を目指します。

■４｜プレイノ市での先行イベント実績

本プロジェクトの一環として、初戦となるオランダ戦の前日には、ダラス郊外のプレイノ市において、市主催のサッカー交流イベント【JAPAN DAY ULTRAS meet PLANO】に協力しました。当日は、ULTRA’ NIPPONをはじめ、FCダラスサポーターグループ、地域住民、日本人コミュニティなどが参加し、サッカーを通じた国際交流が行われました。

さらに、HAN-KUN（湘南乃風）、THE BK SOUND（湘南乃風）、元サッカー日本代表の太田宏介氏が電撃参戦し、会場を大いに盛り上げました。

当初300名を予定していたものの、想定を大幅に上回る約3,000名が来場し、会場は日本代表カラーである青一色に染まりました。

イベントの様子は、日本国内外の複数のメディアで取り上げられ、テキサスに集う日本代表サポーターの熱気が世界へ発信されました。

City of Plano公式Instagram(イベント報告): https://www.instagram.com/p/DZnTsA2DBfy/

Visit Plano 公式Instagram: https://www.instagram.com/visitplano/

■５｜今後の発表について

出演者、タイムテーブル、追加企画、メディア向け取材案内など、詳細情報は順次発表いたします。

最新情報は、ULTRAS2026 in DALLAS公式HP（https://paint-it-blue.com/ja） をご確認ください。