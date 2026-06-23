「ボケ防止同窓会」コンサート ７月８日（水）開催!!

一般社団法人シニアエンターテイメント認知症予防協会（以下、当協会）は、音楽とコミュニケーションを通じた認知症予防を目的としたコンサートイベント「ボケ防止同窓会」を開催いたします。超高齢化を迎えた現在、認知症やフレイル（加齢による心身機能の低下）の予防が社会的な課題となっています。定年退職後に社会との接点や身体活動が減少し、認知機能の低下や介護リスクの増加につながることが指摘されています。当協会ではこれまで、高齢者施設での音楽コンサートや参加型イベントを実施、施設スタッフやご家族からも高い評価をいただいており、音楽を通じて高齢者の笑顔や交流が生まれることを実感しています。こうした経験を踏まえ、今回は施設利用者だけでなく地域で暮らす一般高齢者の皆さまを対象に、「楽しみながら続けられる認知症予防」をテーマとしたコンサートを企画いたしました。記念すべき第一弾では、「令和フォークの奇才」として注目を集めるシンガーソングライター・平松稜大をメインボーカルに迎え、70代の方々であれば誰もが耳にしたことのある名曲の数々を生演奏でお届けします。音楽は、歌詞を思い出したり、当時の出来事や風景を回想したりするきっかけとなります。当時の思い出を周囲の参加者と語り合うことで、自然なコミュニケーションが生まれます。さらに、参加型企画「頭の体操 昭和クイズコーナー」を実施。昭和の流行やニュース、文化をテーマにしたクイズを通じて、楽しく脳を刺激しながら参加者同士の交流を深めます。「懐かしい仲間と再会したような気持ちで、あの時代を一緒に楽しむ」そんな体験を通じて、地域における認知症予防と健康寿命の延伸に貢献してまいります。https://seniorentertainment.jp

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353110/images/bodyimage1】

ボケ防止同窓会 ～フォークグラフィティVol.1～

日時：７月８日(月) １７：００～

会場：神楽坂天窓 東京都新宿区神楽坂3-4 B1 ※飯田橋各駅から徒歩3-5分

入場料金：３５００円

【出演】 平松稜大、岡澤敏夫、岡嶋善文 司会：きたかたよしろう（ちゃんちゃこ）

【演奏予定曲目】バラが咲いた/白いブランコ/あの素晴らしい愛をもう一度/翼をください/夢の中へ/旅の宿/神田川/岬めぐり/心の旅/なごり雪

会場地図：https://ten-mado.jp/access/

主催：一般社団法人シニアエンターテイメント認知症予防協会

#認知症 #フォークソング #高齢者 #コンサート #平松稜大

配信元企業：一般社団法人シニアエンタテイメント認知症予防協会

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