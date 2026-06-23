【要注意】新聞折込で集めた見込み客をExcelで放置していませんか？買取店の追客管理を解説
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新聞折込チラシを入れた後、電話問い合わせは増えたのに、実際の来店や成約が思ったほど伸びない。買取店ではよくある悩みです。貴金属、ブランド品、時計、ジュエリー、着物、骨董品などを扱う店舗では、チラシを見た顧客から「金の相場だけ知りたい」「ロレックスを売るか迷っている」「実家の片付けで出張買取を頼めるか」といった相談が入ります。しかし、その情報をExcel、紙メモ、スタッフ個人のLINE、電話メモに分けて管理していると、見込み客はすぐに埋もれてしまいます。
■新聞折込の反響は「電話件数」だけで判断できない
新聞折込の効果を見るとき、電話が何件鳴ったかだけを確認して終わっている店舗は少なくありません。しかし、実際に見るべきなのは、問い合わせ後にどれだけ査定、来店、成約につながったかです。たとえば、折込当日に電話が30件あっても、顧客名、電話番号、査定品目、来店希望日、概算査定金額、成約見込み、再連絡予定日が残っていなければ、翌週には追客できません。広告費をかけて集めた見込み客を、受付段階で失っている可能性があります。
■Excel管理では「保留」「検討中」「再連絡待ち」が埋もれやすい
買取店の見込み客は、すぐに成約する人ばかりではありません。査定だけして帰った顧客、相見積もり中の顧客、LINEで写真だけ送ってきた顧客、電話で金相場を聞いてきた顧客、出張買取の日程が未確定の顧客、催事で一度だけ接点を持った顧客など、途中状態の顧客が多く発生します。Excelやスプレッドシートでも管理はできますが、担当者が入力し忘れたり、ステータスが更新されなかったり、再連絡日を過ぎても誰も気づかなかったりします。特に少人数運営では、店頭接客、査定、電話対応、古物台帳入力、在庫確認が重なり、追客は後回しになりがちです。
■オーナーが確認すべき追客管理の項目
買取店オーナーが見込み客管理で確認すべき項目は、問い合わせ経路、受付日時、顧客名、電話番号、LINE、査定品目、査定金額、成約・保留・キャンセル、再連絡予定日、担当者、来店経路です。さらに、成約後は在庫状況、販売状況、金庫管理、古物台帳情報、店舗別売上までつながります。重要なのは、単に顧客リストを作ることではありません。「新聞折込経由の問い合わせは多いが、再連絡率が低い」「LINE査定後の返信が遅い」「出張買取の仮予約が確定前に止まっている」といった改善点を見える状態にすることです。
■GoogleマップやLINEと組み合わせるほど追客は複雑になる
現在の買取店集客は、新聞折込だけで完結しません。チラシを見た顧客がGoogleマップで店舗を検索し、Googleビジネスプロフィールの口コミを確認し、LINEで写真を送り、最後に電話する流れもあります。つまり、新聞折込、Googleマップ、LINE、Web査定、電話問い合わせは別々ではなく、一人の顧客が複数の接点を行き来する導線です。この導線をExcelだけで追うと、どの経路が来店につながっているのか、どの担当者の対応が成約につながっているのか、どの品目で保留が多いのかが見えにくくなります。
■買取コージで見込み客・案件・在庫情報を一元管理する
買取コージは、買取業に特化したクラウド型CRMです。電話、LINE、Web査定などの問い合わせ情報を一元管理し、案件ごとの進捗、査定履歴、成約、保留、キャンセル状況を管理しやすくします。顧客情報や過去の買取履歴を残すことで、再来店促進やリピート施策にも活用しやすくなります。また、在庫管理、金庫管理、売上分析、古物台帳対応までまとめて扱えるため、紙、Excel、スプレッドシート、個別メモに分散しがちな情報をクラウド上に集約しやすくなります。店舗買取、出張買取、催事買取を組み合わせている事業者や、複数店舗を展開しているオーナーにとっても、情報共有と業務標準化を進めやすくなります。
