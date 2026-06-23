自由空間光通信（FSO）市場は2030年までに40.3億ドルに達する見込み、宇宙および地上インフラ全体で高速光ワイヤレスネットワークが拡大

自由空間光通信（FSO）市場は2030年までに40.3億ドルに達する見込み、宇宙および地上インフラ全体で高速光ワイヤレスネットワークが拡大