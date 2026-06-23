【マッサージチェア調査】“自宅所有”は約1割、“自宅外利用”は6割超　女性は「温泉・スパ設置」を支持　7,489人に聞いてみた【SEO・AIO時代に効く一次データ・アンケート調査受託】

株式会社メディアシーク

株式会社メディアシークは、累計3,600万DL超のQR/バーコードリーダーアプリ「アイコニット（ICONIT）」内で、アプリユーザーに毎日アンケートを実施する「アイコニット・リサーチ」を運営しています。

近年は検索結果の変化や生成AIの普及により、情報の信頼性を裏づける根拠がこれまで以上に重視されています。そこで注目されているのが「一次データ」です。一次データとは、他社のまとめや推測ではなく、自社が直接集めたり検証したりして得たデータのことで、アンケート結果やユーザーの利用実態データ、検証データなどが含まれます。

一次データは、記事・プレスリリース・営業資料の説得力を高め、SEOでの差別化だけでなく、AIO/LLMO（AI最適化）においても引用・参照されやすい根拠として活用できます。

アイコニット・リサーチでは、企業・団体向けにアンケート調査の受託を行っており、設問設計から回収、集計・レポート作成までご相談いただけます。

本リリースでは、7,489名に実施した「マッサージチェア」に関する意識調査結果をお知らせします。

アンケート調査受託の対応範囲

回収方法：アイコニット アプリ内アンケート

回収スピード：1日最大1万件程度の回答回収も可能

対象：アイコニットユーザー（属性指定の可否は案件により応相談）

設問：単一選択、複数選択など

納品：ローデータ、単純集計、クロス集計、グラフ化など（ご要望に応じて）

活用シーン例：新商品コンセプト検証、広告表現AB比較、価格感調査、購入実態調査、ブランド想起調査、記事コンテンツ・番組コンテンツ制作 など

一次データを軸に、記事・動画・SNS投稿・プレスリリース・ホワイトペーパー・営業資料の説得力を高めたい企業様向けに、設問設計から回収・集計・レポートまでご相談いただけます。

アイコニット・リサーチの概要、受託の流れはこちら↓

https://www.iconit.jp/iconit-research/(https://www.iconit.jp/iconit-research/)

調査結果トピックス

- マッサージチェアを“使ったことはある”が6割超、自宅所有は約1割にとどまる結果に- 若年層は“温泉・スパ”など外出先設置を支持、高年代ほど「自宅リビング」ニーズが高まる傾向- 女性は「温泉・スパ施設に置いてほしい」が32.9％と高い一方、男性は「特に必要ない」が31.8％で、マッサージチェアへの“癒やし意識”に性別差も

（数値は四捨五入のため合計が100％にならない場合があります）

アンケート結果

※回答者属性、その他詳細なデータ等についてご質問のある方はinfo@iconit.jpまでご連絡ください。

■設問1：マッサージチェアを持っていますか

- 自宅にはないが（使ったことがある）：61.4％- 自宅にはない（使ったことがない）：28.1％- 自宅にある：10.6％

■設問2：Q1で「自宅にある」と答えた方へ。どれくらいの頻度で使っていますか

- ほとんど使っていない- たまに使う- 週に数回使っている- ほぼ毎日使っている

■設問3：Q1で「自宅にはない」と答えた方へ。マッサージチェアについてどう思いますか

- 特に欲しいとは思わない- 価格が高そう- 場所を取りそう- 気持ちよさそう・リラックスできそう- 自宅にあったら便利そう- 使い続けるか不安- その他

■設問4：どこにマッサージチェアが設置されていると嬉しいですか

- 自宅（リビング）- 特に必要ない- 温泉・スパ施設- 商業施設（ショッピングモールなど）- 自宅（寝室）- オフィス・職場- フィットネスジム- 空港・駅- その他

※回答者属性、その他詳細なデータ等についてご質問のある方はinfo@iconit.jpまでご連絡ください。

アンケート調査受託のご案内

アイコニット・リサーチでは、アプリ内アンケートでクイックに回答を集めたい企業・団体向けに、アンケート調査の受託を行っています。1日で最大1万人ほどの回答を集めることができるサービスです。

一次データを軸に、記事・動画・SNS投稿・プレスリリース・ホワイトペーパー・営業資料の説得力を高めたい企業様向けに、設問設計から回収・集計・レポートまでご相談いただけます。

アイコニット・リサーチの概要、受託の流れはこちら↓

https://www.iconit.jp/iconit-research/(https://www.iconit.jp/iconit-research/)

調査概要

調査方法：QR/バーコードリーダー・アイコニット アプリ内アンケートコーナーにて実施

実施時期：2026年5月8日

有効回答者数：7,489名

注記：表、グラフ、文中の数字は小数第一位または第二位を四捨五入

出典表記：アイコニット・リサーチ 調べ

QR/バーコードリーダー・アイコニットについて

累計3,600万ダウンロード超の定番アプリ。自社開発のバーコードリーダーエンジン Camreader を実装し、速く正確な読み取り機能を提供。楽天ポイントなど複数ポイントサービス連携により、ポイ活ユーザーにも利用されています。

アイコニット・リサーチについて

アイコニットユーザーを対象に毎日実施しているアンケートリサーチ。1日で1万人ほどの回答をクイックに集めることができるサービスです。

一次データを軸に、記事・動画・SNS投稿・プレスリリース・ホワイトペーパー・営業資料の説得力を高めたい企業様向けに、設問設計から回収・集計・レポートまでご相談いただけます。

アイコニット・リサーチの概要、受託の流れはこちら↓

https://www.iconit.jp/iconit-research/(https://www.iconit.jp/iconit-research/)