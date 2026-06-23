【2026年最新】買取店のチラシ集客で見るべき数字とは？配布枚数より重要な反響後の管理
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買取店の集客では、新聞折込、ポスティング、地域情報誌、催事買取の案内チラシなど、紙媒体はいまも有効な接点になります。特に、貴金属、ブランド品、時計、ジュエリー、着物、骨董品、金券などは、商圏内の高年齢層や地元客に直接届きやすい商材です。ただし、チラシ集客で失敗しやすい店舗は、配布枚数や印刷費だけを見て、反響後の数字を追えていません。電話で金相場を聞いた顧客、LINEで写真だけ送った顧客、査定後に「家族と相談します」と帰った顧客、出張買取の日程が未確定の顧客が、その後どうなったかを管理できているかが重要です。
■反響数だけでは、チラシの良し悪しは判断できない
たとえば、1万枚配布して電話が30件あったとしても、それだけでは成功とも失敗とも言えません。見るべき数字は、問い合わせ件数、査定件数、来店数、出張予約数、成約件数、保留件数、キャンセル件数、再連絡予定件数です。さらに、査定品目、査定金額、成約金額、粗利、担当者、来店経路、配布エリアまで残しておく必要があります。小金井市、府中市、三鷹市などエリア別にチラシを配っているなら、どの地域から貴金属の問い合わせが多いのか、どの地域は電話だけで終わりやすいのかまで見なければ、次回の配布判断が曖昧になります。
■保留客とキャンセル客を追えない店舗は、利益を取りこぼしやすい
買取店では、査定後すぐに成約しない顧客も多くいます。ブランドバッグを他店と相見積もりしている顧客、時計の査定額を家族に相談する顧客、金相場が上がるまで待ちたい顧客、着物や骨董品の量が多く出張日程を調整中の顧客などです。このとき、顧客名、電話番号、LINE、査定品目、査定金額、保留理由、再連絡予定日、担当者が残っていなければ、数日後の追客ができません。チラシで反響を作れていても、査定後フォローが弱ければ、最終的には他店に流れます。
■GoogleマップやLINE経由の来店も、チラシと分けて考えすぎない
チラシを見た顧客が、その場で電話せず、あとからGoogleマップで店舗名を検索することがあります。Googleビジネスプロフィールで口コミや営業時間を確認し、LINE査定やWeb査定に進むケースもあります。そのため、チラシ集客の効果を見るときは、電話問い合わせだけでなく、Googleマップ経由の来店、LINE追加、Web査定、口コミ閲覧後の来店も含めて管理する視点が必要です。Googleビジネスプロフィールのパフォーマンスでは、検索やGoogleマップで店舗を見つけたユーザーの行動を確認できますが、店舗側の顧客管理とつながっていなければ、実際の成約や粗利までは見えません。
■オーナーが毎月見るべき数字は、売上だけではない
買取店オーナーが見るべき数字は、月間売上だけでは不十分です。チラシ反響数、問い合わせ経路別の査定率、査定から成約への転換率、キャンセル率、再連絡実施率、リピート率、買取単価、粗利、在庫数、滞留在庫、店舗別売上、担当者別対応状況、古物台帳の記録状況まで確認する必要があります。複数店舗を展開している場合は、店舗ごとに「問い合わせは多いが成約率が低い」「成約率は高いが単価が低い」「在庫が滞留している」など、問題の種類が異なります。Excelやスプレッドシート、紙メモ、POS、スタッフ個人のLINEに情報が分散していると、この分析に時間がかかります。
■古物台帳・在庫・金庫管理までつながって初めて数字が見える
チラシで来店が増えるほど、成約後の管理も重要になります。古物台帳情報、本人確認、品目、特徴、買取金額、在庫状況、販売状況、金庫内の貴金属や現金管理が別々になっていると、現場は忙しくなる一方です。警視庁も古物商が記載する帳簿様式や記載上の注意を公開しており、帳簿管理は日々の買取業務と切り離せません。特に、貴金属、時計、ブランド品、金券など現金化しやすい商材を扱う店舗では、在庫と金庫の管理が店長任せになると、オーナーが正確な経営数字を把握しにくくなります。
