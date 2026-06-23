日本の輸送管理システム市場、物流のデジタル化進展により2034年に40億620万米ドルに達する見通し
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353218/images/bodyimage1】
日本の輸送管理システム市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本の輸送管理システム市場：輸送モード、提供形態、導入形態、用途、地域別の規模、シェア、動向、予測（2026年～2034年）」を発表しました。
本レポートによると、日本の輸送管理システム市場は2025年に11億9,890万米ドルに達し、2034年には40億620万米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は14.35%です。関東地方は2025年に市場シェア37.9%を占め、市場を牽引しています。これは、日本の物流インフラ全体が東京から半径100キロ圏内に集中していることを反映しており、日本最大の3PL事業者5社の本社、主要なeコマース物流ハブ、そして韓国を除くアジアで最も高密度な自動化配送センターが集まっています。道路輸送は、日本の広範なトラック輸送ネットワークに支えられ、最大の輸送モードセグメントとなっています。ソフトウェアソリューションが提供セグメントを支配しており、物流企業がオンプレミスインフラストラクチャに代わる拡張性と柔軟性を備えた代替手段を求めているため、クラウドベースの導入が平均を上回るペースで成長しています。物流は最大のアプリケーション分野であり、サプライチェーン業務全体における輸送管理の根本的な重要性を反映している。
日本の輸送管理システム（TMS）市場は、サプライチェーンにおける貨物輸送の効率的な計画、実行、最適化を促進する包括的なソフトウェアソリューションを網羅しています。TMSの中核機能には、自動受注処理、ルート計画と最適化、運送業者選定、出荷追跡、リアルタイム可視化、パフォーマンス分析などがあります。TMSソリューションは、企業資源計画（ERP）、倉庫管理システム（WMS）、テレマティクスプラットフォームと統合することで、エンドツーエンドのサプライチェーン可視化と自動意思決定機能を実現します。この市場は、日本の深刻な労働力不足（外国人労働者数は2025年10月までに過去最高の257万人に達する見込み）、急速な高齢化、自動化されたフルフィルメントと迅速な配送機能を必要とする爆発的なeコマースの成長、そして輸送部門全体で労働時間制限を課し、生産性向上技術への投資を必要とする政府の「物流2024問題」といった課題によって牽引されています。
さらに、パンデミックによる混乱後のサプライチェーンの回復力の重要性、予測分析と動的ルーティングのためのAIと機械学習の統合、高度な調整を必要とする複合一貫輸送ネットワークの拡大、そして持続可能性への重視の高まりによるルート最適化と二酸化炭素排出量削減機能への需要の高まりも、市場を形成する要因となっている。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-transportation-management-system-market/requestsample
主要な市場推進要因
1. 電子商取引の拡大とラストマイル配送の複雑性
日本のeコマース市場は2025年には約20.7兆円（1,500億米ドル）に達し、年間約10%の成長を続けており、細分化された地理的市場全体で大量かつ迅速な配送要件に対応できる物流インフラと輸送管理機能に対する並外れた需要を生み出しています。日本の消費者の当日配送や翌日配送への期待の爆発的な高まりは、物流事業者に対し、複雑なラストマイル配送ネットワーク全体でルート最適化、配送時間短縮、車両利用率向上、運用コスト削減を実現する高度なTMSソリューションの導入を促しています。Amazon Japan、楽天、専門物流会社などの大手eコマース事業者は、消費者の期待に応え、競争優位性を維持するために、リアルタイム追跡、動的ルーティング、予測配送ウィンドウ管理を統合したTMSソリューションに多額の投資を行っています。eコマースの取引量増加と配送頻度への期待の高まり、そして人件費の上昇が重なり、物流効率の向上と単位配送コストの削減を実現する輸送管理システムへの投資が喫緊のビジネス課題となっています。
日本の輸送管理システム市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本の輸送管理システム市場：輸送モード、提供形態、導入形態、用途、地域別の規模、シェア、動向、予測（2026年～2034年）」を発表しました。
本レポートによると、日本の輸送管理システム市場は2025年に11億9,890万米ドルに達し、2034年には40億620万米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は14.35%です。関東地方は2025年に市場シェア37.9%を占め、市場を牽引しています。これは、日本の物流インフラ全体が東京から半径100キロ圏内に集中していることを反映しており、日本最大の3PL事業者5社の本社、主要なeコマース物流ハブ、そして韓国を除くアジアで最も高密度な自動化配送センターが集まっています。道路輸送は、日本の広範なトラック輸送ネットワークに支えられ、最大の輸送モードセグメントとなっています。ソフトウェアソリューションが提供セグメントを支配しており、物流企業がオンプレミスインフラストラクチャに代わる拡張性と柔軟性を備えた代替手段を求めているため、クラウドベースの導入が平均を上回るペースで成長しています。物流は最大のアプリケーション分野であり、サプライチェーン業務全体における輸送管理の根本的な重要性を反映している。
日本の輸送管理システム（TMS）市場は、サプライチェーンにおける貨物輸送の効率的な計画、実行、最適化を促進する包括的なソフトウェアソリューションを網羅しています。TMSの中核機能には、自動受注処理、ルート計画と最適化、運送業者選定、出荷追跡、リアルタイム可視化、パフォーマンス分析などがあります。TMSソリューションは、企業資源計画（ERP）、倉庫管理システム（WMS）、テレマティクスプラットフォームと統合することで、エンドツーエンドのサプライチェーン可視化と自動意思決定機能を実現します。この市場は、日本の深刻な労働力不足（外国人労働者数は2025年10月までに過去最高の257万人に達する見込み）、急速な高齢化、自動化されたフルフィルメントと迅速な配送機能を必要とする爆発的なeコマースの成長、そして輸送部門全体で労働時間制限を課し、生産性向上技術への投資を必要とする政府の「物流2024問題」といった課題によって牽引されています。
さらに、パンデミックによる混乱後のサプライチェーンの回復力の重要性、予測分析と動的ルーティングのためのAIと機械学習の統合、高度な調整を必要とする複合一貫輸送ネットワークの拡大、そして持続可能性への重視の高まりによるルート最適化と二酸化炭素排出量削減機能への需要の高まりも、市場を形成する要因となっている。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-transportation-management-system-market/requestsample
主要な市場推進要因
1. 電子商取引の拡大とラストマイル配送の複雑性
日本のeコマース市場は2025年には約20.7兆円（1,500億米ドル）に達し、年間約10%の成長を続けており、細分化された地理的市場全体で大量かつ迅速な配送要件に対応できる物流インフラと輸送管理機能に対する並外れた需要を生み出しています。日本の消費者の当日配送や翌日配送への期待の爆発的な高まりは、物流事業者に対し、複雑なラストマイル配送ネットワーク全体でルート最適化、配送時間短縮、車両利用率向上、運用コスト削減を実現する高度なTMSソリューションの導入を促しています。Amazon Japan、楽天、専門物流会社などの大手eコマース事業者は、消費者の期待に応え、競争優位性を維持するために、リアルタイム追跡、動的ルーティング、予測配送ウィンドウ管理を統合したTMSソリューションに多額の投資を行っています。eコマースの取引量増加と配送頻度への期待の高まり、そして人件費の上昇が重なり、物流効率の向上と単位配送コストの削減を実現する輸送管理システムへの投資が喫緊のビジネス課題となっています。