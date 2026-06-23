【今見直すべき】買取店のDXは何から始めるべきか？顧客管理・古物台帳・業務効率化を一元化する考え方
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買取店では近年、集客経路や顧客対応、在庫管理、古物台帳対応など、日々の業務が複雑化しています。店舗買取だけでなく、出張買取や催事買取を行う事業者では、問い合わせ、査定、成約、在庫化、販売、帳簿管理までの情報が分散しやすく、現場担当者の経験や個別メモに依存するケースも少なくありません。買取店のDXは、いきなり大規模なシステム化を目指すよりも、まずは業務情報を一元管理するところから始めることが重要です。
■買取店の現場で起きやすい管理課題
買取店の業務では、電話、Web、Googleマップ、LINE、紹介など、複数の経路から問い合わせが入ります。ところが、問い合わせ情報が紙、Excel、チャット、担当者のメモに分かれていると、折り返し漏れや査定進捗の確認漏れが起きやすくなります。また、顧客情報と過去の買取履歴が紐づいていない場合、再来店の案内やリピート促進にも活用しにくくなります。
さらに、在庫管理や金庫管理、売上集計、古物台帳作成が別々に行われていると、日々の確認作業が増えます。多店舗展開や少人数運営では、店舗ごとの管理方法がバラバラになり、経営者が正確な数字や現場状況を把握しづらくなる点も課題です。
■なぜ今、管理体制の見直しが必要なのか
リユース市場は拡大傾向にあり、買取店には新規顧客の獲得だけでなく、既存顧客との関係維持、在庫回転、業務効率化が求められています。Googleビジネスプロフィールなどを通じて、検索やマップ上で店舗を見つけるユーザーも多く、来店前の情報接点は以前より分散しています。
一方で、買取店の現場は少人数で運営されることも多く、問い合わせ対応、査定、接客、帳簿管理、売上確認を同時に進める必要があります。そのため、DXの第一歩は「何か新しい集客施策を増やすこと」ではなく、問い合わせから成約後の管理までを見える化し、業務の抜け漏れを減らす体制づくりだといえます。
■買取コージでできること
買取コージは、買取業に特化したクラウド型CRMです。問い合わせ一元管理、案件管理、在庫管理、顧客管理、金庫管理、売上分析、古物台帳対応など、買取店の現場で必要になりやすい管理機能をまとめて扱える点が特徴です。
単なる顧客管理だけでなく、問い合わせ受付から査定、案件進捗、成約後の顧客管理、在庫・売上管理、古物台帳対応までを一元的に管理できます。店舗買取、出張買取、催事買取など、複数の買取形態を行う事業者でも、情報を分散させずに管理しやすくなります。
■買取コージの主なメリット
買取コージを活用することで、問い合わせ情報を一元管理し、対応漏れを防ぎやすくなります。案件ごとの進捗や査定履歴を残せるため、担当者が変わった場合でも状況を確認しやすくなります。
また、顧客情報や過去の買取履歴を蓄積することで、再来店促進やリピート施策にも活用しやすくなります。在庫、金庫、売上分析をまとめて確認できるため、店舗経営に必要な数字を把握しやすくなる点も重要です。古物台帳対応により、日々の帳簿作成や管理業務の負担軽減にもつなげやすく、複数店舗や少人数運営でも、情報共有と業務標準化を進めやすくなります。
■まとめ
買取店のDXは、最初から大きな改革を目指す必要はありません。まずは、問い合わせ、顧客、案件、在庫、売上、古物台帳を一元的に管理し、現場任せになりがちな情報を見える化することが重要です。単発の集客施策だけではなく、獲得した問い合わせや顧客情報を継続的に活用できる管理体制が、今後の買取店経営ではより重要になります。
買取コージは、買取店の業務効率化と顧客管理を支援するクラウド型CRMとして、店舗買取・出張買取・催事買取などを行う買取事業者の管理体制づくりを支援します。
【サービス概要】
サービス名：買取コージ
URL：https://kaitori-koji.jp/
提供形態：クラウド型CRM
対象：店舗買取・出張買取・催事買取などを行う買取事業者
対応機能：問い合わせ一元管理、案件管理、在庫管理、顧客管理、金庫管理、売上分析、古物台帳対応 など
【会社概要】
会社名：合同会社マイアジアエンターテイメント
所在地：東京都小金井市本町6-9-39
設立：2021年11月
