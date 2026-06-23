Hondaの自動車大学校「ホンダ テクニカル カレッジ 関西」が2026年8月1日(土)、4日(火)に特別なオープンキャンパス『夏の体験授業 2026』を開催します。参加者は、在校生と先生がこの日のために考えたバイク・クルマの整備、汎用エンジンの分解組立に加え、CATIA(3D設計ソフト)を使った開発体験ができます。





『夏の体験授業 2026』





また、学校法人 ホンダ学園 創立50周年の特別企画として、1988年F1世界選手権で16戦中15勝する快挙を成し遂げた「McLaren Honda MP4/4」のF1マシンを特別展示します。





更に、2025年11月にイタリア・ミラノで開催された世界最大の二輪車エキシビジョンEICMAで披露した「Honda × kuromi」の特別デザインバイク2台「CBR1000RR-R FIREBLADE」「CB750 Hornet」も特別展示します。





その他にもHondaのスポーツカー『NSX』『CIVIC TYPE R』を前に記念撮影ができる等、参加者全員が楽しめるプログラムになっています。





『夏の体験授業 2026』が、自動車業界やものづくり業界への進学を検討している中学生・高校生および保護者様の一助になれば幸いです。









○『夏の体験授業 2026』の概要

開催日時 ： 2026年8月1日(土)、8月4日(火)

両日とも10:30～15:30

※ご参加者・同伴者様全員の昼食付





開催概要 ： 在校生と先生が考えた

「バイク・クルマの整備に汎用エンジンの分解組立」、

「CATIA(3D設計ソフト)を使った開発体験)」、

お子様の入試に備え、最新情報をいち早くお届け！

「保護者様向け説明会」

学園の特徴と各学科および就職先がまるわかり！

「学校説明会」

校内と部同好会活動を在校生が紹介！

「キャンパスツアー」 等





【創立50周年】

特別展示1 ： 1988年F1世界選手権で16戦中15勝する快挙を成し遂げた

「McLaren Honda MP4/4」のF1マシン





特別展示1





特別展示2 ： 2025年11月にイタリア・ミラノで開催された世界最大の二輪車

エキシビジョンEICMAで披露した「Honda × kuromi」の

特別デザインバイク2台

「CBR1000RR-R FIREBLADE」「CB750 Hornet」





特別展示2





※特別展示車1・2は急遽変更になる可能性もございます。





プレゼント ： 50周年記念 オリジナルTシャツ(参加者全員)

参加者の枠 ： 1日あたり100名まで ※先着順

予約方法 ： 予約はHPのオープンキャンス予約から、お申し込みができます。

イベントURL： https://www.hondacollege.ac.jp/honda_w/news/summer2026









〇学校法人 ホンダ学園

ホンダ テクニカル カレッジ 関西

創立年： 1976年

校長 ： 海沼 弘樹

所在地： 〒589-0012 大阪府大阪狭山市東くみの木2丁目1937番地1号

URL ： https://www.hondacollege.ac.jp/honda_w/