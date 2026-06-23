Hondaの自動車大学校「ホンダ テクニカル カレッジ 関西」が2026年8月1日(土)、4日(火)に特別なオープンキャンパス『夏の体験授業 2026』を開催します。参加者は、在校生と先生がこの日のために考えたバイク・クルマの整備、汎用エンジンの分解組立に加え、CATIA(3D設計ソフト)を使った開発体験ができます。


『夏の体験授業 2026』


また、学校法人 ホンダ学園 創立50周年の特別企画として、1988年F1世界選手権で16戦中15勝する快挙を成し遂げた「McLaren Honda MP4/4」のF1マシンを特別展示します。


更に、2025年11月にイタリア・ミラノで開催された世界最大の二輪車エキシビジョンEICMAで披露した「Honda × kuromi」の特別デザインバイク2台「CBR1000RR-R FIREBLADE」「CB750 Hornet」も特別展示します。


その他にもHondaのスポーツカー『NSX』『CIVIC TYPE R』を前に記念撮影ができる等、参加者全員が楽しめるプログラムになっています。


『夏の体験授業 2026』が、自動車業界やものづくり業界への進学を検討している中学生・高校生および保護者様の一助になれば幸いです。



○『夏の体験授業 2026』の概要

開催日時　 ： 2026年8月1日(土)、8月4日(火)

　　　　　　　両日とも10:30～15:30

　　　　　　　※ご参加者・同伴者様全員の昼食付


開催概要　 ： 在校生と先生が考えた

　　　　　　　「バイク・クルマの整備に汎用エンジンの分解組立」、

　　　　　　　「CATIA(3D設計ソフト)を使った開発体験)」、

　　　　　　　お子様の入試に備え、最新情報をいち早くお届け！

　　　　　　　「保護者様向け説明会」

　　　　　　　学園の特徴と各学科および就職先がまるわかり！

　　　　　　　「学校説明会」

　　　　　　　校内と部同好会活動を在校生が紹介！

　　　　　　　「キャンパスツアー」　等


【創立50周年】

特別展示1　： 1988年F1世界選手権で16戦中15勝する快挙を成し遂げた

　　　　　　　「McLaren Honda MP4/4」のF1マシン


特別展示1


特別展示2　： 2025年11月にイタリア・ミラノで開催された世界最大の二輪車

　　　　　　　エキシビジョンEICMAで披露した「Honda × kuromi」の

　　　　　　　特別デザインバイク2台

　　　　　　　「CBR1000RR-R FIREBLADE」「CB750 Hornet」


特別展示2


　　　　　　　※特別展示車1・2は急遽変更になる可能性もございます。


プレゼント ： 50周年記念 オリジナルTシャツ(参加者全員)

参加者の枠 ： 1日あたり100名まで　※先着順

予約方法　 ： 予約はHPのオープンキャンス予約から、お申し込みができます。

イベントURL： https://www.hondacollege.ac.jp/honda_w/news/summer2026



〇学校法人 ホンダ学園

ホンダ テクニカル カレッジ 関西

創立年： 1976年

校長　： 海沼 弘樹

所在地： 〒589-0012　大阪府大阪狭山市東くみの木2丁目1937番地1号

URL　 ： https://www.hondacollege.ac.jp/honda_w/