新聞折込チラシを入れた後、電話問い合わせは増えたのに、実際の来店や成約が思ったほど伸びない。買取店ではよくある悩みです。貴金属、ブランド品、時計、ジュエリー、着物、骨董品などを扱う店舗では、チラシを見た顧客から「金の相場だけ知りたい」「ロレックスを売るか迷っている」「実家の片付けで出張買取を頼めるか」といった相談が入ります。しかし、その情報をExcel、紙メモ、スタッフ個人のLINE、電話メモに分けて管理していると、見込み客はすぐに埋もれてしまいます。
■新聞折込の反響は「電話件数」だけで判断できない
新聞折込の効果を見るとき、電話が何件鳴ったかだけを確認して終わっている店舗は少なくありません。しかし、実際に見るべきなのは、問い合わせ後にどれだけ査定、来店、成約につながったかです。たとえば、折込当日に電話が30件あっても、顧客名、電話番号、査定品目、来店希望日、概算査定金額、成約見込み、再連絡予定日が残っていなければ、翌週には追客できません。広告費をかけて集めた見込み客を、受付段階で失っている可能性があります。
■Excel管理では「保留」「検討中」「再連絡待ち」が埋もれやすい
買取店の見込み客は、すぐに成約する人ばかりではありません。査定だけして帰った顧客、相見積もり中の顧客、LINEで写真だけ送ってきた顧客、電話で金相場を聞いてきた顧客、出張買取の日程が未確定の顧客、催事で一度だけ接点を持った顧客など、途中状態の顧客が多く発生します。Excelやスプレッドシートでも管理はできますが、担当者が入力し忘れたり、ステータスが更新されなかったり、再連絡日を過ぎても誰も気づかなかったりします。特に少人数運営では、店頭接客、査定、電話対応、古物台帳入力、在庫確認が重なり、追客は後回しになりがちです。
■オーナーが確認すべき追客管理の項目
買取店オーナーが見込み客管理で確認すべき項目は、問い合わせ経路、受付日時、顧客名、電話番号、LINE、査定品目、査定金額、成約・保留・キャンセル、再連絡予定日、担当者、来店経路です。さらに、成約後は在庫状況、販売状況、金庫管理、古物台帳情報、店舗別売上までつながります。重要なのは、単に顧客リストを作ることではありません。「新聞折込経由の問い合わせは多いが、再連絡率が低い」「LINE査定後の返信が遅い」「出張買取の仮予約が確定前に止まっている」といった改善点を見える状態にすることです。
■GoogleマップやLINEと組み合わせるほど追客は複雑になる
現在の買取店集客は、新聞折込だけで完結しません。チラシを見た顧客がGoogleマップで店舗を検索し、Googleビジネスプロフィールの口コミを確認し、LINEで写真を送り、最後に電話する流れもあります。つまり、新聞折込、Googleマップ、LINE、Web査定、電話問い合わせは別々ではなく、一人の顧客が複数の接点を行き来する導線です。この導線をExcelだけで追うと、どの経路が来店につながっているのか、どの担当者の対応が成約につながっているのか、どの品目で保留が多いのかが見えにくくなります。
■買取コージで見込み客・案件・在庫情報を一元管理する
買取コージは、買取業に特化したクラウド型CRMです。電話、LINE、Web査定などの問い合わせ情報を一元管理し、案件ごとの進捗、査定履歴、成約、保留、キャンセル状況を管理しやすくします。顧客情報や過去の買取履歴を残すことで、再来店促進やリピート施策にも活用しやすくなります。また、在庫管理、金庫管理、売上分析、古物台帳対応までまとめて扱えるため、紙、Excel、スプレッドシート、個別メモに分散しがちな情報をクラウド上に集約しやすくなります。店舗買取、出張買取、催事買取を組み合わせている事業者や、複数店舗を展開しているオーナーにとっても、情報共有と業務標準化を進めやすくなります。