毎日のシャワーで肌に触れるタオルだからこそ、素材選びが大切。「dodoong」は、石油由来の合成繊維ではなく、サトウキビ由来PLA60%とビーガンシルク40%で作られた、環境配慮型シャワータオルです。少量のボディソープでももこもこの濃密な泡が立ち上がり、優しいクッション層で肌を守りながら汚れを浮かせる使用感が特徴。敏感肌の方にも安心して毎日使えます！ 毎日のバスタイムを、ただ体を洗う時間ではなく、肌にも環境にも少しやさしい時間へ。 そんな思いから生まれたアイテムです。

韓国のライフスタイルブランド「SAIRO」は、シャワータオル「dodoong Pudding Bubble Body Towel（プディングバブルシャワータオル）」の日本展開をクラウドファンディングプラットフォーム「CAMPFIRE」を通じて実施します。プロジェクトは2026年7月4日までを予定しています。

毎日使うものだからこそ、素材を問い直す

スキンケアやヘルスケア製品では、成分や素材を気にする方が増えています。 一方で、毎日素肌に直接触れるシャワータオルについては、意外と素材まで意識していない方も多いのではないでしょうか。 一般的なシャワータオルには、ナイロンやポリエステルなど、石油由来の合成繊維が多く使われています。便利で使いやすい素材ではありますが、使用中に細かな繊維片が流れ出し、環境負荷につながる可能性もあります。 SAIRO代表のイ・スンジェ氏は、 「毎日使うものなのに、なぜ素材にはあまり目が向けられていないのだろう」 という疑問から、本商品の開発をスタートしました。 食べるものや肌につけるものを選ぶように、シャワータオルも素材で選べるようにしたい。 そんな考えから生まれたのが、「dodoong」です。 環境に配慮したものを、無理なく毎日の生活に取り入れたい。そう考える方に向けた、新しいバスケアアイテムです。

CAMPFIREでの日本初展開では、2枚セットを先着限定2,800円の特別価格でお選びいただけます。 自分用はもちろん、家族用、ストック用、ちょっとしたギフト用にも選びやすいリターン構成となっています。

植物由来素材×泡立ち設計で実現した、新しいバスケア体験

一般的なシャワータオルが価格や耐久性を重視して選ばれることが多い一方で、dodoongは「素材」「泡立ち」「肌あたり」に着目しました。サトウキビ由来PLAとビーガンシルクを組み合わせることで、毎日のシャワーを、強くこする洗い方から泡で包み込むバスケア時間へ変えることを目指しています。

dodoongの最大の特徴は、サトウキビ由来PLA（ポリ乳酸）60%と人絹／ビーガンシルク40%の組み合わせです。PLAは微生物によって最終的に水と二酸化炭素へと分解される生分解性素材で、石油由来合成繊維と異なり、自然界での分解期間を大幅に短縮します。一方、ビーガンシルクはセルロース由来で、蚕を使わずにシルクのような光沢としなやかな肌触りを実現。縫製糸にはコットン100%を採用し、全体的にマイクロプラスチック排出をゼロにしています。

dodoongの魅力を特に感じやすいのが、泡立ちのよさです。水で濡らしたタオルにボディソープをワンプッシュ程度のせて揉むだけで、サトウキビPLAの繊維構造が空気を細かく取り込み、ビーガンシルクがきめ細かさを整えることで、プディングのようなぷるんとした泡が生成されます。この「プディング泡」が肌と手指の間にクッション層を形成し、強くこすらなくても汚れが浮き上がる仕組みです。

また、独自の凹凸テクスチャーとの組み合わせにより、泡のクッションを通じて古い角質を優しく除去しながら、ビーガンシルクの低摩擦特性が肌バリアへのダメージを最小限に抑えています。洗い上がりにヒリヒリ感がなく、毎日のシャワーでなめらかさが積み重なる使用感が、韓国で支持された1番の理由でした。 サイズは30cm×100cmのロングタイプで、手に持ちやすい幅と背中まで到達する長さを両立。重量25gの軽量設計で、水切りが良く、風通しの良い場所での速乾性も優れています。交換目安は2～3ヶ月です。

こんな人におすすめ

・毎日のバスケアで肌への優しさを重視したい方 ・環境配慮を生活習慣に組み込みたい方 ・肌がデリケートで、シャワータオルの素材が気になる方 ・濃密な泡立ちで洗浄力と肌心地の両立を望む方 ・毎日使うものは素材から選びたい、という価値観を持つ方

韓国での実績が証明する市場適性と製品信頼性

dodoongは、韓国の主要クラウドファンディングプラットフォーム「Wadiz」で3度の展開をしました。 大変ありがたいことに、最新キャンペーンでは支援者数169名、達成率1,657%を17日間で達成しました。こうした実績は、韓国市場の環境配慮型バスケア製品への高需要と、本商品の製品力に対する評価をいただけたと大変嬉しく思っています。 製品安全性についても、韓国国家安全規格であるKC（Korea Certification）安全要件テストを取得済みとなっております。ホルムアルデヒド不検出、pH値規定範囲内、蛍光増白剤不検出、重金属不検出、色落ち試験合格を第三者機関で確認しており、お子さまや敏感肌の方も使用できる安全基準を満たすよう十分に配慮して製造しました。

CAMPFIREで今支援する理由

クラウドファンディングでの早期支援により、秋以降の正式販売前に先行価格でお試しいただけます。本製品を、ぜひ応援いただけますと幸いです。

プロジェクト概要

CAMPFIREでの日本初展開はAll-in方式で実施中、2026年7月4日までとなっております。リターン発送は2026年7月下旬以降を予定しており、その後の秋以降にはECサイトでの正式販売とともに、次期素材版の開発も検討されています。 リターンは2枚セット（先着限定特別価格2,800円）から、5枚セット（最初特価6,500円、早期特価6,900円、一般価格7,900円）、10枚セット（最初特価9,800円、早期特価10,500円、一般価格14,000円）まで複数のセットをご用意しています。家族利用やストック、ギフト用途に対応し選びやすくなっています。 集めた支援金の使途は、仕入れ・在庫費用が約40%、国内配送・物流費が約25%、日本語パッケージ・翻訳費用が約15%、マーケティング・SNS・広告費が約12%、手数料その他が約8%と、製品品質維持と国内流通体制の構築を優先する配分です。

公式SNSでもチェック

会社概要

Instagram投稿 : https://www.instagram.com/p/https://www.instagram.com/dodoong_green// https://camp-fire.jp/projects/935019/view

企業名：Sairo 代表者名：イ・スンジェ ---