日本テキーラ市場、2034年までに3,063.8 百万米ドルを突破へ | CAGR 10.92%で成長予測
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日本テキーラ市場レポート 2026-2034
IMARCグループが発表した最新レポート「日本テキーラ市場レポート2026-2034」によると、2025年の市場規模は12億560万米ドルに達した。IMARCグループは今後、市場規模は2034年までに30億6380万米ドルに達し、2026年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）10.92%で成長すると予測している。
市場概況（2026年）
2025年の市場規模：12億560万米ドル
2034年の市場予測：30億6380万米ドル
市場成長率（2026年～2034年）：年平均成長率10.92%
調達および投資評価のためのビジネスサンプルレポートをリクエスト: https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-tequila-market/requestsample
日本のテキーラ市場の動向と推進要因
日本のテキーラ市場は、ここ数年で実に興味深い変遷を遂げてきた。当初は主にカクテルバーで消費されるニッチなスピリッツだったテキーラは、着実に商業的な深みと驚くほど熱心なファン層を獲得するカテゴリーへと成長を遂げた。この変化の原動力となっているのは、日本特有の開放的で好奇心旺盛な飲酒文化と、カクテル作りを真の芸術として捉えるホスピタリティ業界である。
日本のバーテンダーは、その卓越した技術と創造性で世界的に高い評価を得ており、テキーラはその職人技を発揮するのに最適な媒体となっています。テキーラ専門のバーや厳選されたカクテルメニューが多くの都市に登場し、テキーラといえばマルガリータを思い浮かべる人が多い中、テキーラが持つ真の多様性を消費者に紹介しています。こうした草の根的なバーテンダーの活動は、メッセージではなく直接的な体験を通して信頼を築くため、ほとんどの広告よりも効果的です。
同時に、日本の職人技と忍耐強い製造方法に対する深い文化的評価は、テキーラへの評価にも自然に反映されています。熟成ウイスキーの時間をかけて作られる味わいを理解し、高く評価する消費者は、その好奇心を熟成テキーラ、特にゆっくりとじっくりと味わうのに適したレポサドやアネホといったスタイルにも容易に広げています。試飲会や口コミを通じて認知度が高まるにつれ、日常的に飲むミクストテキーラからプレミアムやウルトラプレミアムボトルへと買い替える消費者がかなりの割合で増えており、これはカテゴリーの利益率にとって心強いニュースです。こうした成長は、日本の輸入インフラの着実な成熟なしには持続可能とは言えません。メキシコの生産者と日本の流通業者との確立された関係により製品の入手可能性が大幅に向上し、スーパーマーケットや専門店の棚スペースが拡大し、両国間の有利な貿易協定のおかげで価格も手頃になっています。
日本のテキーラ市場の成長要因
日本のテキーラ市場の拡大を支える主な要因は以下のとおりです。
若い都市部の消費者の間で、海外の蒸留酒や世界のカクテル文化に対する関心が高まっている。
職人技による確かな生産価値は、日本が既に持っている、上質な時間をかけて作られた飲料への高い評価と共鳴する。
確立された輸入・流通インフラにより、小売およびホスピタリティチャネル全体で安定した供給が確保されています。
プレミアムおよびスーパープレミアムテキーラの価格競争力を支える好ましい貿易環境
日本テキーラ市場レポート 2026-2034
IMARCグループが発表した最新レポート「日本テキーラ市場レポート2026-2034」によると、2025年の市場規模は12億560万米ドルに達した。IMARCグループは今後、市場規模は2034年までに30億6380万米ドルに達し、2026年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）10.92%で成長すると予測している。
市場概況（2026年）
2025年の市場規模：12億560万米ドル
2034年の市場予測：30億6380万米ドル
市場成長率（2026年～2034年）：年平均成長率10.92%
調達および投資評価のためのビジネスサンプルレポートをリクエスト: https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-tequila-market/requestsample
日本のテキーラ市場の動向と推進要因
日本のテキーラ市場は、ここ数年で実に興味深い変遷を遂げてきた。当初は主にカクテルバーで消費されるニッチなスピリッツだったテキーラは、着実に商業的な深みと驚くほど熱心なファン層を獲得するカテゴリーへと成長を遂げた。この変化の原動力となっているのは、日本特有の開放的で好奇心旺盛な飲酒文化と、カクテル作りを真の芸術として捉えるホスピタリティ業界である。
日本のバーテンダーは、その卓越した技術と創造性で世界的に高い評価を得ており、テキーラはその職人技を発揮するのに最適な媒体となっています。テキーラ専門のバーや厳選されたカクテルメニューが多くの都市に登場し、テキーラといえばマルガリータを思い浮かべる人が多い中、テキーラが持つ真の多様性を消費者に紹介しています。こうした草の根的なバーテンダーの活動は、メッセージではなく直接的な体験を通して信頼を築くため、ほとんどの広告よりも効果的です。
同時に、日本の職人技と忍耐強い製造方法に対する深い文化的評価は、テキーラへの評価にも自然に反映されています。熟成ウイスキーの時間をかけて作られる味わいを理解し、高く評価する消費者は、その好奇心を熟成テキーラ、特にゆっくりとじっくりと味わうのに適したレポサドやアネホといったスタイルにも容易に広げています。試飲会や口コミを通じて認知度が高まるにつれ、日常的に飲むミクストテキーラからプレミアムやウルトラプレミアムボトルへと買い替える消費者がかなりの割合で増えており、これはカテゴリーの利益率にとって心強いニュースです。こうした成長は、日本の輸入インフラの着実な成熟なしには持続可能とは言えません。メキシコの生産者と日本の流通業者との確立された関係により製品の入手可能性が大幅に向上し、スーパーマーケットや専門店の棚スペースが拡大し、両国間の有利な貿易協定のおかげで価格も手頃になっています。
日本のテキーラ市場の成長要因
日本のテキーラ市場の拡大を支える主な要因は以下のとおりです。
若い都市部の消費者の間で、海外の蒸留酒や世界のカクテル文化に対する関心が高まっている。
職人技による確かな生産価値は、日本が既に持っている、上質な時間をかけて作られた飲料への高い評価と共鳴する。
確立された輸入・流通インフラにより、小売およびホスピタリティチャネル全体で安定した供給が確保されています。
プレミアムおよびスーパープレミアムテキーラの価格競争力を支える好ましい貿易環境