株式会社M&A Do（本社：東京都港区、代表取締役：濱田 啓揮）は、タイル工事会社・内外装施工会社に向けたM&A・事業承継の相談窓口「タイル工事M&A総合センター」を開設しました。

対象は、タイル張り、れんが積み、ブロック積み、スレート張り、サイディング、左官・湿式工事、内装仕上げ、外壁改修・補修、住宅リフォーム、材料販売・施工一体型など、タイル工事・内外装関連事業で会社譲渡や事業承継を検討する中小企業です。

タイル工事M&A総合センターでは、譲渡企業様から、相談料・着手金・中間金・月額報酬・成功報酬をいただきません。

URL：https://tile-ma-center.jp/

■開設の背景

タイル工事・内外装施工業界では、経営者の高齢化、後継者不在、職人・職長の採用難、元請・協力会社との関係維持、材料高騰、施工品質や是正履歴の管理など、事業承継に関する課題が複雑化しています。

タイル工事会社の価値は、決算書だけでは判断できません。建設業許可、技能士・主任技術者、工事台帳、現場別粗利、施工写真、受注残、職人・専属外注の継続性、元請・材料商社との関係まで、買い手が確認しやすい形に整理する必要があります。

タイル工事M&A総合センターは、譲渡企業様の費用負担をなくし、社名非公開の初期相談から、タイル工事業界の実務論点を踏まえて譲渡可能性や進め方を確認できる相談環境を整えるために開設しました。

■譲渡企業様の費用負担について

タイル工事M&A総合センターでは、譲渡企業様から以下の手数料をいただきません。

・相談料：0円

・着手金：0円

・中間金：0円

・月額報酬：0円

・成功報酬：0円

なお、「譲渡企業様の手数料0円」は、当社が譲渡企業様から受領する上記手数料を指します。デューデリジェンス、登記、税務、法務、許認可変更、公租公課、外部専門家費用等は別途発生する場合があります。

■タイル工事会社のM&Aで整理すべき論点

タイル工事会社の中小企業M&Aでは、「誰に会社を引き継ぐか」だけでなく、「職人、施工品質、元請関係、受注残、材料仕入、保証対応をどのように守るか」が重要になります。

主な確認項目は以下の通りです。

・タイル張り、れんが積み、ブロック積み、スレート張り、サイディング、左官・湿式工事、店舗内装、外壁改修などの対応領域

・建設業許可、タイル・れんが・ブロック工事業、主任技術者、現場代理人、タイル張り技能士等の体制

・下地精度、割付、目地、伸縮目地、防水取り合い、浮き・剥落・白華、是正履歴、保証対応

・工事台帳、実行予算、現場別粗利、追加変更の回収状況、受注残、見積中案件、施工待ち案件

・元請、ゼネコン、工務店、管理会社、材料商社、地域紹介ルート、特定取引先への依存度

・正社員職人、一人親方、専属外注、応援先、職長別の得意工種、出面管理、安全書類

・工具、車両、倉庫、接着剤、モルタル、目地材、材料在庫、施工写真、図面、保証書類

・社名非開示の匿名概要、秘密保持契約、ネームクリア、詳細資料開示の進め方

■サービス概要

名称：タイル工事M&A総合センター

URL：https://tile-ma-center.jp/

内容：M&A仲介、M&Aアドバイザリー、事業承継サポート、買い手候補探索、企業価値の目安確認、条件整理

対象：タイル張り、れんが積み、ブロック積み、スレート張り、サイディング、左官・湿式工事、内装仕上げ、外壁改修・補修、住宅リフォーム、材料販売・施工一体型など

特徴：タイル工事・内外装施工業界特化、譲渡企業手数料0円、秘密保持前提、社名非開示の初期相談対応、中小M&Aガイドライン遵守

■会社概要

会社名：株式会社M&A Do

本社所在地：〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階

代表者：代表取締役 濱田 啓揮

設立：2021年4月1日

資本金：1,000万円

事業内容：M&A支援事業、スカウト型M&A、事業承継サポート、後継者スカウト、PMIサポート、企業価値評価

配信元企業：株式会社Ｍ＆Ａ Ｄｏ

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