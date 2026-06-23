日本のサイバーセキュリティ市場規模、2034年までに460億米ドルに到達へ ― 2026～2034年のCAGRは9.50%
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353214/images/bodyimage1】
日本のサイバーセキュリティ市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本のサイバーセキュリティ市場：コンポーネント別、導入タイプ別、組織規模別、産業分野別、地域別の規模、シェア、動向、予測（2026年～2034年）」を発表しました。
本レポートによると、日本のサイバーセキュリティ市場は2025年に199億米ドルと評価され、2034年には460億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は9.50%です。関東地方が市場を牽引しており、これは東京とその周辺地域に大企業、金融機関、政府機関、テクノロジー企業が集中していることが要因です。ソリューションがコンポーネントセグメントを支配しており、アイデンティティおよびアクセス管理（IAM）、インフラストラクチャセキュリティ、ガバナンス・リスク・コンプライアンス（GRC）、脆弱性管理、データセキュリティソリューションが主要な製品カテゴリとなっています。クラウドベースの導入は、企業がクラウド移行とハイブリッドインフラストラクチャの採用を加速させているため、平均を上回るペースで成長しています。大企業が最大のユーザーセグメントを占めていますが、攻撃者がリソース制約のある組織をますます標的にしているため、中小企業（SMB）が最も急速に成長しているセグメントとなっています。
日本のサイバーセキュリティ市場は、ランサムウェア、データ漏洩、国家支援型攻撃など、ますます高度化するサイバー脅威からデジタル資産、インフラ、データを保護するために設計された、あらゆるセキュリティソリューション、サービス、テクノロジーを網羅しています。この市場を牽引しているのは、日本の組織を標的としたサイバー攻撃の異常な頻度と高度化（2025年には日本企業が毎週平均1,231件のサイバー攻撃を受けると予測されている）、2025年5月に成立した、政府機関が2035年まで外部の脅威に対して積極的な作戦を実施できるようにする「積極的サイバー防衛法」、そして攻撃対象領域を拡大し高度なセキュリティ対策を必要とするデジタル技術、クラウドコンピューティング、IoT統合、リモートワークの普及加速です。
さらに、この市場は、深刻なサイバーセキュリティ人材不足（11万人を超える専門家が不足し、需給ギャップは97.6%）、クラウドセキュリティアーキテクチャとゼロトラストフレームワークの重要性、そしてAIを活用した脅威検出、機械学習に基づく異常検知、自動インシデント対応機能の融合によって形成されており、これらは企業セキュリティアーキテクチャ全体で標準要件になりつつあります。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-cybersecurity-market/requestsample
主要な市場推進要因
1. サイバー脅威の高度化と攻撃頻度の増加
日本は、国家支援型攻撃、高度化するランサムウェア攻撃、巧妙なデータ侵害作戦、重要インフラを標的とした組織的攻撃など、前例のない、かつエスカレートするサイバー脅威の状況に直面しています。2025年には、日本の組織は毎週平均1,231件のサイバー攻撃を受けており、脅威環境の異常な規模と容赦ない激しさを反映しています。近年、日本の企業の約80%がサイバー攻撃の標的となっており、高度な検知、防御、対応能力に対する緊急の需要が生じています。地政学的緊張、犯罪の巧妙化、そして日本の経済と金融セクターが持つ魅力的な金融ターゲットが重なり、脅威は絶えずエスカレートする軌道を描き、予測期間を通じてサイバーセキュリティインフラへの継続的な投資が不可欠となっています。金融サービス、政府、医療、製造、IT、通信など、あらゆるセクターの組織が、サイバーセキュリティへの支出を裁量的なコストセンターから戦略的な事業上の必須事項へと徐々に引き上げています。
日本のサイバーセキュリティ市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本のサイバーセキュリティ市場：コンポーネント別、導入タイプ別、組織規模別、産業分野別、地域別の規模、シェア、動向、予測（2026年～2034年）」を発表しました。
本レポートによると、日本のサイバーセキュリティ市場は2025年に199億米ドルと評価され、2034年には460億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は9.50%です。関東地方が市場を牽引しており、これは東京とその周辺地域に大企業、金融機関、政府機関、テクノロジー企業が集中していることが要因です。ソリューションがコンポーネントセグメントを支配しており、アイデンティティおよびアクセス管理（IAM）、インフラストラクチャセキュリティ、ガバナンス・リスク・コンプライアンス（GRC）、脆弱性管理、データセキュリティソリューションが主要な製品カテゴリとなっています。クラウドベースの導入は、企業がクラウド移行とハイブリッドインフラストラクチャの採用を加速させているため、平均を上回るペースで成長しています。大企業が最大のユーザーセグメントを占めていますが、攻撃者がリソース制約のある組織をますます標的にしているため、中小企業（SMB）が最も急速に成長しているセグメントとなっています。
日本のサイバーセキュリティ市場は、ランサムウェア、データ漏洩、国家支援型攻撃など、ますます高度化するサイバー脅威からデジタル資産、インフラ、データを保護するために設計された、あらゆるセキュリティソリューション、サービス、テクノロジーを網羅しています。この市場を牽引しているのは、日本の組織を標的としたサイバー攻撃の異常な頻度と高度化（2025年には日本企業が毎週平均1,231件のサイバー攻撃を受けると予測されている）、2025年5月に成立した、政府機関が2035年まで外部の脅威に対して積極的な作戦を実施できるようにする「積極的サイバー防衛法」、そして攻撃対象領域を拡大し高度なセキュリティ対策を必要とするデジタル技術、クラウドコンピューティング、IoT統合、リモートワークの普及加速です。
さらに、この市場は、深刻なサイバーセキュリティ人材不足（11万人を超える専門家が不足し、需給ギャップは97.6%）、クラウドセキュリティアーキテクチャとゼロトラストフレームワークの重要性、そしてAIを活用した脅威検出、機械学習に基づく異常検知、自動インシデント対応機能の融合によって形成されており、これらは企業セキュリティアーキテクチャ全体で標準要件になりつつあります。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-cybersecurity-market/requestsample
主要な市場推進要因
1. サイバー脅威の高度化と攻撃頻度の増加
日本は、国家支援型攻撃、高度化するランサムウェア攻撃、巧妙なデータ侵害作戦、重要インフラを標的とした組織的攻撃など、前例のない、かつエスカレートするサイバー脅威の状況に直面しています。2025年には、日本の組織は毎週平均1,231件のサイバー攻撃を受けており、脅威環境の異常な規模と容赦ない激しさを反映しています。近年、日本の企業の約80%がサイバー攻撃の標的となっており、高度な検知、防御、対応能力に対する緊急の需要が生じています。地政学的緊張、犯罪の巧妙化、そして日本の経済と金融セクターが持つ魅力的な金融ターゲットが重なり、脅威は絶えずエスカレートする軌道を描き、予測期間を通じてサイバーセキュリティインフラへの継続的な投資が不可欠となっています。金融サービス、政府、医療、製造、IT、通信など、あらゆるセクターの組織が、サイバーセキュリティへの支出を裁量的なコストセンターから戦略的な事業上の必須事項へと徐々に引き上げています。