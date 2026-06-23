日本の再生医療市場規模は2034年までに235億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）10.67％で拡大する見込み
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353210/images/bodyimage1】
日本の再生医療市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本の再生医療市場：種類別、用途別、エンドユーザー別、地域別の規模、シェア、動向、予測（2026年～2034年）」を発表しました。
本レポートによると、日本の再生医療市場は2025年に94億米ドルに達し、2034年には235億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は10.67%です。関東地方が市場を牽引しており、東京とその周辺地域には研究機関、製薬会社、専門病院が集中しています。幹細胞療法は最大の製品タイプセグメントであり、整形外科、心血管、神経、皮膚科疾患など幅広い臨床応用が牽引しています。骨関節疾患は最大の応用分野であり、高齢化が進む日本において、加齢に伴う変形性関節症や関節変性が広く蔓延していることを反映しています。エンドユーザーセグメントでは病院が圧倒的なシェアを占めており、日本の医療インフラ全体における再生医療治療と臨床研究活動の大部分を担っています。
日本の再生医療市場は、幹細胞療法（実験室で培養した細胞を安全に移植して組織再生を促進する）、生体材料（組織再建のための構造的・機能的サポートを提供する）、組織工学プラットフォーム（細胞、足場、成長因子を組み合わせて機能的な組織を作り出す）など、高度な治療技術の全範囲を網羅しています。この市場は、2025年7月に開始された再生医療CDMO補助金制度をはじめとする日本の政府支援政策、医薬品医療機器総合機構（PMDA）を通じた規制手続きの簡素化、研究および臨床試験への多額の資金提供、そして人工多能性幹細胞（iPSC）、間葉系幹細胞、遺伝子編集技術の進歩によって牽引されており、これらの技術はこれまで治療不可能とされてきた疾患に対する治療の可能性を徐々に拡大させています。
さらに、学術機関、バイオテクノロジー企業、医療提供者間の戦略的な連携による製品開発の加速、美容整形や再建手術への再生医療の統合の拡大、そして幹細胞研究と技術革新における日本の世界的リーダーとしての地位も、市場形成に影響を与えている。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-regenerative-medicine-market/requestsample
主要な市場推進要因
1. 政府支援と規制の簡素化
日本政府は、再生医療を高齢化関連疾患への対策と医療イノベーションにおけるリーダーシップ維持のための戦略的優先事項と位置づけ、再生医療開発を極めて支援的な政策環境を構築してきました。2025年7月に開始された再生医療CDMO補助金制度は、バイオリアクターインフラ投資、製造施設開発、先進治療の商業化に直接的な財政支援を提供する画期的な政府イニシアチブです。医薬品医療機器総合機構（PMDA）は、再生医療製品の承認プロセスを簡素化し、従来の医薬品承認プロセスと比較して、市場投入までの時間と臨床開発コストを大幅に削減しました。希少疾病用医薬品指定、迅速承認制度、製造補助金などを含む日本の包括的な政策枠組みは、国内バイオテクノロジー企業と日本に拠点を構えようとする海外メーカーの両方を惹きつける、制度的に支えられたエコシステムを構築しています。
2. 幹細胞技術とiPSC開発の進歩
誘導多能性幹細胞（iPSC）技術、間葉系幹細胞研究、CRISPRを含む遺伝子編集プラットフォームの急速な進歩は、再生医療の治療応用と臨床効果を根本的に拡大しています。富士フイルム株式会社と理化学研究所発生・再生医療研究センターが2024年8月に設立した富士フイルム理化学研究所再生医療研究センターは、iPSCおよびオルガノイド技術開発をめぐるエコシステム構築の勢いを象徴するものであり、2026年の運営開始が予定されています。iPSC技術は、ほぼあらゆる組織型に分化できる患者固有の細胞の生成を可能にし、免疫拒絶反応の懸念を解消し、治療成績を大幅に向上させる個別化医療アプローチを実現します。iPSC開発と高度な3Dバイオプリンティング、ナノテクノロジー、AI駆動型組織設計の融合は、これまで治療不可能だった疾患に対応する複雑な組織や臓器を工学的に構築するための前例のない能力を生み出しています。
