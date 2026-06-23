日本アクション界に新たな潮流―「パワー系アクション」提唱者・大東賢、重量感とリアリティを追求した新ジャンルの可能性を発信
日本の映画・ドラマ界では、長年にわたり、高度な武術、格闘技、殺陣、スタント技術を駆使したアクション表現が発展を続けてきた。
近年では、スピード感やアクロバティックな動きだけではなく、よりリアルな衝撃や肉体の存在感を追求する新たな表現も求められている。
そのような中、新たなアクションジャンルとして「パワー系アクション」が誕生した。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353273/images/bodyimage1】
パワー系アクションとは、単なるスピードや技術だけではなく、肉体の質量、重厚感、衝撃、そしてリアルな力のぶつかり合いを映像表現として追求するアクションスタイルである。
このスタイルを提唱するのが、映画『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』の監督・主演を務める、パワー系アクション俳優・大東賢である。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353273/images/bodyimage2】
パワー系アクションが確立してから、まだ約8か月。例えるなら、今はまだ「よちよち歩きの赤ん坊」のような存在かもしれない。
しかし、新しい文化や表現は、最初から大きな注目を集めるものではない。小さな一歩が、やがて大きな潮流へと成長していく可能性を秘めている。
アクション俳優・大東賢は、「今は小さな一歩でも、いつか大きな足跡になることを信じ、20年先を見据えてパワー系アクションを育てていきたい」と語っている。
日本アクション界の新たな挑戦として、「パワー系アクション」の今後の発展に注目が集まる。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353273/images/bodyimage3】
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
監督・主演 大東賢 準主演 徳丸新作
DVD ネットショップ オリコンニュース、Ａｍａｚｏｎ、ヤフーショップ、タワーレコード、楽天市場、紀伊国屋書店等で予約受付中！
ユーネクスト配信決定 2026年７月上旬予定
インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関 2026年９月決定
ベトナム上映予定
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353273/images/bodyimage4】
英雄星チャンネル アクション俳優 大東賢
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=CmHjhBU3pyI1Oqha
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
近年では、スピード感やアクロバティックな動きだけではなく、よりリアルな衝撃や肉体の存在感を追求する新たな表現も求められている。
そのような中、新たなアクションジャンルとして「パワー系アクション」が誕生した。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353273/images/bodyimage1】
パワー系アクションとは、単なるスピードや技術だけではなく、肉体の質量、重厚感、衝撃、そしてリアルな力のぶつかり合いを映像表現として追求するアクションスタイルである。
このスタイルを提唱するのが、映画『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』の監督・主演を務める、パワー系アクション俳優・大東賢である。
パワー系アクションが確立してから、まだ約8か月。例えるなら、今はまだ「よちよち歩きの赤ん坊」のような存在かもしれない。
しかし、新しい文化や表現は、最初から大きな注目を集めるものではない。小さな一歩が、やがて大きな潮流へと成長していく可能性を秘めている。
アクション俳優・大東賢は、「今は小さな一歩でも、いつか大きな足跡になることを信じ、20年先を見据えてパワー系アクションを育てていきたい」と語っている。
日本アクション界の新たな挑戦として、「パワー系アクション」の今後の発展に注目が集まる。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353273/images/bodyimage3】
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
監督・主演 大東賢 準主演 徳丸新作
DVD ネットショップ オリコンニュース、Ａｍａｚｏｎ、ヤフーショップ、タワーレコード、楽天市場、紀伊国屋書店等で予約受付中！
ユーネクスト配信決定 2026年７月上旬予定
インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関 2026年９月決定
ベトナム上映予定
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英雄星チャンネル アクション俳優 大東賢
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=CmHjhBU3pyI1Oqha
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
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