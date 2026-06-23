センコー株式会社（本社：兵庫県小野市、代表取締役：長谷川幸治）は、健康ブームを背景に日々の歩行習慣に着目し、歩行時に足指を使いやすい独自構造インソールを搭載したフットウェア「Dr.SHOEプレストレッド」を2026年7月上旬より全国の百貨店をはじめとする卸売・小売パートナー先より発売開始します。







■ 市場背景

健康ブームとも言われる現代。いかに手軽で自分に合った健康法を取り入れるか（ショートカット志向）や、予防・ウェルビーイングの考え方が主流になっています。歩く力を保つことが健康寿命を延ばす秘訣とも言われていますが、足指のケアは後回しにされがちです。







■ ブランドコンセプトおよび製品内容

Dr.SHOEは日々の歩行習慣の重要性に着目し、履きながら手軽に取り入れられる足指のセルフケア習慣を提案するリカバリーフットウェアブランドです。

歩行時に足指を使いやすい独自構造インソール「Finger Five Stretch」を搭載。

足指が自然に使える環境をつくり、正しい重心移動を促すことで、全身の安定性と健康的な歩行を支えます。インドアからアウトドアまで日常のあらゆるシーンにフィットし、日常の快適性を足元から支えます。









【商品情報】

・製品名：プレストレッドイン（室内履き）/プレストレッドアウト（外履き）

・適応サイズ：S / 22.0～23.5cm・M / 24.0～25.5cm・L / 26.0～27.5cm

・カラー：各シリーズ４色展開

・製品サイトURL：https://www.dr-shoe.jp/

・価格（税込）：\4,950（室内履き）/\7,150（外履き）

【展示会出展情報（ビジネス関係者向け）】

・名称：JUMBLE TOKYO & WELLNESS MARKETSPRING-SUMMER 2027

・会期：2026年7月22日（火）～7月24日（金）

・時間：10:00～18:00（最終日のみ16:00）

・会場：ベルサール渋谷ファースト HALL B1

・主催：Project Jumble事務局

・公式サイト：https://jumble-tokyo.com/

・弊社ブース：wellness market No.25

【会社概要】

・会社名：センコー株式会社

・所在地：兵庫県小野市黒川町16

・代表者：代表取締役 長谷川 幸治

・事業内容：商 業 ( 製 造 ､ 卸 売 業 ､ 小 売 業 )

・WEB: https://senko-int.co.jp/