【今見直すべき】買取店のポスティング反響を逃さないための電話・LINE・来店管理
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353272/images/bodyimage1】
■ポスティングで集めた反響は、管理しないとすぐに埋もれる
買取店の集客では、GoogleマップやWeb査定だけでなく、今でもポスティングや新聞折込、地域チラシが有効な場面があります。特に、貴金属、ブランド品、時計、ジュエリー、着物、骨董品、金券などは、近隣住民に「そういえば売りたい物があった」と思い出してもらう接点になりやすい商材です。
しかし、ポスティングの難しさは、配った後の反響が電話、LINE、来店、Webフォーム、出張買取予約などに分散する点にあります。チラシを見て金相場だけ電話で聞いた顧客、LINEで指輪の写真だけ送ってきた顧客、査定だけして帰った顧客、相見積もり中の顧客、催事会場で一度だけ接点を持った顧客が、紙メモやExcel、スタッフ個人のLINEに分かれてしまうと、せっかくの広告費が回収しにくくなります。
■電話問い合わせとLINE査定は、受付直後の記録が勝負になる
ポスティング後に起きやすいのが、「問い合わせは来たが、その後を追えていない」という状態です。たとえば、午前中に「18金のネックレスはいくらくらいか」と電話が入り、午後にはLINEでブランドバッグの写真が届き、夕方に出張買取の日程相談が入る。現場が査定や接客で立て込むと、誰が、いつ、どのチラシを見て、何を売りたいと言っていたのかが曖昧になります。
最低限残すべき項目は、問い合わせ経路、受付日時、顧客名、電話番号、LINE、査定品目、査定金額、成約・保留・キャンセル、再連絡予定日、担当者です。特に「保留」と「再連絡予定日」は重要です。査定額に納得せず帰った顧客でも、翌週の金相場や他店見積もりの結果次第で再成約する可能性があります。ここを店長の記憶に任せると、反響客は簡単に流出します。
■来店経路を見ないと、ポスティングの良し悪しを判断できない
ポスティングは、配布枚数だけを見ても成果は分かりません。見るべきなのは、どのエリアに配ったチラシから、どのような顧客が、どの商品を持ち込み、どの程度成約したかです。たとえば、駅前マンションではブランド品や時計の問い合わせが多く、戸建てエリアでは着物、骨董品、貴金属の出張買取相談が多い、といった傾向が出ることがあります。
オーナーが確認すべき管理項目は、来店経路、問い合わせ件数、査定件数、成約率、キャンセル率、再連絡予定、リピート率、買取単価、粗利、在庫数、滞留在庫、店舗別売上、担当者別対応状況です。GoogleビジネスプロフィールやGoogleマップ経由の来店と、ポスティング経由の来店を分けて見ることで、次に配る地域、チラシの訴求、買取強化品目を判断しやすくなります。
■紙メモ・Excel・スプレッドシート管理は、少人数店舗ほど限界が出やすい
1店舗だけなら、紙の受付表やExcelでも何とか回るように見えるかもしれません。しかし、実際には電話メモ、LINE査定、古物台帳、POS、在庫表、金庫管理表、売上管理表が分断されやすくなります。査定担当者は顧客対応を優先し、事務担当者は古物台帳への転記に追われ、オーナーは月末になってようやく店舗別売上を確認する、という流れになりがちです。
特に金、プラチナ、ブランドバッグ、時計、ジュエリーのように単価が高い商材では、在庫状況、販売状況、金庫管理、担当者、買取日、顧客情報がつながっていないと、確認作業が店長依存になります。出張買取や催事買取を行う場合は、訪問日程、持ち帰り査定、成約保留、再訪問予定も加わるため、管理がさらに複雑になります。
■ポスティングで集めた反響は、管理しないとすぐに埋もれる
買取店の集客では、GoogleマップやWeb査定だけでなく、今でもポスティングや新聞折込、地域チラシが有効な場面があります。特に、貴金属、ブランド品、時計、ジュエリー、着物、骨董品、金券などは、近隣住民に「そういえば売りたい物があった」と思い出してもらう接点になりやすい商材です。
しかし、ポスティングの難しさは、配った後の反響が電話、LINE、来店、Webフォーム、出張買取予約などに分散する点にあります。チラシを見て金相場だけ電話で聞いた顧客、LINEで指輪の写真だけ送ってきた顧客、査定だけして帰った顧客、相見積もり中の顧客、催事会場で一度だけ接点を持った顧客が、紙メモやExcel、スタッフ個人のLINEに分かれてしまうと、せっかくの広告費が回収しにくくなります。
■電話問い合わせとLINE査定は、受付直後の記録が勝負になる
ポスティング後に起きやすいのが、「問い合わせは来たが、その後を追えていない」という状態です。たとえば、午前中に「18金のネックレスはいくらくらいか」と電話が入り、午後にはLINEでブランドバッグの写真が届き、夕方に出張買取の日程相談が入る。現場が査定や接客で立て込むと、誰が、いつ、どのチラシを見て、何を売りたいと言っていたのかが曖昧になります。
最低限残すべき項目は、問い合わせ経路、受付日時、顧客名、電話番号、LINE、査定品目、査定金額、成約・保留・キャンセル、再連絡予定日、担当者です。特に「保留」と「再連絡予定日」は重要です。査定額に納得せず帰った顧客でも、翌週の金相場や他店見積もりの結果次第で再成約する可能性があります。ここを店長の記憶に任せると、反響客は簡単に流出します。
■来店経路を見ないと、ポスティングの良し悪しを判断できない
ポスティングは、配布枚数だけを見ても成果は分かりません。見るべきなのは、どのエリアに配ったチラシから、どのような顧客が、どの商品を持ち込み、どの程度成約したかです。たとえば、駅前マンションではブランド品や時計の問い合わせが多く、戸建てエリアでは着物、骨董品、貴金属の出張買取相談が多い、といった傾向が出ることがあります。
オーナーが確認すべき管理項目は、来店経路、問い合わせ件数、査定件数、成約率、キャンセル率、再連絡予定、リピート率、買取単価、粗利、在庫数、滞留在庫、店舗別売上、担当者別対応状況です。GoogleビジネスプロフィールやGoogleマップ経由の来店と、ポスティング経由の来店を分けて見ることで、次に配る地域、チラシの訴求、買取強化品目を判断しやすくなります。
■紙メモ・Excel・スプレッドシート管理は、少人数店舗ほど限界が出やすい
1店舗だけなら、紙の受付表やExcelでも何とか回るように見えるかもしれません。しかし、実際には電話メモ、LINE査定、古物台帳、POS、在庫表、金庫管理表、売上管理表が分断されやすくなります。査定担当者は顧客対応を優先し、事務担当者は古物台帳への転記に追われ、オーナーは月末になってようやく店舗別売上を確認する、という流れになりがちです。
特に金、プラチナ、ブランドバッグ、時計、ジュエリーのように単価が高い商材では、在庫状況、販売状況、金庫管理、担当者、買取日、顧客情報がつながっていないと、確認作業が店長依存になります。出張買取や催事買取を行う場合は、訪問日程、持ち帰り査定、成約保留、再訪問予定も加わるため、管理がさらに複雑になります。