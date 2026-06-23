7月11日（土）兵庫県神戸市 市民公開講座きこえの再獲得にむけた人工内耳の可能性～補聴器でも会話がききとりにくい方へ～
株式会社 日本コクレア
補聴器でも聴こえにくいときはありませんか？
[表: https://prtimes.jp/data/corp/79047/table/113_1_ddbdcef1cbf0f242b496411743f5743a.jpg?v=202606230951 ]
神戸市中央区御幸通8-1-6
- 以下QRコードまたはリンクより お申し込み下さい。
お申し込みの受付は先着順とさせていただきます。
https://business.form-mailer.jp/fms/6c4299ad343611
補聴器でも聴こえにくいときはありませんか？
イベントの詳細
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会場
神戸市中央区御幸通8-1-6
お申込み方法
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本市民講座についてのお問い合わせ先：
株式会社 日本コクレア イベント事務局 apac-japan-info@cochlear.com
主催：一般社団法人 メディカルケアコネクト
協賛：株式会社 日本コクレア
※本セミナーは、難聴に関する理解促進を目的としており、特定の製品を宣伝したり、特定の製品に関する具体的な情報を提供したりすることを目的とするものではありません