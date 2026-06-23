日本の再生医療市場規模は2034年までに235億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）10.67％で拡大する見込み

日本の再生医療市場規模は2034年までに235億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）10.67％で拡大する見込み