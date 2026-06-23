スポーツ全般、生活雑貨を中心に国内総合代理店を務める株式会社Cycle（代表：飯田 航、本社：東京都豊島区、以下Cycle）が代理店を務める英国発のボクシング・フィットネスブランド「RDX SPORTS JAPAN（RDX® SPORTS 日本総代理店）」は、2026年7月4日(日)に宮城県塩竈市にて、小学生向け体験型スクールを運営する「こどぷら」と共同で「こどぷら 親子トレーニングイベント」を開催いたします。

イベント概要

本イベントは、「子どもたちが自分の可能性に気づき、挑戦することの楽しさを体感する機会をつくりたい」という両者の想いから実現したものです。スポーツや運動を通じて親子で身体を動かしながら、成功体験を積み重ねることで、子どもたちの自己肯定感や挑戦する力を育むことを目的としています。 当日は、RDX JAPANアンバサダーでありパワーリフターとして活躍するYURIさんを迎え、ミット打ち体験を実施。格闘技未経験の子どもたちでも楽しめる内容となっており、「できた！」という達成感を通じて、新たな挑戦への第一歩を後押しします。 また、RDX JAPANはイベントで使用するボクシンググローブやパンチングミットを提供するほか、参加者全員にPocketBottleをプレゼントいたします。 ■「こどぷら 親子トレーニングイベント」概要 開催日時：7月4日（土）10:00～12:00 開催場所：こどぷら（宮城県塩竈市） 主 催：こどぷら × RDX JAPAN共催

■主催者コメント こどぷらは、『子ども達が、自分の声で生き方を選べる社会をつくる』を理念に、小学生向けの体験型スクールを運営しています。今回、RDX様とのコラボイベントを開催できることを大変嬉しく思います。子ども達の挑戦する力や自己肯定感は、身体を動かしながら『できた！』を積み重ねることで育まれると考えています。このイベントが、子どもから大人まで、自分の可能性に気づき、新たな一歩を踏み出すきっかけになれば幸いです。地域の中で、こどもたちを真ん中にした挑戦を応援し合える場を、これからもつくっていきたいと思います。 こどぷら株式会社代表取締役：中川香苗 https://www.instagram.com/kana_er3/ RDX JAPAN提供品 ■体験用備品 ・KARAシリーズ ボクシンググローブ マットゴールド https://rdxsports.jp/products/rdx744 ・T1 パンチングミット https://rdxsports.jp/products/rdx023 ■参加者向けノベルティ ・PocketBottle

育児・仕事を両立しながら、果敢に挑戦し続けるパワーリフターYURIさん

宮城県出身。出産後、娘と一緒にダンスを習いながら、コロナ禍を経て息子が通っていた空道を自身も始める。そこでウェイトトレーニングの楽しさに目覚め、約1年半前にパワーリフティングと出会う。現在は、育児と仕事を両立しながら、自分磨き（ボディメイク）を楽しみ、パワーリフターとして成長するために挑戦を続けている。

UK.売上NO1「RDX® SPORTS」とは

「RDX® SPORTS」は、1999年に英国・マンチェスターで誕生した格闘技・フィットネスメーカーでこれまでに累計5,000万個以上を販売するグローバルメーカーです。ボクシングは、これまでもそうですが庶民には馴染みが薄く、プロが愛用する高価格なものが主流でした。現在でもプロ用のグローブは２、3万円から10数万円するものまで存在し、強い衝撃や擦れにより消耗しやすいものです。そこで『もっとボクシングを身近なものにしたい』というメーカーの想いから、現在では世界特許まで取得した独自の製造方法によりパキスタンに自社工場を構え、丈夫で高品質、低価格なボクシング製品を作ることに成功しました。現在ではBoxing、MMA （格闘技）、フィットネスの分野で世界的に認知されるブランドまでと成長しています。「RDX® SPORTS JAPAN」としてはアマチュアスポーツ、学生スポーツを応援することをスローガンに掲げ、チャレンジとパフォーマンスに寄り添えるブランドを目指しています。

販売サイト

・公式サイト：https://rdxsports.jp/ ・amazon公式ネットショップ：https://www.amazon.co.jp/rdx ・楽天市場公式サイト：https://www.rakuten.ne.jp/gold/sportsimpact/rdx/ ・ヤフーショッピングサイト：https://store.shopping.yahoo.co.jp/sportsimpact/

Webマガジン

https://rdxsports.jp/

アマチュアスポーツ メディア 「BRIDGE OF DREAMS」：https://sportsimpact.jp/bridge-of-dreams/ プロスポーツ メディア 「GLORY BEYOND DREAMS」：https://sportsimpact.jp/glory-beyond-dreams/

株式会社Cycleについて

企業名：株式会社Cycle（旧：A-Trade合同会社） 令和3年3月1日より株式化、社名変更 所在地：東京都豊島区西池袋４－２８－１３ パークサイド西池１０２ 設立： 平成29年3月1日 代表： 飯田 航 資本金：5,000,000円 事業内容：海外スポーツ・健康・アート・環境関連用品の日本国内販売、日本国内における各種マーケティングの提案、および実施、各種スポーツ関連イベント開催、海外EC関連事業 など

https://cyclelife.co.jp/