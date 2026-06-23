授乳後の吐き戻し対策に。popomiの「ポポミクッション」が新登場
子育て関連アイテムを展開する株式会社A-YO商事（よみ：エイヨショウジ／本社：埼玉県川口市／代表取締役：全 心赫）は、自社ブランド「popomi（ポポミ）」より、「ポポミクッション」を発売いたしました。本商品は、授乳時や授乳後の時間をより快適に過ごせるよう設計したベビークッションです。赤ちゃんをやさしく支える形状と、毎日使いやすい機能性にこだわりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353078/images/bodyimage1】
【授乳後の吐き戻し対策に。赤ちゃんをやさしく支える傾斜設計 】
新生児期の赤ちゃんは、胃の形が未熟なこともあり、授乳後に吐き戻しが起こりやすい時期でもあります。
popomiのポポミクッションは、授乳後の時間をより快適に過ごせるよう、ゆるやかな傾斜をつけた設計を採用。げっぷしやすい姿勢を保ちながら、頭から上半身が少し起き上がる姿勢になることで、授乳後の吐き戻し対策としてお使いいただけます。
また、腕が疲れて大変なミルクの時間も、赤ちゃんをクッションに寝かせることで、顔を合わせながらゆったりとスキンシップの時間を楽しめます。
【赤ちゃんの姿勢に着目した、お尻のくぼみ設計】
体重に合わせておしりと腰に沿いやすい設計で、赤ちゃんが安心しやすい自然なCカーブ姿勢に配慮しました。中央のおしり部分には自然にフィットしやすい立体形状を採用し、やさしく包み込むことで落ち着いて過ごしやすい環境づくりを目指しました。さらに蒸れやすいくぼみの部分の内布にハニカムメッシュ素材を採用。通気性に配慮し、汗をかきやすい季節でも快適に使いやすい仕様です。
【授乳だけじゃない。毎日に寄り添う使いやすさ 】
授乳時間だけでなく、お昼寝前のくつろぎ時間や日中の居場所づくり、お風呂上がりにタオルを敷いて使う時間、月齢フォトなど、さまざまなシーンで活躍します。
カバーは取り外してお手入れしやすく、毎日清潔に使いやすい点も特長です。
赤ちゃんとの時間が、少しでも心地よく、穏やかな時間になるようサポートします。
■商品概要
商品名：ポポミクッション
価格：
・クッション＋カバー 9,280円（税込）
・カバーのみ 2,600円（税込）
サイズ：60×65cm
素材：
・カバー：綿100％
・クッション（中綿）：ポリエステル100％
カラー：全9種類（詳細は販売サイトをご覧ください）
販売サイト：https://www.popomi.co.jp/SHOP/ppm-cushion-js.html
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353078/images/bodyimage2】
■株式会社A-YO商事について
「子どもたちの未来を豊かに子育ての時間をより楽しく」をスローガンに掲げ、2009年に創業。子育て家庭の悩みを、様々な視点からサポートできるアイテムを世界中から開拓しています。現在は自社ブランド『popomi（ポポミ）』の開発・製造販売をはじめ、授乳後の吐き戻し防止クッション（ロトトクッション）のROTOTO bebe(ロトトべべ)の日本総代理を行いながら、子育てに関する負担や悩みを軽減し、子育ての時間がより楽しくなるアイテムを提供しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353078/images/bodyimage3】
【会社概要】
社名：株式会社A-YO商事
代表：全 心赫（ゼン シンカク）
本社：埼玉県川口市栄町3丁目10－3みどりビルディング３F
TEL：048-424-4778
FAX：048-430-7158
A-YO商事 公式HP：https://www.a-yocorp.com
popomi 公式shop：https://www.popomi.co.jp/
popomi 公式Instagram：https://www.instagram.com/popomi.official/
事業内容：ベビー用品の総合自社ブランドpopomi、吐き戻し防止クッションのROTOTObebe日本総代理、韓国子供服 自社ブランドJoliBebe、その他子ども用品の輸入販売や卸販売
