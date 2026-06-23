6月下旬を迎え、7月からの本格的な夏に向けて、社内の備品補充や職場環境の見直しを進める企業が増えています。暑さ対策用品や日々の消耗品、部署ごとの必要備品など、準備すべきものが多くなる時期だからこそ、必要なものを迷わず、手間なく手配できる仕組みが求められています。

コクヨのオフィス用品通販「カウネット」正規代理店であるオフィスサポート株式会社では、法人様の購買業務をよりスムーズにするため、新規会員登録を随時受け付けています。オフィス用品から日用品まで幅広い商品をオンラインでまとめて手配できるため、7月に向けた職場環境づくりや日常の業務準備にも役立ちます。

カウネットでは、文具・事務用品・生活用品に加え、夏場に活躍する商品など、オフィスワークに不可欠な商品群を幅広く取り揃えています。

【カウネットの便利なポイント】

欲しいものがすぐ届く

午前11時までのご注文で、当日または翌日配送に対応しています。

まとめ買いで配送料無料

3,500円（税込）以上のお買い上げで、配送料が無料になります。

安心してお買い物

返品無料の365日引き取りサービスがあり、万が一の際にも安心です。

ポイントプログラム

貯まったポイントは、お菓子などの賞品との交換や値引きにもご利用いただけます。

新規登録後は、ウェブ上で必要な商品をいつでも確認・注文でき、スピーディーな配送やお得なポイントプログラムなどを活用しながら、発注業務の効率化に役立てられます。請求書対応やお支払いに関するサポートもご用意しているため、部署や拠点ごとの管理にも安心してご利用いただけます。

【新規会員登録について】

対象者： カウネットの新規会員登録をご希望の法人様

ご登録サイト：https://kaunet.jp.net/

オフィスサポート株式会社を通してカウネットをご利用いただくと、以下のような便利なサービスがご利用いただけます。 すべて電話一本で迅速対応いたします。

1. 請求書の早期発送

毎月第一営業日に請求書を必ず発送します。また、電子請求書の場合は、即日受信いただけます。

2. 請求書の分割サービス

ご依頼内容に応じて請求書を分割してお届けいたします。

3. 請求書のおまとめ郵送

複数の部署や支店での購入に関する請求書を、まとめてご希望の住所にお届けいたします。

4. 請求書の早締め対応

月末締めでは無く、購入が完了した時点で締めて請求書を発行いたします。

5. 振込先銀行の口座選択

主要な5つの銀行から振込先口座をお選びいただけます。いつもの銀行の利用で振込手数料の削減ができます。

請求書やお支払いの手間を大幅に軽減し、効率的な業務をサポートします。7月を気持ちよく迎えるために、日々の購買業務を見直したい法人様は、ぜひ新規会員登録をご検討ください。

【オフィスサポート株式会社 カウネット事業部について】

コクヨのオフィス通販カウネット 正規代理店（ゴールドエージェント ）

カウネットのトップクラスエージェントとして、全国の自治体・大学・病院・団体・

企業など約15,000の事業所様とお取引させていただいております。

本社所在地：東京都台東区千束一丁目18-4

ご登録サイト: https://kaunet.jp.net/

カウネットのカタログの使い方やカウネットクイックガイドなど、ご利用に役立つ情報も発信しています。

情報発信サイト：https://kaunet.wpx.jp/