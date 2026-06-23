Hondaの自動車大学校「ホンダ テクニカル カレッジ 関西」が夏休み期間である8月1日(土)、4日(火)に開催の『夏の体験授業 2026』にてF1を特別展示！
Hondaの自動車大学校「ホンダ テクニカル カレッジ 関西」が2026年8月1日(土)、4日(火)に特別なオープンキャンパス『夏の体験授業 2026』を開催します。参加者は、在校生と先生がこの日のために考えたバイク・クルマの整備、汎用エンジンの分解組立に加え、CATIA(3D設計ソフト)を使った開発体験ができます。
『夏の体験授業 2026』
また、学校法人 ホンダ学園 創立50周年の特別企画として、1988年F1世界選手権で16戦中15勝する快挙を成し遂げた「McLaren Honda MP4/4」のF1マシンを特別展示します。
更に、2025年11月にイタリア・ミラノで開催された世界最大の二輪車エキシビジョンEICMAで披露した「Honda × kuromi」の特別デザインバイク2台「CBR1000RR-R FIREBLADE」「CB750 Hornet」も特別展示します。
その他にもHondaのスポーツカー『NSX』『CIVIC TYPE R』を前に記念撮影ができる等、参加者全員が楽しめるプログラムになっています。
『夏の体験授業 2026』が、自動車業界やものづくり業界への進学を検討している中学生・高校生および保護者様の一助になれば幸いです。
○『夏の体験授業 2026』の概要
開催日時 ： 2026年8月1日(土)、8月4日(火)
両日とも10:30～15:30
※ご参加者・同伴者様全員の昼食付
開催概要 ： 在校生と先生が考えた
「バイク・クルマの整備に汎用エンジンの分解組立」、
「CATIA(3D設計ソフト)を使った開発体験)」、
お子様の入試に備え、最新情報をいち早くお届け！
「保護者様向け説明会」
学園の特徴と各学科および就職先がまるわかり！
「学校説明会」
校内と部同好会活動を在校生が紹介！
「キャンパスツアー」 等
【創立50周年】
特別展示1 ： 1988年F1世界選手権で16戦中15勝する快挙を成し遂げた
「McLaren Honda MP4/4」のF1マシン
特別展示1
特別展示2 ： 2025年11月にイタリア・ミラノで開催された世界最大の二輪車
エキシビジョンEICMAで披露した「Honda × kuromi」の
特別デザインバイク2台
「CBR1000RR-R FIREBLADE」「CB750 Hornet」
特別展示2
※特別展示車1・2は急遽変更になる可能性もございます。
プレゼント ： 50周年記念 オリジナルTシャツ(参加者全員)
参加者の枠 ： 1日あたり100名まで ※先着順
予約方法 ： 予約はHPのオープンキャンス予約から、お申し込みができます。
イベントURL： https://www.hondacollege.ac.jp/honda_w/news/summer2026
〇学校法人 ホンダ学園
ホンダ テクニカル カレッジ 関西
創立年： 1976年
校長 ： 海沼 弘樹
所在地： 〒589-0012 大阪府大阪狭山市東くみの木2丁目1937番地1号
URL ： https://www.hondacollege.ac.jp/honda_w/