事業内容：買取業特化のSaaS型顧客管理システム「買取コージ」他
URL：https://kaitori-koji.jp/
配信元企業：合同会社マイアジアエンターテイメント
買取店では近年、集客経路や顧客対応、在庫管理、古物台帳対応など、日々の業務が複雑化しています。店舗買取だけでなく、出張買取や催事買取を行う事業者では、問い合わせ、査定、成約、在庫化、販売、帳簿管理までの情報が分散しやすく、現場担当者の経験や個別メモに依存するケースも少なくありません。買取店のDXは、いきなり大規模なシステム化を目指すよりも、まずは業務情報を一元管理するところから始めることが重要です。
■買取店の現場で起きやすい管理課題
買取店の業務では、電話、Web、Googleマップ、LINE、紹介など、複数の経路から問い合わせが入ります。ところが、問い合わせ情報が紙、Excel、チャット、担当者のメモに分かれていると、折り返し漏れや査定進捗の確認漏れが起きやすくなります。また、顧客情報と過去の買取履歴が紐づいていない場合、再来店の案内やリピート促進にも活用しにくくなります。
さらに、在庫管理や金庫管理、売上集計、古物台帳作成が別々に行われていると、日々の確認作業が増えます。多店舗展開や少人数運営では、店舗ごとの管理方法がバラバラになり、経営者が正確な数字や現場状況を把握しづらくなる点も課題です。
■なぜ今、管理体制の見直しが必要なのか
リユース市場は拡大傾向にあり、買取店には新規顧客の獲得だけでなく、既存顧客との関係維持、在庫回転、業務効率化が求められています。Googleビジネスプロフィールなどを通じて、検索やマップ上で店舗を見つけるユーザーも多く、来店前の情報接点は以前より分散しています。
一方で、買取店の現場は少人数で運営されることも多く、問い合わせ対応、査定、接客、帳簿管理、売上確認を同時に進める必要があります。そのため、DXの第一歩は「何か新しい集客施策を増やすこと」ではなく、問い合わせから成約後の管理までを見える化し、業務の抜け漏れを減らす体制づくりだといえます。
■買取コージでできること
買取コージは、買取業に特化したクラウド型CRMです。問い合わせ一元管理、案件管理、在庫管理、顧客管理、金庫管理、売上分析、古物台帳対応など、買取店の現場で必要になりやすい管理機能をまとめて扱える点が特徴です。
単なる顧客管理だけでなく、問い合わせ受付から査定、案件進捗、成約後の顧客管理、在庫・売上管理、古物台帳対応までを一元的に管理できます。店舗買取、出張買取、催事買取など、複数の買取形態を行う事業者でも、情報を分散させずに管理しやすくなります。
■買取コージの主なメリット
買取コージを活用することで、問い合わせ情報を一元管理し、対応漏れを防ぎやすくなります。案件ごとの進捗や査定履歴を残せるため、担当者が変わった場合でも状況を確認しやすくなります。
また、顧客情報や過去の買取履歴を蓄積することで、再来店促進やリピート施策にも活用しやすくなります。在庫、金庫、売上分析をまとめて確認できるため、店舗経営に必要な数字を把握しやすくなる点も重要です。古物台帳対応により、日々の帳簿作成や管理業務の負担軽減にもつなげやすく、複数店舗や少人数運営でも、情報共有と業務標準化を進めやすくなります。
■まとめ
買取店のDXは、最初から大きな改革を目指す必要はありません。まずは、問い合わせ、顧客、案件、在庫、売上、古物台帳を一元的に管理し、現場任せになりがちな情報を見える化することが重要です。単発の集客施策だけではなく、獲得した問い合わせや顧客情報を継続的に活用できる管理体制が、今後の買取店経営ではより重要になります。
買取コージは、買取店の業務効率化と顧客管理を支援するクラウド型CRMとして、店舗買取・出張買取・催事買取などを行う買取事業者の管理体制づくりを支援します。
【サービス概要】
サービス名：買取コージ
URL：https://kaitori-koji.jp/
提供形態：クラウド型CRM
対象：店舗買取・出張買取・催事買取などを行う買取事業者
対応機能：問い合わせ一元管理、案件管理、在庫管理、顧客管理、金庫管理、売上分析、古物台帳対応 など
【会社概要】
会社名：合同会社マイアジアエンターテイメント
所在地：東京都小金井市本町6-9-39
設立：2021年11月
事業内容：買取業特化のSaaS型顧客管理システム「買取コージ」他
URL：https://kaitori-koji.jp/
配信元企業：合同会社マイアジアエンターテイメント
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