買取店の集客では、新聞折込、ポスティング、地域情報誌、催事買取の案内チラシなど、紙媒体はいまも有効な接点になります。特に、貴金属、ブランド品、時計、ジュエリー、着物、骨董品、金券などは、商圏内の高年齢層や地元客に直接届きやすい商材です。ただし、チラシ集客で失敗しやすい店舗は、配布枚数や印刷費だけを見て、反響後の数字を追えていません。電話で金相場を聞いた顧客、LINEで写真だけ送った顧客、査定後に「家族と相談します」と帰った顧客、出張買取の日程が未確定の顧客が、その後どうなったかを管理できているかが重要です。
■反響数だけでは、チラシの良し悪しは判断できない
たとえば、1万枚配布して電話が30件あったとしても、それだけでは成功とも失敗とも言えません。見るべき数字は、問い合わせ件数、査定件数、来店数、出張予約数、成約件数、保留件数、キャンセル件数、再連絡予定件数です。さらに、査定品目、査定金額、成約金額、粗利、担当者、来店経路、配布エリアまで残しておく必要があります。小金井市、府中市、三鷹市などエリア別にチラシを配っているなら、どの地域から貴金属の問い合わせが多いのか、どの地域は電話だけで終わりやすいのかまで見なければ、次回の配布判断が曖昧になります。
■保留客とキャンセル客を追えない店舗は、利益を取りこぼしやすい
買取店では、査定後すぐに成約しない顧客も多くいます。ブランドバッグを他店と相見積もりしている顧客、時計の査定額を家族に相談する顧客、金相場が上がるまで待ちたい顧客、着物や骨董品の量が多く出張日程を調整中の顧客などです。このとき、顧客名、電話番号、LINE、査定品目、査定金額、保留理由、再連絡予定日、担当者が残っていなければ、数日後の追客ができません。チラシで反響を作れていても、査定後フォローが弱ければ、最終的には他店に流れます。
■GoogleマップやLINE経由の来店も、チラシと分けて考えすぎない
チラシを見た顧客が、その場で電話せず、あとからGoogleマップで店舗名を検索することがあります。Googleビジネスプロフィールで口コミや営業時間を確認し、LINE査定やWeb査定に進むケースもあります。そのため、チラシ集客の効果を見るときは、電話問い合わせだけでなく、Googleマップ経由の来店、LINE追加、Web査定、口コミ閲覧後の来店も含めて管理する視点が必要です。Googleビジネスプロフィールのパフォーマンスでは、検索やGoogleマップで店舗を見つけたユーザーの行動を確認できますが、店舗側の顧客管理とつながっていなければ、実際の成約や粗利までは見えません。
■オーナーが毎月見るべき数字は、売上だけではない
買取店オーナーが見るべき数字は、月間売上だけでは不十分です。チラシ反響数、問い合わせ経路別の査定率、査定から成約への転換率、キャンセル率、再連絡実施率、リピート率、買取単価、粗利、在庫数、滞留在庫、店舗別売上、担当者別対応状況、古物台帳の記録状況まで確認する必要があります。複数店舗を展開している場合は、店舗ごとに「問い合わせは多いが成約率が低い」「成約率は高いが単価が低い」「在庫が滞留している」など、問題の種類が異なります。Excelやスプレッドシート、紙メモ、POS、スタッフ個人のLINEに情報が分散していると、この分析に時間がかかります。
■古物台帳・在庫・金庫管理までつながって初めて数字が見える
チラシで来店が増えるほど、成約後の管理も重要になります。古物台帳情報、本人確認、品目、特徴、買取金額、在庫状況、販売状況、金庫内の貴金属や現金管理が別々になっていると、現場は忙しくなる一方です。警視庁も古物商が記載する帳簿様式や記載上の注意を公開しており、帳簿管理は日々の買取業務と切り離せません。特に、貴金属、時計、ブランド品、金券など現金化しやすい商材を扱う店舗では、在庫と金庫の管理が店長任せになると、オーナーが正確な経営数字を把握しにくくなります。