本リリースに関するお問い合わせ
株式会社A-YO商事 担当：大池
TEL：048-424-4778 FAX：048-430-7158 e-mail：pr@a-yocorp.com
配信元企業：株式会社A-YO商事
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353078/images/bodyimage1】
【授乳後の吐き戻し対策に。赤ちゃんをやさしく支える傾斜設計 】
新生児期の赤ちゃんは、胃の形が未熟なこともあり、授乳後に吐き戻しが起こりやすい時期でもあります。
popomiのポポミクッションは、授乳後の時間をより快適に過ごせるよう、ゆるやかな傾斜をつけた設計を採用。げっぷしやすい姿勢を保ちながら、頭から上半身が少し起き上がる姿勢になることで、授乳後の吐き戻し対策としてお使いいただけます。
また、腕が疲れて大変なミルクの時間も、赤ちゃんをクッションに寝かせることで、顔を合わせながらゆったりとスキンシップの時間を楽しめます。
【赤ちゃんの姿勢に着目した、お尻のくぼみ設計】
体重に合わせておしりと腰に沿いやすい設計で、赤ちゃんが安心しやすい自然なCカーブ姿勢に配慮しました。中央のおしり部分には自然にフィットしやすい立体形状を採用し、やさしく包み込むことで落ち着いて過ごしやすい環境づくりを目指しました。さらに蒸れやすいくぼみの部分の内布にハニカムメッシュ素材を採用。通気性に配慮し、汗をかきやすい季節でも快適に使いやすい仕様です。
【授乳だけじゃない。毎日に寄り添う使いやすさ 】
授乳時間だけでなく、お昼寝前のくつろぎ時間や日中の居場所づくり、お風呂上がりにタオルを敷いて使う時間、月齢フォトなど、さまざまなシーンで活躍します。
カバーは取り外してお手入れしやすく、毎日清潔に使いやすい点も特長です。
赤ちゃんとの時間が、少しでも心地よく、穏やかな時間になるようサポートします。
■商品概要
商品名：ポポミクッション
価格：
・クッション＋カバー 9,280円（税込）
・カバーのみ 2,600円（税込）
サイズ：60×65cm
素材：
・カバー：綿100％
・クッション（中綿）：ポリエステル100％
カラー：全9種類（詳細は販売サイトをご覧ください）
販売サイト：https://www.popomi.co.jp/SHOP/ppm-cushion-js.html
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■株式会社A-YO商事について
「子どもたちの未来を豊かに子育ての時間をより楽しく」をスローガンに掲げ、2009年に創業。子育て家庭の悩みを、様々な視点からサポートできるアイテムを世界中から開拓しています。現在は自社ブランド『popomi（ポポミ）』の開発・製造販売をはじめ、授乳後の吐き戻し防止クッション（ロトトクッション）のROTOTO bebe(ロトトべべ)の日本総代理を行いながら、子育てに関する負担や悩みを軽減し、子育ての時間がより楽しくなるアイテムを提供しています。
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【会社概要】
社名：株式会社A-YO商事
代表：全 心赫（ゼン シンカク）
本社：埼玉県川口市栄町3丁目10－3みどりビルディング３F
TEL：048-424-4778
FAX：048-430-7158
A-YO商事 公式HP：https://www.a-yocorp.com
popomi 公式shop：https://www.popomi.co.jp/
popomi 公式Instagram：https://www.instagram.com/popomi.official/
事業内容：ベビー用品の総合自社ブランドpopomi、吐き戻し防止クッションのROTOTObebe日本総代理、韓国子供服 自社ブランドJoliBebe、その他子ども用品の輸入販売や卸販売
本リリースに関するお問い合わせ
株式会社A-YO商事 担当：大池
TEL：048-424-4778 FAX：048-430-7158 e-mail：pr@a-yocorp.com
配信元企業：株式会社A-YO商事
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