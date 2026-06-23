LivelyLifeライブリーライフ株式会社は、20000mAh大容量バッテリーを搭載したコードレス折り畳み扇風機を提案しました。​ 従来の扇風機は「決まった場所に設置して使用する季節家電」という位置づけが一般的でした。​ しかし、近年では住宅環境の変化やライフスタイルの多様化により、「必要な場所へ移動できる」「使わない時は収納しやすい」「電源場所に左右されない」といった、より自由な使い方へのニーズが高まっています。​ 家電ブランドSOPPYは、こうした現代の暮らしに合わせ、扇風機を“固定して使う家電”から“暮らしに合わせて移動できる家電”へと再設計しました。​ 楽天市場販売ページ：https://item.rakuten.co.jp/soppy/j100652-1/ ヤフーショッピング販売ページ：https://store.shopping.yahoo.co.jp/soppy-store/j100653.html

扇風機の新しい課題は「風」ではなく「使い方」

https://item.rakuten.co.jp/soppy/j100652-1/

これまでの扇風機選びでは、風量や静音性が主なポイントとして重視されてきました。 一方で、実際の生活では、 ・コンセントの位置によって設置場所が限られる ・使用しない季節の収納場所に困る ・部屋を移動するたびに持ち運びが面倒 といった、使用環境に関する課題も存在しています。 SOPPYは、この「扇風機の当たり前」に着目。 風を届けるだけではなく、生活シーンに合わせて自由に移動できることを新しい価値として提案します。

従来の扇風機が抱えていた3つの課題を解決

| 従来の扇風機 | SOPPYコードレス折り畳み扇風機 | | ---------- | ------------ | | コンセントが必要 | 20000mAhバッテリー搭載 | | 設置場所が固定される | 好きな場所へ移動可能 | | 収納スペースを取る | 折り畳んでコンパクト収納 | | 高さ変更が難しい | 4段階高さ調整 | | 風量調整が少ない | 8段階風量調整 | | 風を送るだけ | スマホ充電にも対応 |

製品特徴

① 20000mAh大容量バッテリー搭載、コードレスで自由な設置を実現

20000mAhの大容量バッテリーを搭載し、コードレスで長時間使用できるだけでなく、USB出力によりスマートフォンなどの充電にも対応。 日常の快適性だけでなく、外出時や電源確保が必要な場面でも活用できる多機能設計を実現しました。 リビング、寝室、キッチン、書斎など、必要な場所へ自由に移動できます。

② 折り畳み構造で収納しやすい新発想デザイン

従来のリビング扇風機は、使用しない時に収納スペースを大きく占有することが課題でした。 SOPPYは折り畳み構造を採用し、コンパクトに収納可能。 限られた収納スペースでも扱いやすく、日本の住宅環境にも適した設計となっています。

③ 1台で卓上・リビング・持ち運びに対応

高さ調整機能により、 ・デスク周りで使う卓上扇風機 ・リビングで使うスタンド扇風機 ・アウトドアやベランダで使うポータブル扇風機 として、さまざまな生活シーンに対応します。 「場所ごとに扇風機を用意する」のではなく、1台を必要な場所へ持ち運ぶ新しい使い方を提案します。

④ 8段階風量調整・最大6ｍ送風距離

DCモーターを搭載し、シーンに合わせた細かな風量調整が可能。 微風からパワフルな送風まで、季節や使用環境に合わせて快適な風を提供します。

⑤ リモコン操作・首振り・タイマー・LEDライト搭載

離れた場所から操作できるリモコンを付属。 さらにタイマー機能や首振りやLEDライト機能を搭載し、日常のさまざまな場面で使いやすさを高めています。

商品の主な仕様

商品名：コードレス折り畳み扇風機 SOPPY バッテリー容量：20000mAh 風量調整：8段階 モーター：DCモーター 高さ調整：4段階 首振り：左右自動首振り対応 タイマー：1H / 2H / 4H / 8H 給電方式：Type-C充電 楽天市場販売ページ：https://item.rakuten.co.jp/soppy/j100652-1/ ヤフーショッピング販売ページ：https://store.shopping.yahoo.co.jp/soppy-store/j100653.html

SOPPYが提案する新しい夏の暮らし

暑い季節に必要なのは、「強い風」だけではありません。 必要な場所へ、必要な時に、自由に涼しさを届けること。 SOPPYは、これからの暮らしに合わせた「移動できる快適性」を提案する、新しい生活家電です。 SOPPYは今後も、日々変化する生活スタイルに寄り添い、機能性とデザイン性を両立した生活家電の開発を進めてまいります。

■ 詳しい使用イメージは動画でチェック

会社概要

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=Ip7VSJauRPc

L&Lライブリーライフ株式会社は、2015年にオンラインショップとして事業を開始しました。現在では、スマートウォッチやワイヤレスイヤホン、スマートフォンアクセサリー、小型家電、アウトドア・スポーツ関連製品などを幅広く展開するライフスタイルテクノロジー企業へと事業領域を拡大しています。 日本をはじめ欧米および東南アジアの主要オンラインモールへ販売チャネルを拡充し、累計1,000万人以上のお客様に製品・サービスをご利用いただいています。 最新テクノロジーと市場ニーズを的確に捉えた製品開発を強みとし、高品質かつ高付加価値な商品を提供してまいりました。「日常をより便利に、より豊かに」という理念のもと、革新性と実用性を兼ね備えた製品づくりを追求しています。 会社名：L&Lライブリーライフ株式会社 代表者：志田英知 所在地：東京都立川市錦町3-1-13立川ASビル3F 電話：042-512-8274 URL：https://livelylife.jp/