日本の再生医療市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本の再生医療市場：種類別、用途別、エンドユーザー別、地域別の規模、シェア、動向、予測（2026年～2034年）」を発表しました。
本レポートによると、日本の再生医療市場は2025年に94億米ドルに達し、2034年には235億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は10.67%です。関東地方が市場を牽引しており、東京とその周辺地域には研究機関、製薬会社、専門病院が集中しています。幹細胞療法は最大の製品タイプセグメントであり、整形外科、心血管、神経、皮膚科疾患など幅広い臨床応用が牽引しています。骨関節疾患は最大の応用分野であり、高齢化が進む日本において、加齢に伴う変形性関節症や関節変性が広く蔓延していることを反映しています。エンドユーザーセグメントでは病院が圧倒的なシェアを占めており、日本の医療インフラ全体における再生医療治療と臨床研究活動の大部分を担っています。
日本の再生医療市場は、幹細胞療法（実験室で培養した細胞を安全に移植して組織再生を促進する）、生体材料（組織再建のための構造的・機能的サポートを提供する）、組織工学プラットフォーム（細胞、足場、成長因子を組み合わせて機能的な組織を作り出す）など、高度な治療技術の全範囲を網羅しています。この市場は、2025年7月に開始された再生医療CDMO補助金制度をはじめとする日本の政府支援政策、医薬品医療機器総合機構（PMDA）を通じた規制手続きの簡素化、研究および臨床試験への多額の資金提供、そして人工多能性幹細胞（iPSC）、間葉系幹細胞、遺伝子編集技術の進歩によって牽引されており、これらの技術はこれまで治療不可能とされてきた疾患に対する治療の可能性を徐々に拡大させています。
さらに、学術機関、バイオテクノロジー企業、医療提供者間の戦略的な連携による製品開発の加速、美容整形や再建手術への再生医療の統合の拡大、そして幹細胞研究と技術革新における日本の世界的リーダーとしての地位も、市場形成に影響を与えている。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-regenerative-medicine-market/requestsample
主要な市場推進要因
1. 政府支援と規制の簡素化
日本政府は、再生医療を高齢化関連疾患への対策と医療イノベーションにおけるリーダーシップ維持のための戦略的優先事項と位置づけ、再生医療開発を極めて支援的な政策環境を構築してきました。2025年7月に開始された再生医療CDMO補助金制度は、バイオリアクターインフラ投資、製造施設開発、先進治療の商業化に直接的な財政支援を提供する画期的な政府イニシアチブです。医薬品医療機器総合機構（PMDA）は、再生医療製品の承認プロセスを簡素化し、従来の医薬品承認プロセスと比較して、市場投入までの時間と臨床開発コストを大幅に削減しました。希少疾病用医薬品指定、迅速承認制度、製造補助金などを含む日本の包括的な政策枠組みは、国内バイオテクノロジー企業と日本に拠点を構えようとする海外メーカーの両方を惹きつける、制度的に支えられたエコシステムを構築しています。
2. 幹細胞技術とiPSC開発の進歩
誘導多能性幹細胞（iPSC）技術、間葉系幹細胞研究、CRISPRを含む遺伝子編集プラットフォームの急速な進歩は、再生医療の治療応用と臨床効果を根本的に拡大しています。富士フイルム株式会社と理化学研究所発生・再生医療研究センターが2024年8月に設立した富士フイルム理化学研究所再生医療研究センターは、iPSCおよびオルガノイド技術開発をめぐるエコシステム構築の勢いを象徴するものであり、2026年の運営開始が予定されています。iPSC技術は、ほぼあらゆる組織型に分化できる患者固有の細胞の生成を可能にし、免疫拒絶反応の懸念を解消し、治療成績を大幅に向上させる個別化医療アプローチを実現します。iPSC開発と高度な3Dバイオプリンティング、ナノテクノロジー、AI駆動型組織設計の融合は、これまで治療不可能だった疾患に対応する複雑な組織や臓器を工学的に構築するための前例のない能力を生み出しています。