日本パーソナルケア市場、 2035年には593億1,000万米ド CAGR 4.89％成長、スキンケア・ナチュラルコスメ・高齢化需要が市場拡大を牽引 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース

日本パーソナルケア市場、 2035年には593億1,000万米ド CAGR 4.89％成長、スキンケア・ナチュラルコスメ・高齢化需要が市場拡大を牽引 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース